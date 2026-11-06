Csütörtök este a Ferencváros szenzációs játékkal, 2–0-ra nyert az olasz AC Milan otthonában, az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. A Fradi ezzel a győzelemmel továbbra is százszázalékos az El-ben, Borbély Balázs együttesének teljesítményét pedig egész Európában elismerik. A Milánóban történteknek azonban van egy árnyoldala is, amelyről Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke ejtett szót a közösségi oldalán.
Történt ugyanis, hogy a mérkőzés előtt a Fradi-szurkolók bevették a milánói Dóm teret, és elkezdték a hangolódást a találkozóra. A szurkolói rigmusok mellett azonban felharsant a „Tutti, avanti, Benito Mussolini” című, Mussolinit dicsőítő fasiszta dal is. Emellett a szurkolók ezúttal bemutatták a „Szívtől az égig” elnevezésű, karlendítéssel kísért szurkolói gesztust is, amelyre a Fradi elnöke már többször felhívta a figyelmet: nem kellene erőltetni, mert Európában összekeverhetik a náci karlendítéssel.
Kubatov Gábor ultimátumot adott a Fradi-szurkolóknak a milánói botrány után
Sajnos ezúttal is így történt: pénteken az olasz lapok többsége elítélően írt a Fradi-szurkolók viselkedéséről. Mindez Kubatov Gábornál is kiverte a biztosítékot, aki videóüzenetben szólt a renitensekhez.
„Tisztelt szurkolók, kedves fradisták! A San Siróban aratott csodálatos győzelmünket egy megmagyarázhatatlan eset árnyékolta be, amelyet nem tudok és soha nem is fogok elfogadni. Tizenöt éve küzdünk a kirekesztés ellen, és a tegnapi napon mégis kirekesztő rigmusok hangzottak el a Fradi-tábor soraiból Milánó főterén.
Higgyétek el nekem, akik ezt elkezdték, azok a Fradi ellenségei. Ami a milánói Dóm előtt történt, az őszintén felháborító. Aki ebben részt vett, az nem ismeri a Ferencváros alapértékeit, nem ismeri a történelmét, és nem fogja fel, mit kockáztatott. Ugyanis néhány ember egyetlen pillanat alatt tönkreteheti mindazt, amit eddig közösen elértünk.
Pedig előre szóltunk. A meccs előtt több ezer e-mailt küldtünk ki a szurkolóinknak, amelyekben leírtuk a viselkedési szabályokat, és azt is, hogy mindenki tartózkodjon minden kirekesztő megnyilvánulástól.
Senki nem mondhatja, hogy nem tudta. És senkit nem ment fel a felelősség alól az, hogy ezek a rigmusok nem a stadionban hangzottak el. Tessék tudomásul venni végre, hogy aki a Fradi sálát a nyakába köti, az a Ferencvárost képviseli. A lelátón, a metrón, a milánói főtéren, bárhol a világon.
Nézzétek meg a mai lapokat! Sehol nem az áll, hogy X vagy Y kiabált. Az áll ott, hogy a Ferencváros szurkolói. Aki ilyet tesz, az nehéz helyzetbe hozza a klubunkat. Nektek pedig, akik a tömeg közepén néhányan elkezdtétek ezt, azt üzenem: el sem tudjátok képzelni, mekkora kárt okoztatok az egész Ferencvárosnak.
Ma egész Európának arról kellene beszélnie, hogy a Fradi bevette a San Sirót, ehelyett arról is beszél, ami a Dóm téren történt. A győzelem egy darabját elvettétek a csapattól és attól a több ezer tisztességes szurkolótól, akik ott voltak.
Ötvenöt éve járok meccsre, tizenöt éve szolgálhatom ezt a csodálatos klubot. Azóta mondom, és ha kell, elölről kezdem. A Fradiban soha, sehol, semmilyen formában nincs helye a kirekesztésnek. Hadd fogalmazzak drasztikusan: ameddig én vezetem ezt a klubot, ezt soha nem fogom eltűrni. Ha csak öten maradunk a lelátón, akkor öten maradunk, de az az öt fogja tudni, hogyan kell viselkedni.
Soha nem fogom hagyni, hogy bárki az ilyen viselkedésével ártson a mi szeretett Ferencvárosunknak. Biztosak lehettek benne, hogy erről az útról nem fordulunk vissza.
Tudom, hogy szurkolóink túlnyomó többsége tegnap is méltó volt a Ferencvároshoz. Mindig köszönöm, és most is megköszönöm, hogy ilyen sokan elkísérik a csapatot Európa legtávolabbi pontjaira is, és hogy minden mérkőzésen zúg a Hajrá, Fradi!
Azokat pedig, akik ezt tegnap elindították, arra kérem, hogy ha nem tudnak viselkedni, inkább ne jöjjenek többet Fradi-meccsre.
A Ferencváros nagyobb mindannyiunknál. Így volt ez 1899-ben is, így volt a harmincas évek végén, így volt 1950-ben is, így volt 1956-ban is, és így van ma is. És így lesz majd akkor is, amikor mi már nem leszünk.
Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!”