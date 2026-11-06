Csütörtök este a Ferencváros szenzációs játékkal, 2–0-ra nyert az olasz AC Milan otthonában, az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. A Fradi ezzel a győzelemmel továbbra is százszázalékos az El-ben, Borbély Balázs együttesének teljesítményét pedig egész Európában elismerik. A Milánóban történteknek azonban van egy árnyoldala is, amelyről Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke ejtett szót a közösségi oldalán.

A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban

Fotó: Mairo Cinquetti / NurPhoto via AFP

Történt ugyanis, hogy a mérkőzés előtt a Fradi-szurkolók bevették a milánói Dóm teret, és elkezdték a hangolódást a találkozóra. A szurkolói rigmusok mellett azonban felharsant a „Tutti, avanti, Benito Mussolini” című, Mussolinit dicsőítő fasiszta dal is. Emellett a szurkolók ezúttal bemutatták a „Szívtől az égig” elnevezésű, karlendítéssel kísért szurkolói gesztust is, amelyre a Fradi elnöke már többször felhívta a figyelmet: nem kellene erőltetni, mert Európában összekeverhetik a náci karlendítéssel.

Kubatov Gábor ultimátumot adott a Fradi-szurkolóknak a milánói botrány után

Sajnos ezúttal is így történt: pénteken az olasz lapok többsége elítélően írt a Fradi-szurkolók viselkedéséről. Mindez Kubatov Gábornál is kiverte a biztosítékot, aki videóüzenetben szólt a renitensekhez.

„Tisztelt szurkolók, kedves fradisták! A San Siróban aratott csodálatos győzelmünket egy megmagyarázhatatlan eset árnyékolta be, amelyet nem tudok és soha nem is fogok elfogadni. Tizenöt éve küzdünk a kirekesztés ellen, és a tegnapi napon mégis kirekesztő rigmusok hangzottak el a Fradi-tábor soraiból Milánó főterén.

Higgyétek el nekem, akik ezt elkezdték, azok a Fradi ellenségei. Ami a milánói Dóm előtt történt, az őszintén felháborító. Aki ebben részt vett, az nem ismeri a Ferencváros alapértékeit, nem ismeri a történelmét, és nem fogja fel, mit kockáztatott. Ugyanis néhány ember egyetlen pillanat alatt tönkreteheti mindazt, amit eddig közösen elértünk.

Pedig előre szóltunk. A meccs előtt több ezer e-mailt küldtünk ki a szurkolóinknak, amelyekben leírtuk a viselkedési szabályokat, és azt is, hogy mindenki tartózkodjon minden kirekesztő megnyilvánulástól.