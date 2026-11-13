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Pedro Bicalho egy éve Bajnokok Ligja-selejtezőn lépett pályára a Groupama Arénában. A 25 éves brazil középpályás januárban viszont már nem ellenfélként térhet vissza az Üllői útra – sajtóhírek szerint ő a Fradi kiszemeltje a téli átigazolási időszakra.

Máris megvan a Borbély Balázs vezette Fradi első számú kiszemeltje a téli átigazolási időszakra – legalábbis a legfrissebb sajtóértesülések szerint. A magyar rekordbajnok állítólag fel akarja venni a kapcsolatot az azeri Qarabag csapatával Pedro Bicalho klubváltásával kapcsolatban. A 25 éves középpályás nem lenne ismeretlen a magyar szurkolók számára, tavaly ugyanis Bajnokok Ligja-selejtezőn lépett pályára a Groupama Arénában.

Pedro Bicalho lesz a Fradi új igazolása?
Pedro Bicalho lesz a Fradi új igazolása?
Fotó: Agostino Gemito / LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire

Pedro Bicalho lehet a Fradi új igazolása

Pedro Bicalho a Fradi és a Qarabag tavalyi Bajnokok Ligája-összecsapásának mindkét mérkőzését végigjátszotta, januárban viszont már nem ellenfélként térhet vissza az Üllői útra. Az azeri Idman.biz ugyanis azt írja, hogy a brazil középpályás háttérbe szorult csapatánál, ezért a távozást fontolgatja, és a magyar rekordbajnok érdeklődést mutat iránta. 

A budapesti klub, amely mind a négy mérkőzését megnyerte eddig az Európa-ligában, a téli átigazolási időszakban tervezi felvenni a kapcsolatot a Qarabagot

– állítja a portál.

A cikk szerint a Qarabag vezetősége nem ellenezné Pedro Bicalho távozását, amennyiben megfelelő ajánlat érkezik érte, de az év elején állítólag visszautasították a Botafogo 1,5 millió dolláros vételi szándékát a 25 éves labdarúgóért, mert az nem felelt meg az elvárásaiknak.

A két csapat között egyébként a nyáron már történt egy megegyezés, akkor Cebrail Makreckis klubváltásában sikerült megállapodniuk a feleknek, aki 1 millió euróért igazolt át a Fraditól a Qarabagba.

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