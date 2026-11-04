A milánói gigász a hétvégén 3-1-re győzte le városi riválisát, az Intert, ám Ruben Amorim szerint egy ilyen siker önmagában még nem jelent garanciát a pozitív folytatásra. A 41 éves tréner az AC Milan-FTC mérkőzést megelőző szerdai sajtótájékoztatón elsősorban csapata hullámzó teljesítményét emelte ki, és azzal is egyetértett, miszerint nem mehetnek biztosra a Fradi ellen.

Ruben Amorim elismerően beszélt a Fradiról

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Európa-liga, alapszakasz, negyedik forduló: AC Milan-FTC

csütörtök, 18:45, TV: M4 Sport

A Milan edzője elismerően beszélt a Fradi játékosairól

„Képesek vagyunk bármilyen meccset megnyerni és elveszíteni, mindegy, hogy a Serie A-ról vagy az El-ről beszélünk. Ma már minden meccsen mindenki ismer mindenkit, minden játékos elég képzett technikailag, a vezetőedzők számára pedig minden információ rendelkezésre áll az ellenfélről, úgyhogy bármi előfordulhat” – fogalmazott a portugál szakember, aki Antonio Cassano korábbi olasz válogatott futballista szavaira is reagált. Cassano szerint a Milan és a Juventus sem veheti félvállról a nemzetközi tapasztalattal rendelkező Ferencvárost.

Amorim hangsúlyozta, hogy a csütörtöki találkozó rendkívül fontos, és a várható rotáció ellenére is a győzelem a céljuk. Hozzátette, a hosszú idény és a játékosokra nehezedő terhelés miatt előre is kell gondolkodniuk, ezért néhány futballistájának pihenőt adhat.

🚨🎙️😱 Ruben Amorim: “Being WORRIED only about the BIG games is the mentality of a SMALL TEAM. EVERY game is a big game.” “Tomorrow against Ferencváros will tell me MORE about my team than the Derby against Inter.” “I’m still MORE upset about Bologna than I am happy about beating Inter.” — Milan Wire (@MilanWireX) November 4, 2026

A portugál edző a Fradit szervezett, komoly egyéniségekkel rendelkező csapatnak tartja. Kiemelte, hogy a zöld-fehéreknek megvan a saját játékidentitásuk, és

külön megemlítette Yusufot, aki szélsőként és középcsatárként is bevethető, valamint Nagy Ádámot, akinek játékintelligenciáját és helyzetfelismerését dicsérte.

„Nincs veszítenivalójuk, nyerni akarnak, de a San Siro a miénk, és ezt meg kell mutatnunk. Fókuszáltan és alázatosan kell futballoznunk” – mondta Amorim, aki szerint a Ferencváros elleni teljesítmény még többet árul majd el csapatáról, mint az Inter elleni városi rangadó.

A hárompontos AC Milan és a három forduló után hibátlan Ferencváros csütörtökön 18.45-kor csap össze a San Siróban.