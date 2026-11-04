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Ruben Amorim vezetőedző szerint csapatának sürgősen javítania kell a kiegyensúlyozottságán, mert eddigi teljesítménye sem a Serie A-ban, sem az Európa-ligában nem volt elég meggyőző. A portugál szakember ugyanakkor tisztában van vele, hogy nehéz feladat vár együttesére, hiszen az AC Milan csütörtökön a sorozatban eddig százszázalékos Fradit fogadja a San Siróban.

A milánói gigász a hétvégén 3-1-re győzte le városi riválisát, az Intert, ám Ruben Amorim szerint egy ilyen siker önmagában még nem jelent garanciát a pozitív folytatásra. A 41 éves tréner az AC Milan-FTC mérkőzést megelőző szerdai sajtótájékoztatón elsősorban csapata hullámzó teljesítményét emelte ki, és azzal is egyetértett, miszerint nem mehetnek biztosra a Fradi ellen.

Ruben Amorim elismerően beszélt a Fradiról
Ruben Amorim elismerően beszélt a Fradiról
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto
  • Európa-liga, alapszakasz, negyedik forduló: AC Milan-FTC
  • csütörtök, 18:45, TV: M4 Sport

A Milan edzője elismerően beszélt a Fradi játékosairól

„Képesek vagyunk bármilyen meccset megnyerni és elveszíteni, mindegy, hogy a Serie A-ról vagy az El-ről beszélünk. Ma már minden meccsen mindenki ismer mindenkit, minden játékos elég képzett technikailag, a vezetőedzők számára pedig minden információ rendelkezésre áll az ellenfélről, úgyhogy bármi előfordulhat” – fogalmazott a portugál szakember, aki Antonio Cassano korábbi olasz válogatott futballista szavaira is reagált. Cassano szerint a Milan és a Juventus sem veheti félvállról a nemzetközi tapasztalattal rendelkező Ferencvárost.

Amorim hangsúlyozta, hogy a csütörtöki találkozó rendkívül fontos, és a várható rotáció ellenére is a győzelem a céljuk. Hozzátette, a hosszú idény és a játékosokra nehezedő terhelés miatt előre is kell gondolkodniuk, ezért néhány futballistájának pihenőt adhat.

A portugál edző a Fradit szervezett, komoly egyéniségekkel rendelkező csapatnak tartja. Kiemelte, hogy a zöld-fehéreknek megvan a saját játékidentitásuk, és 

külön megemlítette Yusufot, aki szélsőként és középcsatárként is bevethető, valamint Nagy Ádámot, akinek játékintelligenciáját és helyzetfelismerését dicsérte.

„Nincs veszítenivalójuk, nyerni akarnak, de a San Siro a miénk, és ezt meg kell mutatnunk. Fókuszáltan és alázatosan kell futballoznunk” mondta Amorim, aki szerint a Ferencváros elleni teljesítmény még többet árul majd el csapatáról, mint az Inter elleni városi rangadó.

A hárompontos AC Milan és a három forduló után hibátlan Ferencváros csütörtökön 18.45-kor csap össze a San Siróban

Giuseppe Meazza Stadion
Aerial view of the San Siro stadium and racecourse in Milan, 1960. (Photo by: Touring Club Italiano/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
Italy. Lombardy. Milan. view of the stadium during the derby milan-inter. 1959. (Photo by: Touring Club Italiano/Marka/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - JUNE 8: A view of the San Siro Stadium during Italy 1990 FIFA World Cup opening ceremony on June 8, 1990 in Milan, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images) san siro stadion
General view of the AC Milan stadium, Giuseppe Meazza (Photo by Mike Egerton - PA Images via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 31: General view outside the stadium before the Serie A match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on October 31, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) san siro stadion
General view of the Stadio Giuseppe Meazza, venue for the UEFA Champions League Final (Photo by Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 25: A general view of the Giuseppe Meazza Stadium San Siro ahead of the Serie A match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at Stadio Giuseppe Meazza on October 25, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
A general view of the outside of San Siro Stadium, home of Inter Milan (Photo by Nigel French/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
Giuseppe Meazza Stadion
Giuseppe Meazza Stadion
Galéria: A Fradi a világ egyik leghíresebb stadionjában játszhat
Fotó: Getty Images, AFP
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A Fradi a világ egyik leghíresebb stadionjában játszhat

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