Mint arról korábban beszámoltunk, Bertalan Zsolt, az MVM vezérigazgatója lemondta csütörtöki találkozóját Kubatov Gáborral, a Ferencváros elnökével, akivel a klub támogatásának jövőjéről tárgyalt volna. Az állami energetikai vállalat 2018 óta a Fradi kiemelt partnere.

Kényes kérdésekre várnak választ a Fradi támogatásának ügyében

Fotó: fradi.hu

A találkozó lemondását követően a Demokrata több kérdéssel is megkereste az MVM-et. A vállalat a megbeszélés elmaradásával kapcsolatban a következő tájékoztatást adta:

A 2026. november 24-i parlamenti döntés a sportvezetői tisztségek betöltésének feltételeiről, a sportfinanszírozás átalakulása, a támogatási rendszer várható átrendeződése és az állami vállalatok szerepvállalásával kapcsolatos új elvárások mind olyan körülmények, amelyekre felelős állami vállalatként az MVM-nek tekintettel kell lennie.

Továbbra is kérdéses a Fradi támogatása

Mint arra pénteki cikkében a Demokrata felhívta a figyelmet, több fontos kérdésére sem kapott választ, ezért csütörtök este újabb levelet küldött az MVM-nek. A lap arra kíváncsi, hogy a vállalat vezetése a későbbiekben tervez-e tárgyalni a Ferencvárossal, vagy a találkozó lemondása az együttműködés lezárását jelenti. Arra is rákérdezett, hogy amennyiben az MVM nem támogatja tovább az FTC-t, felülvizsgálja-e más kulturális támogatásait is.

A Demokrata emlékeztetett arra, hogy az MVM Csoport szerbiai leányvállalatán, az MVM CEEnergy Serbián keresztül az újvidéki FK Vojvodina labdarúgócsapatát is támogatja. A vállalat logója a szerb élvonalbeli együttes mezén és honlapján is megjelenik. A lap a szponzorációs megállapodás összegéről, valamint arról is érdeklődött, hogy támogat-e az MVM más határon túli vagy külföldi klubokat, illetve fennmaradnak-e ezek az együttműködések, ha a Ferencvárossal kötött megállapodás megszűnik.

A Demokrata arra is választ vár, hogy szerepet játszott-e az MVM döntésében Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár sportfinanszírozással kapcsolatos Facebook-bejegyzése.

A lap hangsúlyozta, hogy az ismételt megkeresésben szereplő kérdések közül három, köztük a Vojvodina támogatását érintő kérdés már az első levelében is szerepelt, ám ezekre pénteki cikkének megjelenéséig nem kapott választ. A Demokrata jelezte, amennyiben az MVM válaszol, azt is közzéteszi.