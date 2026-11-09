Három és fél hónapja nem talált legyőzőre a Ferencváros. A zöld-fehérek legutóbb július 26-án, a Paks otthonában kaptak ki 4–2-re, azóta 15 győzelem és hét döntetlen a mérlegük. A 22 mérkőzéses sorozat tizenegy bajnokiból, kilenc európai kupameccsből és két Magyar Kupa-találkozóból áll. A legnagyobb sikerét az AC Milan elleni múlt csütörtöki 2–0-s idegenbeli győzelem jelentette, amelyet vasárnap a Vasas 2–0-s legyőzése követett, ez utóbbival a Fradi feljött a második helyre az NB I-ben.
Európában hibátlan, a bajnokságban is magára talált a Fradi
A nemzetközi menetelés már júliusban elkezdődött: a Ferencváros az Európa-liga selejtezőjében a Vojvodinán, a Twentén, a Górnik Zabrzén és a Trabzonsporon keresztül jutott a ligaszakaszba. Ott a Celticet 3–1-re, a Viktoria Plzent 2–1-re, a Torreensét 4–1-re, végül a Milant 2–0-ra verte. Négy forduló után tizenkét ponttal áll, és az automatikus nyolcaddöntőbe jutásért harcol.
A hazai porondon viszont korántsem ment mindig ilyen simán. A Fradi szeptemberben és októberben négy egymást követő bajnokin játszott döntetlent, és a hatodik helyig csúszott vissza. Korábbi elemzésünkben is foglalkoztunk a csapat kétarcúságával. Azóta azonban a Paks ellen visszavágott a nyári vereségért, legutóbb pedig a Vasas otthonában nyert 2–0-ra.
Mi áll Borbély Balázs csapatának sorozata mögött?
A menetelés egyik kulcsa az alkalmazkodóképesség. A Milan ellen a Fradi agresszívan letámadott, jól használta ki a gyors átmeneteket, és a hazaiak taktikai változtatásaira is felkészült. „Nekünk megvolt a meccstervünk, felkészültünk minden felállásra, mert tudtuk, hogy váltogatni fogják a játékrendszerüket” – mondta a győzelem után Borbély.
A Vasas ellen más erényekre volt szükség: a milánói fellépés után kevés idő maradt regenerálódni, Dibusz Dénesnek is akadt dolga, a csapat mégis begyűjtötte a három pontot. „A legfontosabb a játékosok karaktere” – fogalmazott az edző, aki szerint a kereten belül kialakult a világos hierarchia, és mindenki tisztában van a feladatával. A sűrű program miatt ugyanakkor a terhelésre is figyelni kell: Borbély hangsúlyozta, hogy a futballisták nem robotok.
Még a Bayern Münchent is megelőzi a magyar rekordbajnok
A 22 meccses veretlenség az európai élcsapatok között is figyelemre méltó. A Bayern München a Mainz elleni hétvégi, 2–1-es sikerével 21 tétmérkőzésre növelte sorozatát: Vincent Kompany együttese a jelenlegi idény mind a 16 fellépésén veretlen maradt, az előző szezon végén pedig további öt találkozót hozott le vereség nélkül. A Fradi tehát egy meccsel megelőzi a német rekordbajnokot.
A belga Union Saint-Gilloise 15 találkozó óta veretlen, a Paris Saint-Germain pedig tizenegy egymást követő tétmérkőzését nyerte meg. A Lazio bajnoki veretlenségi sorozata ugyancsak tizenegynél tart, az Arsenal valamennyi sorozatot figyelembe véve kilenc, a Benfica nyolc, a Porto négy meccs óta nem kapott ki. Egy másik rivális hétvégén kiesett ebből az összevetésből: a svájci Lugano 23 veretlen tétmérkőzés után 5–0-ra kikapott a St. Gallentől.
Újabb klubrekord következhet
Az FTC a mostani idényben mind a tizenkét nemzetközi kupamérkőzésén veretlen maradt, tíz győzelemmel és két döntetlennel. Ezzel beállította 2023-as klubcsúcsát, amikor Máté Csaba és Dejan Sztankovics irányításával ugyancsak tizenkét mérkőzésen nem kapott ki. Borbély az első ferencvárosi vezetőedző, aki egymaga irányította a csapatot ilyen hosszú európai sorozaton át.
Az összes tétmérkőzésre vonatkozó 22-es széria már meghaladja a Szerhij Rebrov idején elért 19-et, de a Thomas Doll irányításával összehozott 32 veretlen találkozó még távolabb van. A kizárólag bajnoki rekord 36 mérkőzés, amelyet 1931 és 1932 között állított fel a klub.
A válogatott szünet után november 21-én a címvédő ETO érkezik a Groupama Arénába, november 26-án pedig a Celje lesz a Fradi ellenfele az Európa-ligában. Utóbbi találkozón Borbély együttese új nemzetközi klubrekordot állíthat fel.