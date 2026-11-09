Három és fél hónapja nem talált legyőzőre a Ferencváros. A zöld-fehérek legutóbb július 26-án, a Paks otthonában kaptak ki 4–2-re, azóta 15 győzelem és hét döntetlen a mérlegük. A 22 mérkőzéses sorozat tizenegy bajnokiból, kilenc európai kupameccsből és két Magyar Kupa-találkozóból áll. A legnagyobb sikerét az AC Milan elleni múlt csütörtöki 2–0-s idegenbeli győzelem jelentette, amelyet vasárnap a Vasas 2–0-s legyőzése követett, ez utóbbival a Fradi feljött a második helyre az NB I-ben.

A Fradi nagyszerűen teljesít a most zajló idényben

Fotó: Mairo Cinquetti/NurPhoto/AFP

Európában hibátlan, a bajnokságban is magára talált a Fradi

A nemzetközi menetelés már júliusban elkezdődött: a Ferencváros az Európa-liga selejtezőjében a Vojvodinán, a Twentén, a Górnik Zabrzén és a Trabzonsporon keresztül jutott a ligaszakaszba. Ott a Celticet 3–1-re, a Viktoria Plzent 2–1-re, a Torreensét 4–1-re, végül a Milant 2–0-ra verte. Négy forduló után tizenkét ponttal áll, és az automatikus nyolcaddöntőbe jutásért harcol.

A hazai porondon viszont korántsem ment mindig ilyen simán. A Fradi szeptemberben és októberben négy egymást követő bajnokin játszott döntetlent, és a hatodik helyig csúszott vissza. Korábbi elemzésünkben is foglalkoztunk a csapat kétarcúságával. Azóta azonban a Paks ellen visszavágott a nyári vereségért, legutóbb pedig a Vasas otthonában nyert 2–0-ra.

Mi áll Borbély Balázs csapatának sorozata mögött?

A menetelés egyik kulcsa az alkalmazkodóképesség. A Milan ellen a Fradi agresszívan letámadott, jól használta ki a gyors átmeneteket, és a hazaiak taktikai változtatásaira is felkészült. „Nekünk megvolt a meccstervünk, felkészültünk minden felállásra, mert tudtuk, hogy váltogatni fogják a játékrendszerüket” – mondta a győzelem után Borbély.

A Vasas ellen más erényekre volt szükség: a milánói fellépés után kevés idő maradt regenerálódni, Dibusz Dénesnek is akadt dolga, a csapat mégis begyűjtötte a három pontot. „A legfontosabb a játékosok karaktere” – fogalmazott az edző, aki szerint a kereten belül kialakult a világos hierarchia, és mindenki tisztában van a feladatával. A sűrű program miatt ugyanakkor a terhelésre is figyelni kell: Borbély hangsúlyozta, hogy a futballisták nem robotok.