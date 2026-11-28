A címvédő ETO FC elleni 3–1-es vereséget követően a szlovén bajnok Celjét sem tudta legyőzni a Ferencváros labdarúgócsapata, amely csütörtök este gól nélküli döntetlent játszott az Európa-ligában. Borbély Balázs együttese ugyan sorozatban a 13. nemzetközi kupamérkőzésén maradt veretlen, ezzel klubrekordot döntött, a Fradi szurkolói azonban aligha lennének elégedettek, ha vasárnap a Zalaegerszeg ellen is elmaradna a győzelem.

A Fradi egyelőre nem szerepel túlságosan meggyőzően hazai pályán a bajnokságban

Fotó: fradi.hu

Hazai pályán is sebezhető a Fradi

Amíg az európai kupaporondon parádésan teljesít az FTC, addig az NB I-ben meglepően sok pontot veszített saját közönsége előtt. A zöld-fehérek az idény első három hazai bajnokiján egyaránt döntetlent játszottak, és egészen október 25-ig kellett várniuk az első hazai bajnoki sikerükre, akkor az MTK-t győzték le 5–0-ra. Egy héttel később a Paks ellen is otthon tartották a három pontot, az ETO elleni vereség után azonban hat hazai bajnokiból mindössze két győzelem, három döntetlen és egy vereség a mérlegük.

A Fradi tehát a Groupama Arénában megszerezhető 18 pontnak mindössze a felét gyűjtötte be, miközben idegenben hét találkozón 14 pontot szerzett.

A vasárnapi ellenfél ugyanakkor még ennél is különösebb mérleggel rendelkezik: a Zalaegerszeg mind a hét idegenbeli bajnokiját elveszítette a 2026–2027-es idényben. Ezek alapján egyértelműen a Ferencváros a találkozó esélyese, a közelmúlt azonban óvatosságra intheti a fővárosiakat.

Tavaly már megtréfálta a Ferencvárost a ZTE

A zalaiak az előző idényben sereghajtóként érkeztek a Groupama Arénába, mégis hátrányból fordítva 2–1-re legyőzték a Ferencvárost. A győztes gólt szerző José Calderón a Nemzeti Sportnak adott pénteki interjújában arról beszélt, hogy ezúttal is képesnek tartja csapatát a bravúrra. A spanyol balhátvéd szerint a Fradi csütörtöki Európa-liga-szereplése is a zalaiak malmára hajthatja a vizet.

„Nyilván nem könnyű a Fradi otthonában győzni, de miért ne sikerülhetne ismét?” – fogalmazott Calderón.

A ZTE februárban hazai pályán is legyőzte a Ferencvárost (3–1), azóta azonban mindhárom egymás elleni tétmérkőzésüket a fővárosiak nyerték meg, ráadásul kapott gól nélkül. Ezek közé tartozik a májusi Magyar Kupa-döntő is, amelyben hosszabbítás után diadalmaskodtak a zöld-fehérek.