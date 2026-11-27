A Ferencváros elveszítette hibátlan mérlegét a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában, miután csütörtök este gól nélküli döntetlent játszott a szlovén bajnokkal a Groupama Arénában. Az FTC–Celje összecsapáson a magyar csapat hatalmas fölényben futballozott, ám hiába próbálkozott 28 alkalommal, egyszer sem tudta bevenni a vendégek kapuját. A találkozó után a szlovén sajtó természetesen bravúrként értékelte a budapesti pontszerzést, míg az egyik legismertebb helyi sportlap a Ferencváros nemzetközi tekintélyére tett csípős megjegyzést.

Az FTC–Celje mérkőzés után a szlovén sajtó a Fradi nemzetközi tekintélyét is megkérdőjelezte Fotó: István Mirkó

FTC–Celje Európa-liga

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FTC–Celje: a Fradi nemzetközi tekintélyét megkérdőjelezték a szlovénok

A szlovén sajtó elsősorban a Celje 23 éves kapusának, Zan-Luk Lebannak a teljesítményét méltatta, aki tíz védéssel járult hozzá csapata pontszerzéséhez. Az Ekipa című lap egyenesen a szlovén válogatott világklasszis kapusához, az Atlético Madridban futballozó Jan Oblakhoz hasonlította a fiatal játékost. A sportlap ugyanakkor a Ferencvárossal kapcsolatban már kevésbé hízelgően fogalmazott.

A Ferencváros a nemzetközi futball világában már nem rendelkezik akkora tekintéllyel, mint néhány másik ellenfél

– írta az Ekipa, amely szerint az elmúlt években ennél nehezebb feladatokkal is szembesült a Celje.

A szlovén sajtóban ráadásul rablást emlegettek a Groupama Arénában történtek kapcsán. A szlovén hírügynökség (STA) és a Siol is ezt a kifejezést használta a Celje bravúros pontszerzésére. Utóbbi portál arra felhívta a figyelmet, hogy a szlovén bajnoknak olyasmi sikerült, ami korábban az AC Milannak és a Celticnek sem: pontot rabolt a Ferencvárostól. A vendégek vezetőedzője, Zoran Zeljkovic is rendkívül értékesnek nevezte a Budapesten megszerzett egy pontot. A szakember hangsúlyozta, hogy tisztában voltak a magyar csapat erejével, amelynek otthonában korábban náluk jóval nagyobb klubok is vereséget szenvedtek.