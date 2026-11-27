A Ferencváros csütörtök este gól nélküli döntetlent játszott a szlovén bajnok Celjével a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában, így megszakadt a magyar csapat négy mérkőzés óta tartó győzelmi sorozata a kupasorozatban. Az FTC–Celje összecsapás legjobbja a vendégek kapusa, Zan-Luk Leban volt, aki tíz védést is bemutatott a Groupama Arénában. A 23 éves futballista teljesítményétől valósággal elámultak Szlovéniában, az egyik helyi sportportál pedig a Ferencváros támadóinak is odaszúrt a találkozó után.

Az FTC–Celje mérkőzésen a szlovén kapus, Zan-Luk Leban lett a Fradi támadóinak rémálma Fotó: István Mirkó

FTC–Celje: már a Fradi támadóinak rémálmairól írnak a szlovénok

Hiába alakított ki rengeteg helyzetet a Ferencváros a szlovén bajnok ellen, Borbély Balázs együttese képtelen volt bevenni a vendégek kapuját. A zöld-fehérek összesen 27 lövéssel próbálkoztak, a Celje kapusa azonban ihletett formában védett.

A szlovén Planet Nogomet külön cikket szentelt a fiatal kapus teljesítményének. A portál szerint Zan-Luk Leban valóságos rémálommá vált a Ferencváros támadói számára, akiknek még álmatlan éjszakákat okozhat a szlovén kapus csütörtöki produkciója.

Leban teljesítményét a statisztikákkal foglalkozó portálok is nagyra értékelték, a Sofascore például 8,4-es osztályzatot adott a szlovén kapusnak, aki ezzel a mérkőzés legjobbja lett. A korábban az angol Everton utánpótlásában is megfordult futballista a lefújás után természetesen elégedetten nyilatkozott, ugyanakkor elárulta, hogy a mérkőzés közben nem foglalkozott az egyéni mutatóival.

Tíz védés? Nem számoltam! Csak segíteni akartam a csapatomnak

– mondta Leban a szlovén Sport TV-nek.

A 23 éves kapus szerint ugyan a Ferencváros volt az összecsapás esélyese, csapata nem ijedt meg a magyar bajnoktól. Úgy véli, a második félidőben bizonyos szempontból még jobban is futballoztak a hazaiaknál, védekezésben pedig kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak.

Leban a budapesti pontszerzést követően abban is bízik, hogy a Celje kiharcolhatja a továbbjutást az Európa-ligában. A szlovén együttes öt forduló után öt ponttal a tabella 28. helyén áll, míg a továbbra is veretlen Ferencváros 13 ponttal a harmadik.