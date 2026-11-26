A Ferencváros csütörtök este a szlovén Celjét fogadja a Groupama Arénában a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában. Az FTC-Celje összecsapás előtt azonban máris kellemetlen helyzetbe kerültek a vendégek, akik a jelek szerint jóval szerényebb szurkolói támogatásra számíthatnak Budapesten, mint azt előzetesen remélték. A szlovén klub eredetileg szervezett buszos utazást hirdetett meg a magyarországi vendégjátékra, ám az érdeklődés messze elmaradt a várakozásoktól, így végül kénytelenek voltak lemondani az utat. A Groupama Aréna vendégszektorának jelentős része üresen maradhat.

FTC-Celje előtt kellemetlen hír érkezett a vendégektől: elmarad a szervezett szurkolói busz

Fotó: Marco Bertorello / AFP

FTC-Celje Európa-liga

21:00, Tv: M4 Sport

FTC-Celje: még a szurkolói buszt is le kellett mondaniuk a szlovénoknak

A szlovén Planet Nogomet beszámolója szerint a Groupama Aréna több mint 1100 férőhelyes vendégszektorába alig több mint kétszáz szlovén szurkolót várnak a csütörtök esti kupamérkőzésre.

A Celje ugyan megpróbálta megkönnyíteni a drukkerek Budapestre jutását, ám a meghirdetett buszos utazásra nem jelentkeztek elegen, ezért a klub végül lefújta azt. A szlovén együttes azon szurkolóinak, akik a helyszínen szeretnének buzdítani kedvenceiket, így egyénileg kell megoldaniuk az utazást.

A vendégszektorban tehát várhatóan a helyek mintegy négyötöde üresen marad, miközben a lelátókon óriási fölényben lehetnek a ferencvárosi szurkolók. A zöld-fehérek drukkerei ezúttal is rendkívül nehéz hangulatot teremthetnek az ellenfél számára, így a szlovén együttesre nemcsak a pályán, hanem a lelátóról érkező nyomás miatt is komoly próbatétel várhat Budapesten.