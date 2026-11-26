A Celje vezetőedzője, Zoran Zeljkovic szerint csapata még a legutóbbi európai győzelménél is jobb teljesítményre képes, és ezt a Ferencváros otthonában szeretné megmutatni. A szlovén együttes öt egymást követő győzelemmel érkezik Budapestre, de a tréner tisztában van azzal, hogy a csütörtöki FTC–Celje Európa-liga-mérkőzés egészen más kihívást jelent.

Zoran Zeljkovic magabiztosan várja at FTC–Celje meccset Fotó: FRANZ WOLFGANG RAINER / APA-Images

Európa-liga, FTC–Celje

csütörtök, 21 óra

A Celje legutóbb a Sturm Graz otthonában nyert 3–2-re, megszerezve első győzelmét az Európa-liga alapszakaszában. Zeljkovic azonban úgy érzi, játékosai még nem hozták ki magukból a maximumot. A szakember szerint a sikeres folytatáshoz bátrabb futballra, jobb technikai megoldásokra és megfelelő taktikai alkalmazkodásra lesz szükség. Azt szeretné, ha csapata a megfelelő pillanatokban magasan letámadná a Ferencvárost, de azt is felismerné, mikor kell visszahúzódnia és szervezetten védekeznie – mondta a szakember a Sport TV-nek.

A szlovén edző elismerően beszélt a magyar bajnokról, amelyet kiváló egyéni képességekkel rendelkező együttesnek tart, ugyanakkor legyőzhetőnek nevezett.

A Celje jó formáját jelzi, hogy legutóbbi öt mérkőzését megnyerte, a hétvégi bajnokin pedig 2–0-ra győzött a Brinje Grosuplje ellen.

Külön figyelmet érdemel Svit Sešlar, aki az utóbbi négy találkozóján négyszer volt eredményes. A középpályás szerint a Ferencváros Milan elleni idegenbeli 2–0-s sikere önmagáért beszél, ezért alaposan fel kell készülniük a budapesti összecsapásra. A Celje célja egyértelmű: ha lehetőség nyílik rá, mindhárom pontot megszereznék, de a döntetlennel is elégedettek lennének.

FTC–Celje: kétarcú a Fradi

Eközben a Nogomania úgy vélte, „a Celjére európai nagyágyú vár, amelynek odahaza jóval több problémája van: a Ferencváros Európában remekel, a bajnokságban viszont csak negyedik.” A szlovén portál tehát nem becsüli le a Fradit, sőt, az Európa-liga egyik legnagyobb meglepetéscsapatának tartja. Kiemeli a négy győzelmet, különösen az AC Milan elleni 2–0-s idegenbeli sikert.

Ugyanakkor szerintük a magyar csapat kétarcú: az NB I-ben 13 forduló után mindössze 23 ponttal állt, és külön megemlítették az ETO elleni 1–3-as hazai vereséget.