Mindenki azt hiszi, bántja a Fradit Bognár György, amikor a magyar rekordbajnokról beszél, pedig valójában tiszteli a klubot. A 64 éves vezetőedző erről azok után beszélt, hogy több csípős vagy ironikus nyilatkozata aranyköpéssé vált a magyar futballban. A vasárnapi FTC-Paks NB I-es mérkőzés előtt összegyűjtöttük a vendég csapatot irányító szakember emlékezetes nyilatkozatait az ellenfélről.

Az FTC-Paks mérkőzés előtt összegyűjtöttük Bognár György emlékezetes nyilatkozatait

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

FTC-Paks (NB I)

vasárnap, 16.00, tv: M4 Sport

Bognár György legemlékezetesebb nyilatkozatai a Fradiról:

A BL-ben aztán a Young Boys ellen esnek-kelnek, itthon meg nem ezt kapják.

Bognár György azután mondta ezt, hogy a Paks 2021 októberében 3-1-es vereséget szenvedett a Ferencvárostól. A vezetőedzőt elsősorban az bosszantotta fel, hogy a játékvezető előbb műesésért adott sárga lapot Tokmac Nguennek, majd miután visszanézte az esetet, önmagát felülbírálva visszavonta a figyelmeztetést, amit végül a szabálytalankodó Szélpál Norbert kapott, a Fradi pedig tizenegyeshez jutott. Később Szélpál megkapta a második sárgáját. Bognár elismerte, a Fradi tizenegyese megadható volt, de azt állította: a játékvezető a füle hallatára mondta azt Muhamed Besicnek és Eldar Civicnek is még az első félidőben, hogy ez volt az utolsó szóbeli figyelmeztetésük, majd feltette a kérdést: Szélpálnak miért nem az volt az utolsó?

Nem csak velem, szerintem a szertárossal is.

Ezt válaszolta Bognár György még 2024 januárjában arra a kérdésre, ha ő lenne a Ferencváros edzője Dejan Sztankovics helyett, pontosan ugyanezeket az eredményeket érné-e el az együttes. Mindez azután történt, hogy a magyar rekordbajnok továbbjutott a Konferencialiga csoportköréből.

Segítenie kellene a játékvezetőnek a Ferencvárost abban, hogy BL-csoportkörbe jusson, mert amikor idejön a Klaksvík, meg az Olimpiakosz, a fetrengést ott már nem díjazzák.

A Paks vezetőedzője ezt azután mondta, hogy a Ferencváros csapata 1-0-s legyőzésével nyolc pontos előnyt szerzett a tabella élén 2024 áprilisában, hat fordulóval a bajnokság vége előtt. Bognár György azt nehezményezte, hogy véleménye szerint a játékvezető több kétes szituációban is a zöld-fehérek előnyére tévedett. Azt elismerte, hogy a mérkőzésen jobb teljesítményt nyújtó Fradi megérdemelten nyerte meg a találkozót, és a bajnoki címhez is gratulált.

Jobban jár a magyar futball, ha a Ferencváros indul a BL-ben, mintha a Paks, de azért ahol tudjuk, ütjük-verjük őket.

Bognár György azt követően fogalmazott így, hogy a Paks a rendes játékidőben elért 1-1-es döntetlen után, a hosszabbítást követő tizenegyesekkel legyőzte a Ferencvárost a Magyar Kupa-döntőjében 2025 májusban. Hozzátette, a játékosok képességeit illetően ott vannak a legerősebb három magyar csapat között, de hiába szajkózza a sajtó, véleménye szerint nem képesek bajnokságot nyerni.

Csak ebből a szócsatából azt hiszik az emberek, hogy én gyűlölöm a Ferencvárost, pedig nem így van.

A Paks vezetőedzője 2025 novemberében nyilatkozott így egy Hajdú B. Istvánnal és Orbán Viktorral közös beszélgetésen, miután sokáig üzengetés folyt közte és a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor között. Bognár György elmondta, amikor nemzetközi meccset játszik a magyar rekordbajnok, ő ugyanúgy szurkol, mint a válogatottnak. Úgy fogalmazott, ha ő mond valamit a Fradiról, mindenki azt hiszi, hogy bántja a klubot, pedig valójában tiszteli.





