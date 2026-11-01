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A Ferencváros a Paksot fogadta a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában vasárnap. Az FTC-Paks meccset a hazaiak 2-0-ra megnyerték, és ezzel óriási esélyt kaptak: ha az elhalasztott meccsüket megnyerik, élre állhatnak a tabellán.

Borbély Balázs együttese szezonbeli egyetlen vereségét éppen a Paks ellen szenvedte el még az első fordulóban. Azonban a Fradi hazai környezetben még veretlen, három döntetlen után az MTK elleni örökrangadón aratott 5-0-s sikerrel szerzett először három pontot a Groupama Arénában. A vasárnapi FTC-Paks meccsen a fővárosi zöld-fehérek visszavágtak a júliusi, első fordulóban elszenvedett vereségért.

Borbély Balázs győzelmet ünnepelhetett az FTC-Paks meccsen
Borbély Balázs győzelmet ünnepelhetett az FTC-Paks meccsen Fotó: fradi.hu
  • FTC-Paks 1-0 (0-0)

Gól: Yusuf (59.)

Kezdetben nagyobb lendülettel futballozott a Ferencváros, amely az első félidőben 61%-ban birtokolta a labdát. Igazi nagy helyzet azonban egyik kapu előtt sem adódott. 

FTC-Paks: két gól a szünet után

Nem úgy a szünet után. Bognár György együttese a második félidő elején beszorult a saját térfelére, és az 50. percben kis híján gólt szerzett a Fradi: egy balról elvégzett szabadrúgás után Corbu fejéről a felső lécre vágódott a labda, majd felszabadított a paksi védelem. Négy perccel később óriási "tüzijáték" volt a vendégek 16-osán belül, háromszor is blokkoltak a védők, végül szögletre vágódott a labda. 

Érett a hazai gól, és az 59. percben meg is született: Corbu jobbról tökéletesen ívelt középre, és Yusuf hat méterről a jobb felső sarokba fejelt (1-0).

A gól után a paksiak kiszabadultak a saját térfelükről, kidolgozott helyzetekig nem, de lövésekig eljutottak. Sőt, a ráadás végén a Fradi kontrából újabb gólt szerzett Zachariassen révén.

A Fradi végül 2-0-ra verte a Paksot, visszavágott a júliusi, 4-2-es vereségért, és a harmadik helyre lépett a tabellán.

Borbély Balázs együttesének két pont a hátránya az éllovas Puskás Akadémia mögött, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Ha a Fradi megnyeri az elhalasztott meccsét, akkor élre állhat a bajnokságban.

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