A Celje elleni gól nélküli Európa-liga-mérkőzést követően vasárnap már a bajnokságban várt újabb erőpróba a Ferencvárosra, amely a kieső helyen álló Zalaegerszeget fogadta a Groupama Arénában. Az FTC–ZTE összecsapás előtt a zalaiak legutóbb október 31-én, az MTK ellen ünnepelhettek győzelmet az élvonalban, azóta a Pakstól vereséget szenvedtek, majd a Vasassal gól nélküli döntetlent játszottak.

Egyetlen gól döntötte el az FTC–ZTE mérkőzést a Groupama Arénában

Fotó: fradi.hu

FTC–ZTE: 1-0

A Ferencváros kezdte veszélyesebben a mérkőzést, Gundel-Takács Bence előbb Madarász lövését, majd Corbu közeli fejesét védte, a 17. percben pedig Arzani távoli próbálkozását ujjheggyel a felső lécre tolta. A zalaiak előtt is adódtak lehetőségek, de Maxsuell és Marlon Santos sem jelentett komoly veszélyt Varga kapujára. A 33. percben ismét Gundel-Takács jeleskedett, Joseph beadása után Madarász lövését is hárította.

A félidő hajrájához közeledve az indulatok is elszabadultak, Arzani Csonka lábfejére taposott, majd a 39. percben Corbu is besárgult. Borbély Balázs valósággal őrjöngött az oldalvonal mellett, majd felrobbant a dühtől, miközben hevesen reklamált a negyedik játékvezetőnél.

A szünet előtt ismét a kapufa mentette meg a zalaiakat: Joseph nullszögből leadott lövését még hárította Gundel-Takács, a kipattanót viszont Yusuf három méterről a jobb oldali kapufára lőtte. A ferencvárosi helyzetek ellenére gól nélküli döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.

A második félidő elején rögtön megszerezhette volna a vezetést a Ferencváros, ám Joseph közeli lövésénél Gundel-Takács sokadszor is nagy bravúrral mentette meg csapatát a góltól. A túloldalon is közel jártak a gólszerzéshez, Marlon Santos centerezése után Maxsuell tíz méterről a felső lécre bombázta a labdát. Az 54. percben Nagy Ádám megpattanó lövése még elkerülte a kaput, nem sokkal később azonban megtört a jég.

Nagy Ádám ívelése után Cadu került ziccerbe, lövését Vera még a gólvonalról mentette, a felszabadítás azonban rövidre sikerült, Joseph pedig három méterről a kapuba lőtt, megszerezve a vezetést a Ferencvárosnak. (1-0) A támadónak ez volt a hetedik találata az idényben, az NB I-ben azonban először volt eredményes.

A zalaiak igyekeztek válaszolni, Machado többször is veszélyesen tört előre, a 71. percben pedig Raemaekers kezezését reklamálták a vendégek, a VAR azonban nem látott okot a büntető megítélésére. Egy zalai szögletet követően Joseph növelhette volna a hazaiak előnyét, a ferencvárosi támadó egyedül robogott a kapu felé, ám 18 méterről leadott lövését Gundel-Takács újabb bravúrral hárította. Egy zalai szögletet követően Joseph növelhette volna a Ferencváros előnyét, ám a nagy sprint végén 18 méterről leadott lövését Gundel-Takács bravúrral hárította, majd Corbu próbálkozásánál is hatalmasat védett a magyar válogatott kapus. Nem túlzás kijelenteni, hogy Gundel-Takács parádés teljesítménye nélkül akár kiütéses ferencvárosi győzelem is születhetett volna, így azonban maradt az 1–0, a Fradi pedig otthon tartotta a három pontot.