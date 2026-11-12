„Gyönyörű életem volt. Kár, hogy ilyen rövid” – ezekkel a megrendítő szavakkal beszélt egykor az életéről Fülöp Márton, akinek a gondolatait most az édesapja idézte fel az Origo Sportnak. Tizenegy évvel ezelőtt, 2015. november 12-én mindössze 32 évesen hunyt el a 24-szeres magyar válogatott kapus, aki a Premier League-ben is bizonyított. A súlyos betegséggel küzdő futballista az utolsó időszakban is rendkívüli erőről tett tanúbizonyságot, és még a legnehezebb pillanatokban is igyekezett megóvni szeretteit a fájdalomtól. Édesapja most arról is beszélt, hogyan élik meg a családban az évfordulót, és milyen ember volt valójában Marci.
Az egész ország a magyar válogatottnak szurkolt, amikor megérkezett a tragikus hír
2015. november 12-e különleges napnak ígérkezett a magyar labdarúgás történetében. A Bernd Storck vezette válogatott Norvégiában készült pályára lépni az Európa-bajnoki pótselejtező első mérkőzésén. Az ország a hosszú évtizedek óta várt kontinenstorna-részvételről álmodott, a játékosok pedig életük egyik legfontosabb találkozójára készültek. Aztán néhány órával a kezdés előtt minden megváltozott.
A magyar futballvilágot megrázta a hír, hogy Fülöp Márton hajnalban, 32 éves korában meghalt. A korábbi válogatott kapus több mint két éve harcolt a rákkal. A betegségét korábban sikerült kezelni, és sokáig mindenki abban reménykedett, hogy visszatérhet a futballpályára. November 12-én azonban végleg szertefoszlott ez a remény.
A gyászhír az Oslóban tartózkodó magyar játékosokat is lesújtotta. Többen személyes jó barátjukat, egykori csapattársukat veszítették el. Juhász Roland, aki Fülöppel együtt nőtt fel a magyar futballban, a mérkőzés előtt közösségi oldalán búcsúzott tőle. Az egykori válogatott védő személyes hangvételű üzenetében nemcsak a közös futballéveket, hanem a pályafutásuk utáni terveket is felidézte. A magyar válogatott végül fekete karszalaggal lépett pályára, a találkozó előtt pedig gyászszünettel emlékeztek Fülöp Mártonra.
Az oslói Ullevaal Stadionban aztán Kleinheisler László góljával 1–0-ra győzött Magyarország. Király Gábor, aki éppen a századik válogatottságát ünnepelte, több bravúrt is bemutatott, és kapott gól nélkül hozta le a sorsdöntő mérkőzést. A lefújás után a rutinos kapus olyan mondatokat mondott, amelyek örökre összekapcsolták ezt a történelmi győzelmet Fülöp Márton emlékével.
A csapat átérezte ennek súlyát, és érte is küzdöttünk a pályán
– fogalmazott Király Gábor, aki szerint azon az estén Marci tiszteletére is kellett megőrizni a magyar kaput a góltól.
A válogatott három nappal később Budapesten is legyőzte a norvégokat, és kijutott a 2016-os Európa-bajnokságra. Fülöp Márton ezt a történelmi sikert már nem élhette meg, de a neve ott volt a szurkolók ajkán, akik a visszavágón is rá emlékeztek.
„Miért lenne 29 évesen daganatom?”
2013 februárjában egy edzésen lövés találta el a bal karját. Éles fájdalmat érzett, de néhány nap kihagyás után ismét védett. A panaszai azonban nem múltak el. Magyarországon megműtötték, majd visszatért Görögországba, és a kupadöntőben is pályára lépett. Hamarosan megérkezett a lesújtó diagnózis: rosszindulatú daganatot találtak a karjában.
A kapus 2013 októberében az Origónak mesélte, hogy az orvos már felvetette a daganat lehetőségét, de ő elképzelhetetlennek tartotta:
Miért lenne 29 évesen daganatom?
– idézte fel akkori gondolatát. Négy kemoterápiás és harminc sugárkezelést kapott, és bár a megpróbáltatások nagyon megviselték, megpróbált a visszatérésre összpontosítani.
Az interjúban arról is beszélt, hogy a görögországi remek idény után új szerződésben bízott, és a betegséget követően még erősebben akart visszatérni. A kezelések után újra edzeni kezdett, a Ferencvárossal is készült. Futott, úszott, lábteniszezett, és abban reménykedett, hogy tavasszal újra csúcsformába kerülhet.
A betegség a korábbi futballgondokat is más megvilágításba helyezte. Korábban arról is beszélt, hogy amikor a West Bromwichnál a kispadon ült, az bántotta, hogy nem védhet. Később rájött, mennyien cseréltek volna vele akkor. Később az MTK akadémiáján fiatal kapusokat tanított az Angliában szerzett tapasztalataira.
Fülöp Márton édesapjának megrendítő vallomása
Fülöp Márton halálának tizenegyedik évfordulója alkalmából édesapja, Fülöp Ferenc az Origo Sportnak beszélt arról, hogyan élik meg a családban a tragédia óta eltelt éveket. Elmondása szerint az idő múlása sem enyhítette igazán a fájdalmukat, az évforduló közeledtével pedig különösen nehéz napokat élnek át.
Már tizenegy éve történt, de azóta is nagyon nehéz. Különösen ilyenkor, az évforduló környékén. Ezek a napok sosem könnyűek számunkra. Szerencsére sok barátunk van, akik ilyenkor is felhívnak bennünket, érdeklődnek felőlünk, támogatnak minket. Ez valamelyest megkönnyíti ezeket a nehéz időszakokat
– mondta meghatódva Fülöp Ferenc az Origo Sportnak, aki hangsúlyozta, mennyit jelent számukra, hogy fiuk emlékét ennyi év elteltével is szeretettel őrzik.
Nagyon jólesik, hogy azok, akik ismerték és szerették Marcit, ennyi év után is gondolnak rá. Holnap például a magyar öregfiúk-válogatott is megemlékezik róla az MTK pályáján. Emellett rengeteg telefonhívást kapunk. Jó érzés tudni, hogy Marci emléke tovább él az emberekben, és hogy szeretettel, jó szívvel gondolnak rá.
Az édesapa felidézte, hogy fia számára a labdarúgás nem egyszerűen hivatás volt, hanem szinte az egész életét meghatározta. Különösen sokat jelentett neki a magyar válogatott, amelynek érdekében olykor a klubkarrierje szempontjából kevésbé előnyös döntéseket is meghozott.
"Marci egy nagyszerű fiatalember volt, akinek a labdarúgás rendkívül fontos szerepet töltött be az életében. Szinte mindene volt a futball, és különösen sokat jelentett számára, hogy a magyar válogatottban védhessen. Ennek érdekében olykor olyan döntéseket is meghozott, amelyek más szempontból talán nem feltétlenül voltak a legkedvezőbbek a pályafutására nézve. Például inkább az angol másodosztályt, a Championshipet választotta, noha a Premier League-ből is volt ajánlata."
A beszélgetés egyik legmegrendítőbb pillanata akkor következett, amikor arról kérdeztük az édesapát, volt-e valami, amire fia különösen vágyott, amit mindenképpen szeretett volna még megélni.
Ő pontosan tisztában volt a betegségével és azzal is, hogy milyen esélyei vannak a gyógyulásra. Mindezt rendkívüli erővel és higgadtsággal viselte. Nagyon tudatosan élte meg ezt az időszakot. Egyszer azt mondta nekünk: "Gyönyörű életem volt, kár, hogy ilyen rövid”.
Fülöp Ferenc egy másik, különösen fájdalmas emléket is megosztott. Mint elmondta, fia még a betegsége alatt is arra törekedett, hogy megóvja szüleit a lehető legnagyobb lelki tehertől. A kezelésekkel kapcsolatos döntéseket ezért minden esetben saját maga szerette volna meghozni.
Marci tényleg egy rendkívüli fiú volt, minden szempontból. Nagyon tisztelettudó, céltudatos fiatalember volt. Még a betegsége alatt is gondolt ránk, a szüleire. Tulajdonképpen levette a vállunkról a döntések terhét. Azt mondta: "Anya, a gyógykezelésekről hadd döntsek én. Ti csak támogassatok mindenben.” Ezzel bennünket is meg akart óvni. Hiszen ha nekünk kellett volna meghoznunk ezeket a döntéseket, és esetleg rosszul döntünk, akkor talán életünk végéig lelkiismeret-furdalás gyötört volna bennünket. Ő azonban ragaszkodott ahhoz, hogy minden, a kezelésével kapcsolatos döntést maga hozhasson meg. Tőlünk csak azt kérte, hogy támogassuk őt. És mi így tettünk
– zárta elcsukló hangon Fülöp Márton édesapja.
Az MTK-tól a Manchester Cityig – Fülöp Márton öröksége
Fülöp Márton 1983-ban született Budapesten, és édesapja, az egykori MTK-labdarúgó Fülöp Ferenc nyomdokaiba lépve választotta a futballt. A BVSC-ben kezdte pályafutását, majd az MTK utánpótlásában fejlődött, 2004-ben pedig a Tottenham Hotspur igazolta le. Angliában több klubnál is megfordult, köztük a Sunderlandnél, a Leicester Citynél és a Manchester Citynél, ahol 2010-ben három Premier League-mérkőzésen védett. A magyar válogatottban 24 alkalommal szerepelt, pályafutása utolsó állomása pedig a görög Aszterasz Tripolisz volt.
Halálhíre nemcsak Magyarországot, hanem az angol futballvilágot is megrázta. Korábbi klubjai megemlékeztek róla, Roy Keane pedig nemcsak kiváló profiként, hanem „remek srácként” búcsúzott tőle. A legnagyobb fájdalmat azonban családja hordozza. Szülei a tragédia tizedik évfordulóján is arról beszéltek, hogy az idő múlása sem enyhítette a fiuk elvesztése miatt érzett fájdalmat. Édesanyja kezdetben olykor azzal vigasztalta magát, hogy Marci csupán külföldön futballozik, ezért nincs otthon. Az évek múlásával azonban ez a gondolat sem tudott már enyhíteni a hiányán.
Tizenegy év után sem felejtették el
Az MTK Budapest az idei évforduló előtt is megemlékezett egykori kapusáról. A Kispest-Honvéd elleni mérkőzés előtt megkoszorúzták az Új Hidegkuti Nándor Stadion Fülöp Mártonról elnevezett kapujánál található emléktáblát. Nevét alapítvány is őrzi, amely fiatal kapusokat támogat.
Fülöp Márton mindössze 32 évet élt. A Tottenhamig, a Sunderlandig és a Manchester Cityig jutott, huszonnégyszer védhette a magyar válogatott kapuját, és a súlyos betegség után sem mondott le az álmairól. Az egykori társaknak nemcsak a nagy védések hiányoznak, hanem a barátjuk is, akivel közösen tervezték a jövőt.