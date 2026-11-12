„Gyönyörű életem volt. Kár, hogy ilyen rövid” – ezekkel a megrendítő szavakkal beszélt egykor az életéről Fülöp Márton, akinek a gondolatait most az édesapja idézte fel az Origo Sportnak. Tizenegy évvel ezelőtt, 2015. november 12-én mindössze 32 évesen hunyt el a 24-szeres magyar válogatott kapus, aki a Premier League-ben is bizonyított. A súlyos betegséggel küzdő futballista az utolsó időszakban is rendkívüli erőről tett tanúbizonyságot, és még a legnehezebb pillanatokban is igyekezett megóvni szeretteit a fájdalomtól. Édesapja most arról is beszélt, hogyan élik meg a családban az évfordulót, és milyen ember volt valójában Marci.

Fülöp Márton szülei (jobbra) a mai napig gyászolják szeretet fiúkat Fotó: Fuszek Gábor / FUSZ

Az egész ország a magyar válogatottnak szurkolt, amikor megérkezett a tragikus hír

2015. november 12-e különleges napnak ígérkezett a magyar labdarúgás történetében. A Bernd Storck vezette válogatott Norvégiában készült pályára lépni az Európa-bajnoki pótselejtező első mérkőzésén. Az ország a hosszú évtizedek óta várt kontinenstorna-részvételről álmodott, a játékosok pedig életük egyik legfontosabb találkozójára készültek. Aztán néhány órával a kezdés előtt minden megváltozott.

A magyar futballvilágot megrázta a hír, hogy Fülöp Márton hajnalban, 32 éves korában meghalt. A korábbi válogatott kapus több mint két éve harcolt a rákkal. A betegségét korábban sikerült kezelni, és sokáig mindenki abban reménykedett, hogy visszatérhet a futballpályára. November 12-én azonban végleg szertefoszlott ez a remény.

A gyászhír az Oslóban tartózkodó magyar játékosokat is lesújtotta. Többen személyes jó barátjukat, egykori csapattársukat veszítették el. Juhász Roland, aki Fülöppel együtt nőtt fel a magyar futballban, a mérkőzés előtt közösségi oldalán búcsúzott tőle. Az egykori válogatott védő személyes hangvételű üzenetében nemcsak a közös futballéveket, hanem a pályafutásuk utáni terveket is felidézte. A magyar válogatott végül fekete karszalaggal lépett pályára, a találkozó előtt pedig gyászszünettel emlékeztek Fülöp Mártonra.

Az oslói Ullevaal Stadionban aztán Kleinheisler László góljával 1–0-ra győzött Magyarország. Király Gábor, aki éppen a századik válogatottságát ünnepelte, több bravúrt is bemutatott, és kapott gól nélkül hozta le a sorsdöntő mérkőzést. A lefújás után a rutinos kapus olyan mondatokat mondott, amelyek örökre összekapcsolták ezt a történelmi győzelmet Fülöp Márton emlékével.

A csapat átérezte ennek súlyát, és érte is küzdöttünk a pályán

– fogalmazott Király Gábor, aki szerint azon az estén Marci tiszteletére is kellett megőrizni a magyar kaput a góltól.