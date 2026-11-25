Hiába győzte le a Galatasaray hazai pályán 1-0-ra az Aston Villát a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a török sajtóban komoly felháborodást váltott ki az angol csapat játékstílusa. A sérülése miatt Sallai Rolandot nélkülöző isztambuli együttes több futballistája is megsérült a találkozón, a törökök pedig a mérkőzés német játékvezetőjét sem kímélték.

A Galatasaray győztes gólját szerző Deniz Gül (balra) arcsérülése ellenére is folytatta a játékot az Aston Villa elleni BL-meccsen Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Galatasaray–Aston Villa 1–0 (0–0)

(0–0) Gólszerző: Gül (77.)

A játékvezetőnek is nekimentek a Galatasaray BL-győzelme után

A török Fotospor szerint az Aston Villa játékosai nem futballozni, hanem verekedni érkeztek Isztambulba, Daniel Siebert játékvezető pedig végignézte, ahogy az angolok sorra követik el a durva szabálytalanságokat. A cikk szerzője úgy véli, az Aston Villának legalább két-három piros lapot kellett volna kapnia.

A lap külön kiemelte, hogy Baris Alper Yilmaz mezét elszakították, Mario Leminával szemben is rendkívül keményen léptek fel, a győztes gólt szerző Deniz Gült pedig arcon rúgta Nicolas Jackson. Az angol együttes ennek ellenére teljes létszámban fejezte be a találkozót. A török portál szerint a német játékvezetőnek egyszerűen nem volt bátorsága felmutatni a piros lapot. Siebert összesen négy sárga lapot osztott ki az Aston Villa játékosainak. A Galatasaray ráadásul nagy árat fizetett a győzelemért, ugyanis a 77. percben a mérkőzés egyetlen gólját szerző Gülre műtét vár. A török klub orvosa a lefújást követően elárulta, hogy a támadónál orrtörés gyanúja merült fel.

Érdekesség, hogy a mérkőzés után az Aston Villa vezetőedzője, Unai Emery is a játékvezetőre panaszkodott. A spanyol szakember szerint a Galatasaray a vezetés megszerzése után húzta az időt, Siebert pedig mindössze öt percet hosszabbított. Emery úgy érezte, a bíró nem volt igazságos a csapatával szemben, ugyanakkor nem őt okolta a vereségért.