Hiába győzte le 2–1-re a Galatasaray a Samsunsport a török labdarúgó-bajnokságban, a mérkőzés után egészen szürreális botrány tört ki. A Sallai Rolandot is foglalkoztató isztambuli csapat vezetőedzőjét, Okan Burukot a lefújást követően kiállították, méghozzá a szakember állítása szerint azért, mert nem fogott kezet a játékvezetővel. A vitatott döntésnek komoly következménye lehet, ugyanis a tréner a Besiktas elleni rangadóról is lemaradhat.

A Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk (balra) egészen szürreális körülmények között kapott piros lapot a Samsunspor elleni mérkőzés után Fotó: ORHAN CICEK / ANADOLU

Hihetetlen kiállítás a Galatasaraynál, megszólalt Sallai Roland edzője

A Galatasaray szombati bajnokijának hajrájában Okan Buruk előbb egy bedobás miatt reklamált, amiért sárga lapot kapott. Az igazi döbbenet azonban a lefújást követően érkezett, amikor Ali Sansalan játékvezető ismét felmutatta neki a sárga lapot, majd a pirosat is.

A történtek után a Galatasaray vezetőedzője a klub hivatalos csatornáján részletesen beszélt a különös kiállításról. Elmondása szerint a negyedik játékvezetővel és az egyik asszisztenssel is kezet fogott, a vezetőbíró mellett azonban egyszerűen elsétált.

Amikor hátrafordultam, azt láttam, hogy felmutatja a második sárga, majd a piros lapot. Hatalmas sokkot kaptam, nem értettem, miért történt

– idézte fel a jelenetet Buruk. A szakember később személyesen kérdezte meg a játékvezetőtől, miért büntette meg. Állítása szerint Sansalan mindössze annyit válaszolt, hogy nem fogott vele kezet, amit tiszteletlenségnek tekintett. Buruk ezt határozottan visszautasította, hogy bármivel megsértette volna a játékvezetőt.

Semmilyen tiszteletlenséget nem követtem el. A labdarúgásnak vannak szabályai, de olyan nincs, hogy egy edző azért kapjon sárga lapot, mert nem fog kezet a játékvezetővel. Azt várom, hogy ezt a hibás döntést mielőbb visszavonják

– jelentette ki a Galatasaray trénere.

A botrány ráadásul a lehető legrosszabbkor jött az isztambuli sztárcsapat számára, amely november 30-án a városi rivális Besiktaş otthonában lép pályára. Amennyiben Buruk kiállítása érvényben marad, nem foglalhat helyet a kispadon a rangadón.

A Galatasaray edzője szerint az eset már a török labdarúgás megítélésének is árt, hiszen a szokatlan kiállítás híre külföldön is nagy visszhangot váltott ki. Buruk ezért azt szeretné, ha a török játékvezetői testület is megvizsgálná a történteket, és tisztázná a döntés hátterét.