Sallai Roland nehézségekkel küzdött a Bajnokok Ligája negyedik fordulójában, noha csapata fontos győzelmet aratott. A Galatasaray-Stuttgart mérkőzésen a török együttes 2–0-ra legyőzte német ellenfelét, a magyar válogatott futballista pedig az első gól előkészítésében is szerepet vállalt. A lefújás után azonban csapattársa, Ismail Jakobs váratlan részleteket árult el a találkozóról, és elmondta, miért volt különösen nehéz dolga neki és Sallainak. A problémáról később Okan Buruk vezetőedző is megszólalt.

Sallai Roland nehézségekkel küzdött a Galatasaray-Stuttgart BL-meccsen Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

Galatasaray-Stuttgart Bajnokok Ligája

2-0 (Gólszerzők: Alekszej Batrakov 12., 15.)

Galatasaray-Stuttgart: Sallai Roland nehézségekkel küzdött

A Galatasaray fontos győzelmet aratott kedden este a Bajnokok Ligájában, miután hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Stuttgartot. Az isztambuli együttes már az első negyedórában kétgólos előnybe került Alekszej Batrakov duplájával, és ezt a lefújásig meg is őrizte. A kezdőcsapatban helyet kapó Sallai Roland a 12. percben aktív szerepet vállalt a vezető találat megszerzésében: a magyar futballista jobbról középre adott labdáját a német védők nem tudták megfelelően felszabadítani, a kipattanóra pedig Batrakov csapott le, aki a kapuba lőtt. Sallait végül a 68. percben cserélte le Okan Buruk, a helyére Wilfried Singo érkezett.

A siker ellenére a mérkőzés után nem mindenki volt elégedett a körülményekkel. A Galatasaray szenegáli válogatott védője, Ismail Jakobs ugyanis a török sajtónak adott nyilatkozatában a pálya állapotát kifogásolta, és külön kiemelte Sallai Roland nevét is.

Különösen nekem és Sallainak volt nehéz mérkőzés. A pálya állapota nem volt megfelelő, nagyon csúszós volt

– idézte Jakobs szavait az Ajansspor.

A balhátvéd ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nehéz körülmények ellenére elégedett a saját és csapattársa teljesítményével. Jakobs szerint a Galatasaray jó formában van, és bizakodva várják a folytatást, hiszen szeretnének bekerülni a Bajnokok Ligája legjobb 24 csapata közé. A szélsőhátvédek számára különösen fontos a megfelelő minőségű játéktér, hiszen a gyors irányváltások, a felfutások és a védekezésbe történő visszarendeződések során is nagy szükségük van a stabil talajra.