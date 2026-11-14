Marco Rossi szövetségi kapitány kedvezőbb helyzetből várja a novemberi két Nemzetek Ligája-mérkőzést, mint az előző négyet. Míg az ősz elején a legjobb támadói közül Varga Barnabás és Sallai Roland egyáltalán nem állt rendelkezésre, ráadásul Redzic Damir is hamar kidőlt, addig ezúttal a kulcsjátékosai közül csak Tóth Alexet, a Bournemouth középpályását kell nélkülöznie. Persze Szoboszlai Dominik esetleges kiesése – aki térdsérüléssel bajlódik – hatalmas érvágás lett volna, a kreatív középpályások terén azonban így is nagyobb a merítési lehetősége, mint a támadósorban.

