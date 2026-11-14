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Veszélyesebbek a georgiaiak
2026.11.14. 18:58
Vége az első félidőnek!
2026.11.14. 18:51
Óriási hazai helyzet maradt ki
2026.11.14. 18:48
Betaláltak a georgiaiak, de...
2026.11.14. 18:44
Magyar helyzet
2026.11.14. 18:38
Schäfer Andrást kell ápolni
2026.11.14. 18:37
Varga Barnabás lehetősége
2026.11.14. 18:32
Továbbra sincs gól
2026.11.14. 18:29
A mieink átvették az irányítást
2026.11.14. 18:25
Orbán besárgult
2026.11.14. 18:21
Újabb magyar lehetőség
2026.11.14. 18:18
Az első magyar helyzet
2026.11.14. 18:16
Mamardasvili elképesztő kirúgása
2026.11.14. 18:12
Megint a hazaiaknak volt helyzetük
2026.11.14. 18:10
Újabb georgiai helyzet
2026.11.14. 18:08
Vitálisnak kellett mentenie
2026.11.14. 18:06
Tóth Balázsnak kellett védenie
2026.11.14. 18:04
Elkezdődött a mérkőzés!
2026.11.14. 18:02
Gyászszünettel kezdődik a mérkőzés
2026.11.14. 18:01
Szól a magyar himnusz
2026.11.14. 17:56
A kezdőcsapatok:
2026.11.14. 17:51
A georgiaiak az első góljukért hajtanak
2026.11.14. 17:41
A magyar tábor ezúttal nem segíthet
2026.11.14. 17:41
A georgiaiak a legjobbjuk nélkül játszanak
2026.11.14. 17:40
Sallai Roland és Varga Barnabás is visszatért
2026.11.14. 17:03
A magyar válogatott a feljutásért játszik!
2026.11.14. 17:00
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
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Szombat este hat órától a magyar labdarúgó-válogatott Georgia vendégeként lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának 5. fordulójában. Marco Rossi együttese azzal a céllal lép pályára Tbilisziben, hogy megőrizze esélyét a csoportgyőzelemre a kedden esedékes utolsó forduló előtt. Folyamatosan frissülő, percről percre közvetítésünkben kövessék velünk élőben a Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést!

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

18:58
2026. november 14.
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Veszélyesebbek a georgiaiak

Az első félidőben a georgiai csapat 0.56-os, xG-t dolgozott ki, míg a magyar válogatott 0.27-nél állt meg. 

18:51
2026. november 14.
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Vége az első félidőnek!

A magyar válogatott az első 45 percben nem igazán találta a játék ritmusát, míg a georgiai csapat több életveszélyes kontrát is vezetett, de szerencsére nem tudta megszerezni a vezetést. A második félidőben ennél sokkal többre lesz szükség Marco Rossi csapatától. 

18:48
2026. november 14.
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Óriási hazai helyzet maradt ki

A 45. percben Csinger labdavesztése után kontrázhattak a georgiaiak, egy jobbról belőtt labdára Kvernadze robbant be a kapu elé, de négy méterről szerencsére nem sikerült gólt fejelni az üres kapura. 

18:44
2026. november 14.
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Betaláltak a georgiaiak, de...

A 42. percben betaláltak a georgiaiak. Egy jobb oldali beadásra Locsosvili robbant be a hosszú oldalon, hat méterről a kapuba belsőzött, de a játékvezető azonnal jelezte, hogy a hazaiak játékosa lesről indult, így érvénytelenítette a találatot. 

18:38
2026. november 14.
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Magyar helyzet

A 36. percben Sallai Roland ment el a jobb szélen, a középre tekert labdájára Nagy Zsolt robbant be, de a 11 méteres fejese pont a középen álló Mamardasvili kezébe ment. 

18:37
2026. november 14.
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Schäfer Andrást kell ápolni

A 34. percben a magyar válogatott középpályás ütközött Kvernadzével, Schäfer pedig fejsérülés miatt kellett ápolni, de szerencsére nincs komoly baja. 

18:32
2026. november 14.
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Varga Barnabás lehetősége

A 30. percben Varga Barnabás kapott egy remek átadást, hat méterről lőhetett, de a becsúszó Dvali az utolsó pillanatban blokkolni tudott. 

18:29
2026. november 14.
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Továbbra sincs gól

A 28. percben járunk, a georgiaiak eddig 54%-ban birtokolták a labdát, kaput eltaláló lövése mindkét csapatnak egy-egy volt eddig.

18:25
2026. november 14.
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A mieink átvették az irányítást

A 24. percben járunk, a georgiaiak jobban kezdték a meccset, azonban az utóbbi percekben már a mieink akarta érvényesül. 

18:21
2026. november 14.
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Orbán besárgult

A 18. percben Sallai labdavesztése után kontrázhattak volna a georgiaiak, Willi Orbán azonban a félpályánál elkaszálta Csakvetadzét, amiért sárga lapot kapott. Ez azt jelenti, hogy az RB Leipzig védőjének ki kell hagynia a keddi északírek elleni sorsdöntő meccset. 

18:18
2026. november 14.
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Újabb magyar lehetőség

Szoboszlai szabadrúgása után nem tudtak felszabadítani a hazaiak, a labda az 50. válogatott mérkőzésén szereplő Schäfer András elé került, aki 18 méterről megcélozta a jobb felsőt, de a lövése elszállt a kapu fölött. 

18:16
2026. november 14.
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Az első magyar helyzet

A 15. percben egy labdaszerzés után Szoboszlai indította a jobb oldalon felfutó Sallait, aki 18 méterről kapura bombázott, de Mamardasvili ki tudta ütni a labdát. 

18:12
2026. november 14.
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Mamardasvili elképesztő kirúgása

A 10. percben a Liverpool kapusa, Mamardasvili húzta le Osváth beadását, majd élesen kirúgott labdával azonnal indította Mikautadzét, aki kapura törhetett. A georgiai támadó egy csellel elfektette Orbánt, azonban az utolsó pillanatban Csinger szerelni tudta. 

18:10
2026. november 14.
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Megint a hazaiaknak volt helyzetük

A nyolcadik percben egy jobb oldali szabadrúgás után Locsosvili fejelhetett öt méterről, de a csúsztatása elkerülte a kaput. 

18:08
2026. november 14.
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Újabb georgiai helyzet

Az ötödik percben egy labdavesztés után a georgiaiak kilőttek a mieink kapuja felé, egy lejátszott akció végén Citaisvili lőtt 14 méterről, de Csinger Márk bele tudott vetődni a labda útjába. 

18:06
2026. november 14.
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Vitálisnak kellett mentenie

A negyedik percben Locsosvili tört be a tizenhatoson belülre, egy befele csel után nyolc méterről lőhetett volna, de Vitális Milán becsúszva szerelni tudta a georgiai játékost. 

18:04
2026. november 14.
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Tóth Balázsnak kellett védenie

Az első perc végén egy gyors kontratámadás végén Citaisvili lőtt 18 méterről, de Tóth Balázs könnyedén fogta a georgiai játékos próbálkozását. 

18:02
2026. november 14.
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Elkezdődött a mérkőzés!

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya azonnal átbombázta a labdát a hazaiak térfelére, így Marco Rossi csapata magasan kezdheti meg a letámadást. 

18:01
2026. november 14.
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Gyászszünettel kezdődik a mérkőzés

A mérkőzés előtt Georgi Nemsadzére, az október 21-én elhunyt korábbi georgiai válogatott labdarúgóra emlékeztek. 

17:56
2026. november 14.
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Szól a magyar himnusz

A játékosok már a pályán vannak, hamarosan kezdődik a mérkőzés.
 

17:51
2026. november 14.
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A kezdőcsapatok:

Magyarország: Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Vitális – Nagy Zs., Szoboszlai, Sallai – Varga B.

Georgia: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Mekvabisvili, Csakvetadze – Kvernadze, Gagnidze, Citaisvili – Mikautadze.

17:41
2026. november 14.
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A georgiaiak az első góljukért hajtanak

A hazaiak várakozását jól tükrözi már maga a helyszín is, mivel egy hónapja az eredetileg kijelölt, 54 ezres Borisz Paitcsadze Aréna helyett a feleakkora befogadóképességű létesítménybe helyezték át a mérkőzést. A francia Willy Sagnolt váltó Ramaz Szvanadze a negyedik meccsén legalább az első gól megszerzésében reménykedik.

17:41
2026. november 14.
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A magyar tábor ezúttal nem segíthet

Az előjeleket tekintve a mieink számára egyetlen negatívum, hogy az európai szövetség fegyelmi bizottságának döntése értelmében vendégszurkolók nem lehetnek a lelátókon. Ennek ellenére több magyar drukker már megérkezett Tbiliszibe, és abban reménykednek, hogy bejutnak a Miheil Meszhi Stadionba.

17:40
2026. november 14.
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A georgiaiak a legjobbjuk nélkül játszanak

A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon nyolcaddöntőbe jutó Georgia legnagyobb problémája, hogy az eddigi négy találkozóján gólképtelen maradt. Ezen pedig biztosan nem segít, hogy legjobbja, a Paris Saint-Germainnel kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Hvicsa Kvarachelia keresztszalag-szakadása miatt nem futballozhat.

17:03
2026. november 14.
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Sallai Roland és Varga Barnabás is visszatért

Marco Rossi szövetségi kapitány kedvezőbb helyzetből várja a novemberi két Nemzetek Ligája-mérkőzést, mint az előző négyet. Míg az ősz elején a legjobb támadói közül Varga Barnabás és Sallai Roland egyáltalán nem állt rendelkezésre, ráadásul Redzic Damir is hamar kidőlt, addig ezúttal a kulcsjátékosai közül csak Tóth Alexet, a Bournemouth középpályását kell nélkülöznie. Persze Szoboszlai Dominik esetleges kiesése – aki térdsérüléssel bajlódik – hatalmas érvágás lett volna, a kreatív középpályások terén azonban így is nagyobb a merítési lehetősége, mint a támadósorban.
 

17:00
2026. november 14.
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A magyar válogatott a feljutásért játszik!

Köszöntjük kedves olvasóinkat!

A szombat esti összecsapáson Marco Rossi együttesének elég egy döntetlent elérnie Tbilisziben, mert azzal mindenképpen a harmadik helyen álló Ukrajna előtt maradna, illetve a veretlenül listavezető Észak-Írország sem tudna behozhatatlan előnyre szert tenni. Kedden a mieink éppen az északíreket fogadják, egy győzelemmel pedig biztosan megelőznék őket.

A georgiai sikernek elsősorban akkor lenne jelentősége, ha az északírek pontokat hullajtanának hazai pályán Ukrajna ellen, mert így a magyar csapat az utolsó kör előtt az élre ugrana. Ez azt jelentené, hogy kedden, a Puskás Arénában elegendő lenne a döntetlen az élvonalba kerülést jelentő első hely megszerzéséhez.

A feljutáshoz kapcsolódó matekozós cikkünket a linkre kattintva olvashatják. 

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