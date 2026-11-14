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Veszélyesebbek a georgiaiak
Az első félidőben a georgiai csapat 0.56-os, xG-t dolgozott ki, míg a magyar válogatott 0.27-nél állt meg.
Vége az első félidőnek!
A magyar válogatott az első 45 percben nem igazán találta a játék ritmusát, míg a georgiai csapat több életveszélyes kontrát is vezetett, de szerencsére nem tudta megszerezni a vezetést. A második félidőben ennél sokkal többre lesz szükség Marco Rossi csapatától.
Óriási hazai helyzet maradt ki
A 45. percben Csinger labdavesztése után kontrázhattak a georgiaiak, egy jobbról belőtt labdára Kvernadze robbant be a kapu elé, de négy méterről szerencsére nem sikerült gólt fejelni az üres kapura.
Betaláltak a georgiaiak, de...
A 42. percben betaláltak a georgiaiak. Egy jobb oldali beadásra Locsosvili robbant be a hosszú oldalon, hat méterről a kapuba belsőzött, de a játékvezető azonnal jelezte, hogy a hazaiak játékosa lesről indult, így érvénytelenítette a találatot.
Magyar helyzet
A 36. percben Sallai Roland ment el a jobb szélen, a középre tekert labdájára Nagy Zsolt robbant be, de a 11 méteres fejese pont a középen álló Mamardasvili kezébe ment.
Schäfer Andrást kell ápolni
A 34. percben a magyar válogatott középpályás ütközött Kvernadzével, Schäfer pedig fejsérülés miatt kellett ápolni, de szerencsére nincs komoly baja.
Varga Barnabás lehetősége
A 30. percben Varga Barnabás kapott egy remek átadást, hat méterről lőhetett, de a becsúszó Dvali az utolsó pillanatban blokkolni tudott.
Továbbra sincs gól
A 28. percben járunk, a georgiaiak eddig 54%-ban birtokolták a labdát, kaput eltaláló lövése mindkét csapatnak egy-egy volt eddig.
A mieink átvették az irányítást
A 24. percben járunk, a georgiaiak jobban kezdték a meccset, azonban az utóbbi percekben már a mieink akarta érvényesül.
Orbán besárgult
A 18. percben Sallai labdavesztése után kontrázhattak volna a georgiaiak, Willi Orbán azonban a félpályánál elkaszálta Csakvetadzét, amiért sárga lapot kapott. Ez azt jelenti, hogy az RB Leipzig védőjének ki kell hagynia a keddi északírek elleni sorsdöntő meccset.
Újabb magyar lehetőség
Szoboszlai szabadrúgása után nem tudtak felszabadítani a hazaiak, a labda az 50. válogatott mérkőzésén szereplő Schäfer András elé került, aki 18 méterről megcélozta a jobb felsőt, de a lövése elszállt a kapu fölött.
Az első magyar helyzet
A 15. percben egy labdaszerzés után Szoboszlai indította a jobb oldalon felfutó Sallait, aki 18 méterről kapura bombázott, de Mamardasvili ki tudta ütni a labdát.
Mamardasvili elképesztő kirúgása
A 10. percben a Liverpool kapusa, Mamardasvili húzta le Osváth beadását, majd élesen kirúgott labdával azonnal indította Mikautadzét, aki kapura törhetett. A georgiai támadó egy csellel elfektette Orbánt, azonban az utolsó pillanatban Csinger szerelni tudta.
Megint a hazaiaknak volt helyzetük
A nyolcadik percben egy jobb oldali szabadrúgás után Locsosvili fejelhetett öt méterről, de a csúsztatása elkerülte a kaput.
Újabb georgiai helyzet
Az ötödik percben egy labdavesztés után a georgiaiak kilőttek a mieink kapuja felé, egy lejátszott akció végén Citaisvili lőtt 14 méterről, de Csinger Márk bele tudott vetődni a labda útjába.
Vitálisnak kellett mentenie
A negyedik percben Locsosvili tört be a tizenhatoson belülre, egy befele csel után nyolc méterről lőhetett volna, de Vitális Milán becsúszva szerelni tudta a georgiai játékost.
Tóth Balázsnak kellett védenie
Az első perc végén egy gyors kontratámadás végén Citaisvili lőtt 18 méterről, de Tóth Balázs könnyedén fogta a georgiai játékos próbálkozását.
Elkezdődött a mérkőzés!
Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya azonnal átbombázta a labdát a hazaiak térfelére, így Marco Rossi csapata magasan kezdheti meg a letámadást.
Gyászszünettel kezdődik a mérkőzés
A mérkőzés előtt Georgi Nemsadzére, az október 21-én elhunyt korábbi georgiai válogatott labdarúgóra emlékeztek.
Szól a magyar himnusz
A játékosok már a pályán vannak, hamarosan kezdődik a mérkőzés.
A kezdőcsapatok:
Magyarország: Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Vitális – Nagy Zs., Szoboszlai, Sallai – Varga B.
Georgia: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Mekvabisvili, Csakvetadze – Kvernadze, Gagnidze, Citaisvili – Mikautadze.
A georgiaiak az első góljukért hajtanak
A hazaiak várakozását jól tükrözi már maga a helyszín is, mivel egy hónapja az eredetileg kijelölt, 54 ezres Borisz Paitcsadze Aréna helyett a feleakkora befogadóképességű létesítménybe helyezték át a mérkőzést. A francia Willy Sagnolt váltó Ramaz Szvanadze a negyedik meccsén legalább az első gól megszerzésében reménykedik.
A magyar tábor ezúttal nem segíthet
Az előjeleket tekintve a mieink számára egyetlen negatívum, hogy az európai szövetség fegyelmi bizottságának döntése értelmében vendégszurkolók nem lehetnek a lelátókon. Ennek ellenére több magyar drukker már megérkezett Tbiliszibe, és abban reménykednek, hogy bejutnak a Miheil Meszhi Stadionba.
A georgiaiak a legjobbjuk nélkül játszanak
A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon nyolcaddöntőbe jutó Georgia legnagyobb problémája, hogy az eddigi négy találkozóján gólképtelen maradt. Ezen pedig biztosan nem segít, hogy legjobbja, a Paris Saint-Germainnel kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Hvicsa Kvarachelia keresztszalag-szakadása miatt nem futballozhat.
Sallai Roland és Varga Barnabás is visszatért
Marco Rossi szövetségi kapitány kedvezőbb helyzetből várja a novemberi két Nemzetek Ligája-mérkőzést, mint az előző négyet. Míg az ősz elején a legjobb támadói közül Varga Barnabás és Sallai Roland egyáltalán nem állt rendelkezésre, ráadásul Redzic Damir is hamar kidőlt, addig ezúttal a kulcsjátékosai közül csak Tóth Alexet, a Bournemouth középpályását kell nélkülöznie. Persze Szoboszlai Dominik esetleges kiesése – aki térdsérüléssel bajlódik – hatalmas érvágás lett volna, a kreatív középpályások terén azonban így is nagyobb a merítési lehetősége, mint a támadósorban.
A magyar válogatott a feljutásért játszik!
Köszöntjük kedves olvasóinkat!
A szombat esti összecsapáson Marco Rossi együttesének elég egy döntetlent elérnie Tbilisziben, mert azzal mindenképpen a harmadik helyen álló Ukrajna előtt maradna, illetve a veretlenül listavezető Észak-Írország sem tudna behozhatatlan előnyre szert tenni. Kedden a mieink éppen az északíreket fogadják, egy győzelemmel pedig biztosan megelőznék őket.
A georgiai sikernek elsősorban akkor lenne jelentősége, ha az északírek pontokat hullajtanának hazai pályán Ukrajna ellen, mert így a magyar csapat az utolsó kör előtt az élre ugrana. Ez azt jelentené, hogy kedden, a Puskás Arénában elegendő lenne a döntetlen az élvonalba kerülést jelentő első hely megszerzéséhez.
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