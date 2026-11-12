A Georgia-Magyarország mérkőzést szombaton rendezik a Nemzetek Ligája B divíziójában. A magyar csapatnál Szoboszlai Dominik játéka továbbra is kérdéses, ám a hazaiaknak is van miért aggódniuk, ugyanis több játékosuk állapota sem megfelelő.

Giorgi Mikautadze játéka kérdéses a Georgia-Magyarország meccsen

Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Georgia-Magyarország: Giorgi Mikautadze vírusfertőzéssel küzd

Gulácsi Péter klubtársa, Giorgi Mikautadze Szandro Altunasvilivel együtt vírusfertőzés miatt nem vehetett részt a georgiai válogatott szerdai edzésén.

A Villarreal csatárának hiánya nagy érvágás lehet, hiszen a nemzeti csapatban 47 mérkőzésen 23 gólt szerzett,

az idényben pedig 17/5 a mérlege a spanyol együttesben. Az M4 Sport információi szerint a szintén spanyol Sevillánál játszó Giorgi Kocsorasvili, valamint az olasz Monza védője, Szaba Goglicsidze egyéni edzéseket végeznek és csütörtökön tudnak csatlakozni társaikhoz.

A georgiaiak számára a legnagyobb veszteség Hvicsa Kvarachelia sérülése.

A Paris Saint-Germain kétszeres Bajnokok Ligája-győztes szélsője a Barcelona elleni mérkőzésen dőlt ki a sorból, és ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára.

Hvicsa Kvarachelia az egész szezonra kidőlt

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B osztályában szombaton a nyeretlenül sereghajtó Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig a veretlenül éllovas Észak-Írország csapatát fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese négy fordulót követően egy ponttal marad el az északírektől, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelmet és az azzal járó feljutást illetően.