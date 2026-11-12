Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lövöldözés tört ki a Fehér Ház közelében, legalább négy embert meglőttek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Gulácsi Péter klubtársa, Giorgi Mikautadze vírusfertőzéssel küzd. A Villarreal támadója kihagyta a válogatott szerdai edzését, így kérdésessé vált a szereplése a Georgia-Magyarország Nemzetek Ligája-meccsen.

A Georgia-Magyarország mérkőzést szombaton rendezik a Nemzetek Ligája B divíziójában. A magyar csapatnál Szoboszlai Dominik játéka továbbra is kérdéses, ám a hazaiaknak is van miért aggódniuk, ugyanis több játékosuk állapota sem megfelelő. 

Giorgi Mikautadze játéka kérdéses a Georgia-Magyarország meccsen
Giorgi Mikautadze játéka kérdéses a Georgia-Magyarország meccsen
Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Georgia-Magyarország: Giorgi Mikautadze vírusfertőzéssel küzd

Gulácsi Péter klubtársa, Giorgi Mikautadze Szandro Altunasvilivel együtt vírusfertőzés miatt nem vehetett részt a georgiai válogatott szerdai edzésén. 

A Villarreal csatárának hiánya nagy érvágás lehet, hiszen a nemzeti csapatban 47 mérkőzésen 23 gólt szerzett, 

az idényben pedig 17/5 a mérlege a spanyol együttesben. Az M4 Sport információi szerint a szintén spanyol Sevillánál játszó Giorgi Kocsorasvili, valamint az olasz Monza védője, Szaba Goglicsidze egyéni edzéseket végeznek és csütörtökön tudnak csatlakozni társaikhoz.

A georgiaiak számára a legnagyobb veszteség Hvicsa Kvarachelia sérülése. 

A Paris Saint-Germain kétszeres Bajnokok Ligája-győztes szélsője a Barcelona elleni mérkőzésen dőlt ki a sorból, és ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára.

Georgia's midfielder #07 Khvicha Kvaratskhelia (L) ans Hungary's defender #02 Attila Osvath vie for the ball during the UEFA Nations League Group B2 football match between Hungary and Georgia at the Puskas Arena in Budapest, Hungary on October 2, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Hvicsa Kvarachelia az egész szezonra kidőlt
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B osztályában szombaton a nyeretlenül sereghajtó Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig a veretlenül éllovas Észak-Írország csapatát fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese négy fordulót követően egy ponttal marad el az északírektől, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelmet és az azzal járó feljutást illetően.

  • Kapcsolódó cikkek
Túlfeszítették a húrt a magyar válogatottnál? Hisztérikus elvárásokról beszélt a korábbi focista
Szoboszlai nélkül készülnek a magyarokra? Georgiában már a helyetteséről írnak
Sallai Roland egyértelmű üzenetet küldött a magyar válogatott sorsdöntő meccsei előtt

 

Szóljon hozzá!