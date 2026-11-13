A Georgia-Magyarország mérkőzés előtt Ramaz Szvanadze szövetségi kapitány azt nyilatkozta, nagyon fontos, hogy a hátralévő két fordulóban pozitív eredményeket érjenek el, így megfelelő önbizalommal és mentalitással vághassanak neki a 2028-as Eb selejtezősorozatának.

A Georgia-Magyarország mérkőzés előtt Ramaz Szvanadze már az Eb-selejtezőkről beszélt

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Georgia-Magyarország: az első gólra vár a kapitány

Az első fordulót követően menesztett francia Willy Sagnolt váltó Szvanadze leginkább a támadójátékban vár előrelépést csapatától. Azt szeretné, ha a georgiai válogatott az irányítása alatt lejátszott negyedik mérkőzésén végre megszerezné első gólját.

„Bár sérülések nehezítik a dolgunkat, bízom a meghívott támadóimban” – fogalmazott a 45 éves kapitány, utalva arra is, hogy Georgia legnagyobb sztárja, a Paris Saint-Germainnel kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Hvicsa Kvarachelia súlyos térdsérülése miatt nem állhat rendelkezésére.

Hvicsa Kvarachelia az egész szezonra kidőlt

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A georgiai kapus Szoboszlairól és Kerkezről is szót ejtett

A kapitány visszaemlékezett a két válogatott budapesti összecsapására is. Elismerte, hogy játékosainak komoly nehézséget okozott a magyarok letámadása az első félidőben, a szünet után azonban már sikerült megtalálniuk az ellenszert. Reményei szerint az akkor szerzett tapasztalatokat a tbiliszi mérkőzésen is kamatoztatni tudják. A Puskás Arénában 1-0-ra diadalmaskodó magyar válogatottat jelenleg előrébb tartó csapatnak nevezte.

A Liverpool georgiai kapusa, Giorgij Mamardasvili is megszólalt a mérkőzés előtt. A magyar csapat két játékosát, klubtársát, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket külön is kiemelte.

„Természetesen jól ismerem Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket. Mindketten klasszis futballisták, ezért rendkívül óvatosnak kell lennünk, amikor náluk van a labda.

Nekünk is megvan azonban a saját tervünk a mérkőzésre” – nyilatkozta a georgiai kapus.

Szoboszlai Dominik és Giorgij Mamardasvili a budapesti meccs után

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A Georgia-Magyarország találkozó szombaton, közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődik a tbiliszi Miheil Meszhi Stadionban. A mérkőzést a cseh Ondrej Berka vezeti.

A Nemzetek Ligája csoportjából az első helyezett feljut az A divízióba, a második osztályozón harcolhatja ki az élvonalbeli szereplést, a harmadik a második vonalban marad, míg a negyediknek osztályozót kell játszania a bennmaradásért. Az első két hely valamelyikének megszerzése azért is különösen fontos, mert ezzel a válogatott biztosítaná helyét a második kalapban a jövő évi Európa-bajnoki selejtezők decemberi sorsolásán.