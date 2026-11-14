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Marco Rossi szövetségi kapitány szűkítette a magyar labdarúgó-válogatott keretét, négy játékost is kihagyott. A szombati Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésre így 23 futballistát nevezett.

A Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt Marco Rossi szövetségi kapitány meghozta a végső döntést a magyar labdarúgó-válogatott keretéről. A szombat esti, tbiliszi összecsapáson négy magyar futballista biztosan nem lép pályára, miután kimaradt a 23 fős meccskeretből.

Marco Rossi szűkítette a meccskeretét a Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája találkozó előtt
Marco Rossi szűkítette a meccskeretét a Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája találkozó előtt Fotó: MLSZ
  • Georgia-Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • szombat, 18.00, tv: M4 Sport

Georgia–Magyarország: négy magyar játékos maradt ki Rossi keretéből

Az UEFA hivatalos honlapján közzétett információk szerint Szűcs Kornél, Baráth Péter, Lukács Dániel és Redzic Damir sem került be a magyar válogatott 23 fős meccskeretébe. Marco Rossi így egy védőt, egy középpályást és két támadót nem nevezett a Georgia elleni Nemzetek Ligája-találkozóra.

A grúz válogatottnál is több hiányzóval kell számolni. A korábban sérüléssel bajlódó Nika Gagnidze ugyan bekerült a keretbe, ám Iva Gelasvili, Szandro Altunasvili és Giorgi Kocsorasvili kimaradt a magyarok elleni mérkőzésre nevezett csapatból. Szintén nem lesz ott a pályán a Dunaszerdahelyen futballozó Giorgi Gagua.

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