Öngól és egy álomszép támadás döntött, fontos győzelmet aratott a magyar válogatott

A szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken két győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget elkönyvelő magyar labdarúgó-válogatott novemberben Georgia vendégeként, Tbilisziben folytatta szereplését a sorozatban. A találkozó előtt Marco Rossi kihirdette kezdőcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik is helyet kapott, annak ellenére, hogy a Liverpool középpályásának szereplése térdsérülése miatt még a hét elején is kérdéses volt. Visszatért Kerkez Milos is, aki a legutóbbi, Nagyszombatban rendezett, Ukrajna elleni mérkőzést eltiltás miatt hagyta ki, míg a szeptemberi és októberi összecsapásokról sérülés miatt hiányzó Sallai Roland és Varga Barnabás szintén a kezdő tizenegyben kapott helyet a Georgia–Magyarország NL-meccsen.

Szoboszlai Dominik (balra), Varga Barnabás (19-es mezben) és Sallai Roland (20-as mezben) is kezdőként kapott lehetőséget a Georgia–Magyarország NL-meccsen Fotó: Profimedia

Georgia–Magyarország: 0–2

A találkozó első perceiben a hazaiak léptek fel támadólag, és már az első perc végén próbára tették Tóth Balázst, aki magabiztosan védte Citaisvili lövését. A georgiaiak ezt követően is veszélyeztettek, de a magyar védelem rendre hárítani tudott. A mieink első komoly lehetőségére a 15. percig kellett várni, amikor Szoboszlai indítása után Sallai Roland lőtt kapura, Mamardasvili azonban hárított. Nem sokkal később Schäfer András is próbálkozott egy szabadrúgást követően, de 18 méteres lövése a kapu fölé szállt.

A folytatásban fokozatosan átvette az irányítást a magyar válogatott, ám a 18. percben Orbán Willi sárga lapot kapott, ami miatt ki kell hagynia a következő, Észak-Írország elleni találkozót.

A mieink egyre többet kezdeményeztek, és a 30. percben Varga Barnabás előtt adódott újabb gólszerzési lehetőség, de hat méterről leadott lövését Dvali az utolsó pillanatban blokkolta, majd pár perccel később Nagy Zsolt fejese akadt el a georgiai kapusban. A 42. percben a georgiaiak Locsosvili révén a kapuba találtak, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Az első félidő hajrájában még a magyar válogatott jutott szabadrúgáshoz, ám a beadást Mamardasvili magabiztosan lehúzta, így a csapatok gól nélküli döntetlennel vonultak az öltözőbe.