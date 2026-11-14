Öngól és egy álomszép támadás döntött, fontos győzelmet aratott a magyar válogatott

A szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken két győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget elkönyvelő magyar labdarúgó-válogatott novemberben Georgia vendégeként, Tbilisziben folytatta szereplését a sorozatban. A találkozó előtt Marco Rossi kihirdette kezdőcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik is helyet kapott, annak ellenére, hogy a Liverpool középpályásának szereplése térdsérülése miatt még a hét elején is kérdéses volt. Visszatért Kerkez Milos is, aki a legutóbbi, Nagyszombatban rendezett, Ukrajna elleni mérkőzést eltiltás miatt hagyta ki, míg a szeptemberi és októberi összecsapásokról sérülés miatt hiányzó Sallai Roland és Varga Barnabás szintén a kezdő tizenegyben kapott helyet a Georgia–Magyarország NL-meccsen.
Georgia–Magyarország: 0–2
A találkozó első perceiben a hazaiak léptek fel támadólag, és már az első perc végén próbára tették Tóth Balázst, aki magabiztosan védte Citaisvili lövését. A georgiaiak ezt követően is veszélyeztettek, de a magyar védelem rendre hárítani tudott. A mieink első komoly lehetőségére a 15. percig kellett várni, amikor Szoboszlai indítása után Sallai Roland lőtt kapura, Mamardasvili azonban hárított. Nem sokkal később Schäfer András is próbálkozott egy szabadrúgást követően, de 18 méteres lövése a kapu fölé szállt.
A folytatásban fokozatosan átvette az irányítást a magyar válogatott, ám a 18. percben Orbán Willi sárga lapot kapott, ami miatt ki kell hagynia a következő, Észak-Írország elleni találkozót.
A mieink egyre többet kezdeményeztek, és a 30. percben Varga Barnabás előtt adódott újabb gólszerzési lehetőség, de hat méterről leadott lövését Dvali az utolsó pillanatban blokkolta, majd pár perccel később Nagy Zsolt fejese akadt el a georgiai kapusban. A 42. percben a georgiaiak Locsosvili révén a kapuba találtak, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Az első félidő hajrájában még a magyar válogatott jutott szabadrúgáshoz, ám a beadást Mamardasvili magabiztosan lehúzta, így a csapatok gól nélküli döntetlennel vonultak az öltözőbe.
A második félidőt lendületesebben kezdte a magyar válogatott, a 48. percben Vitális Milán 19 méterről leadott lövését Mamardasvili bravúrral hárította, majd nem sokkal később Varga Barnabás elől is tisztázni tudott a georgiai kapus.
Ezt követően Vitális került volna ziccerbe, ám egy hazai védő szorításában elesett a tizenhatoson belül. A játékvezető azonban büntető helyett műesésért sárga lapot mutatott fel a magyar középpályásnak. Az ítéletet Szoboszlai Dominik sem hagyta szó nélkül, a csapatkapitány azonnal számon kérte a bírón a vitatható döntést, de végül a magyar válogatott nem kapott tizenegyest.
A 70. percben Szoboszlai bal oldali beadására Varga Barnabás érkezett jó ütemben, ám hat méterről leadott fejese kevéssel elkerülte a kapu bal oldalát.
A 73. percben azonban megszerezte a vezetést a magyar válogatott. Szoboszlai Dominik bal oldali szöglete után a labda Dvali válláról a jobb felső sarokba pattant, így öngóllal kerültek előnybe a mieink (0–1).
A hajrában újabb fokozatra kapcsolt a magyar válogatott, és a 85. percben egy álomszép támadás végén megduplázta előnyét.
Sallai Roland remekül ugratta ki Szoboszlai Dominikot, aki ziccerben önzetlenül a hosszú oldalon érkező Varga Barnabáshoz passzolt, a támadónak pedig már csak az üres kapuba kellett gurítania (0–2).
A hajrában már nem változott az eredmény, a magyar válogatott 2–0-ra legyőzte Georgiát, ezzel fontos lépést tett a Nemzetek Ligája A divíziójába való feljutás felé, és továbbra is versenyben maradt a csoportelsőségért.