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Öngól és egy álomszép támadás döntött, fontos győzelmet aratott a magyar válogatott

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A magyar labdarúgó-válogatott novemberben Georgia vendégeként, Tbilisziben folytatta szereplését a Nemzetek Ligájában, ahol Marco Rossi együttese újabb fontos mérkőzésen lépett pályára. A Georgia–Magyarország találkozó 0-2-s végeredménnyel zárult.

A szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken két győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget elkönyvelő magyar labdarúgó-válogatott novemberben Georgia vendégeként, Tbilisziben folytatta szereplését a sorozatban. A találkozó előtt Marco Rossi kihirdette kezdőcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik is helyet kapott, annak ellenére, hogy a Liverpool középpályásának szereplése térdsérülése miatt még a hét elején is kérdéses volt. Visszatért Kerkez Milos is, aki a legutóbbi, Nagyszombatban rendezett, Ukrajna elleni mérkőzést eltiltás miatt hagyta ki, míg a szeptemberi és októberi összecsapásokról sérülés miatt hiányzó Sallai Roland és Varga Barnabás szintén a kezdő tizenegyben kapott helyet a Georgia–Magyarország NL-meccsen. 

Szoboszlai Dominik (balra), Varga Barnabás (19-es mezben) és Sallai Roland (20-as mezben) is kezdőként kapott lehetőséges a Georgia–Magyarország NL-meccsen
Szoboszlai Dominik (balra), Varga Barnabás (19-es mezben) és Sallai Roland (20-as mezben) is kezdőként kapott lehetőséget a Georgia–Magyarország NL-meccsen Fotó: Profimedia

Georgia–Magyarország: 0–2

A találkozó első perceiben a hazaiak léptek fel támadólag, és már az első perc végén próbára tették Tóth Balázst, aki magabiztosan védte Citaisvili lövését. A georgiaiak ezt követően is veszélyeztettek, de a magyar védelem rendre hárítani tudott. A mieink első komoly lehetőségére a 15. percig kellett várni, amikor Szoboszlai indítása után Sallai Roland lőtt kapura, Mamardasvili azonban hárított. Nem sokkal később Schäfer András is próbálkozott egy szabadrúgást követően, de 18 méteres lövése a kapu fölé szállt. 

A folytatásban fokozatosan átvette az irányítást a magyar válogatott, ám a 18. percben Orbán Willi sárga lapot kapott, ami miatt ki kell hagynia a következő, Észak-Írország elleni találkozót.

 A mieink egyre többet kezdeményeztek, és a 30. percben Varga Barnabás előtt adódott újabb gólszerzési lehetőség, de hat méterről leadott lövését Dvali az utolsó pillanatban blokkolta, majd pár perccel később Nagy Zsolt fejese akadt el a georgiai kapusban. A 42. percben a georgiaiak Locsosvili révén a kapuba találtak, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Az első félidő hajrájában még a magyar válogatott jutott szabadrúgáshoz, ám a beadást Mamardasvili magabiztosan lehúzta, így a csapatok gól nélküli döntetlennel vonultak az öltözőbe.

Sallai Roland remekül játszott az egész találkozón
Sallai Roland remekül játszott az egész találkozón Fotó: MLSZ

A második félidőt lendületesebben kezdte a magyar válogatott, a 48. percben Vitális Milán 19 méterről leadott lövését Mamardasvili bravúrral hárította, majd nem sokkal később Varga Barnabás elől is tisztázni tudott a georgiai kapus. 

Ezt követően Vitális került volna ziccerbe, ám egy hazai védő szorításában elesett a tizenhatoson belül. A játékvezető azonban büntető helyett műesésért sárga lapot mutatott fel a magyar középpályásnak. Az ítéletet Szoboszlai Dominik sem hagyta szó nélkül, a csapatkapitány azonnal számon kérte a bírón a vitatható döntést, de végül a magyar válogatott nem kapott tizenegyest.

A 70. percben Szoboszlai bal oldali beadására Varga Barnabás érkezett jó ütemben, ám hat méterről leadott fejese kevéssel elkerülte a kapu bal oldalát. 

A 73. percben azonban megszerezte a vezetést a magyar válogatott. Szoboszlai Dominik bal oldali szöglete után a labda Dvali válláról a jobb felső sarokba pattant, így öngóllal kerültek előnybe a mieink (0–1).

A hajrában újabb fokozatra kapcsolt a magyar válogatott, és a 85. percben egy álomszép támadás végén megduplázta előnyét.

 Sallai Roland remekül ugratta ki Szoboszlai Dominikot, aki ziccerben önzetlenül a hosszú oldalon érkező Varga Barnabáshoz passzolt, a támadónak pedig már csak az üres kapuba kellett gurítania (0–2).

A hajrában már nem változott az eredmény, a magyar válogatott 2–0-ra legyőzte Georgiát, ezzel fontos lépést tett a Nemzetek Ligája A divíziójába való feljutás felé, és továbbra is versenyben maradt a csoportelsőségért.

Galéria: Fotókon a magyar válogatott győztes mérkőzése Georgia ellen
Fotó: Profimedia/MLSZ
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A magyar labdarúgó-válogatott 2–0-s győzelmet aratott Georgia ellen a Nemzetek Ligájában

 

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