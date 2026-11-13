A magyar labdarúgó-válogatott szombaton lép pályára a Nemzetek Ligájában, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pedig már kijelölte a Georgia–Magyarország mérkőzés játékvezetőjét. A találkozót a cseh Ondrej Berka vezeti, akinek a neve korábban több botrányos bírói döntés kapcsán is előkerült. A 38 éves sípmestert egyszer még a saját szövetsége is keményen elmarasztalta, miután súlyos hibát követett el egy rangadón.

Ondrej Berka vezeti a Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzést Fotó: GOKHAN BALCI / ANADOLU

Óriási botrányt okozott a Georgia–Magyarország játékvezetője

Ondrej Berka 2025 áprilisában került a figyelem középpontjába, amikor a Sparta Praha és a Viktoria Plzen Cseh Kupa-elődöntőjét vezette. A találkozó 23. percében a plzeni Václav Jemelka szabálytalankodott Veljko Birmancevic ellen, ám a játékvezető nem mutatta fel neki a második sárga lapot, így a vendégek védője a pályán maradhatott. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki, a Sparta akkori vezetőedzője, Lars Friis pedig a mérkőzést követően élesen bírálta a játékvezetőt. A dán szakember katasztrofálisnak nevezte Berka teljesítményét, és azt is megkérdőjelezte, hogy alkalmas-e ilyen jelentőségű mérkőzések vezetésére.

A történet azonban itt nem ért véget. A cseh labdarúgó-szövetség játékvezetői bizottsága utólag megvizsgálta az esetet, és megállapította, hogy Berkának ki kellett volna állítania Jemelkát. A testület súlyos és elfogadhatatlan hibának minősítette az elmaradt piros lapot. A Sparta végül 1–0-ra megnyerte az elődöntőt, a bíró döntése azonban így is komoly visszhangot váltott ki.

Ráadásul nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Berka munkáját kifogásolták. A 2024 novemberében rendezett Sparta Praha–Baník Ostrava bajnokin videóbíróként dolgozott, és a játékvezetői bizottság később két olyan hibát is megállapított, amelyeknél a VAR-nak közbe kellett volna avatkoznia. Az egyik esetben egy kezezést követően szerzett gólt hagytak jóvá, a másikban pedig elmaradt egy kiállítás. Legutóbb pedig 2026 májusában került újabb viták kereszttüzébe, amikor a Teplice–Dukla Praha mérkőzés után a vesztes csapat edzője és tulajdonosa is keményen kritizálta a játékvezetést. Ebben az esetben ugyanakkor a cseh játékvezetői bizottság Berka minden megvizsgált kulcsfontosságú döntését helyesnek találta.