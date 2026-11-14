Nem várt fejleményről számolt be a georgiai sajtó a szombat esti Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. Az UEFA büntetése miatt a magyar válogatott hivatalosan nem számíthat vendégszurkolókra Tbilisziben, ám a drukkereket ez sem tántorította el az utazástól. A hírek szerint közel kétszáz magyar szurkoló érkezett a georgiai fővárosba, amire már a helyi média is felfigyelt.

A Georgia–Magyarország mérkőzés előtt az UEFA-büntetés ellenére is közel kétszáz magyar szurkoló utazott Tbiliszibe Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Georgia-Magyarország (Nemzetek Ligája)

szombat, 18.00, tv: M4 Sport

Georgia–Magyarország: az UEFA-büntetés ellenére is megérkeztek a magyar szurkolók

A magyar válogatott szombaton 18 órától Georgia vendégeként lép pályára a Nemzetek Ligájában, a találkozót azonban különleges körülmények között rendezik meg. Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) korábbi büntetése értelmében ugyanis a magyar drukkerek nem vásárolhatnak jegyet a vendégszektorba, így Marco Rossi együttese hivatalosan nem számíthat a megszokott idegenbeli támogatásra. A magyar szurkolókat azonban a szankció sem akadályozta meg abban, hogy elutazzanak Georgiába.

A fejleményre a georgiai sajtó is felfigyelt. A Betsson Sport külön cikkben foglalkozott a magyar szurkolók érkezésével, amelynek címében is kiemelte, hogy az UEFA szankciója ellenére Tbilisziben is támogatják majd Magyarországot a drukkerek. A helyi portál a magyar sportlap értesüléseit idézve számolt be a közel kétszáz szurkolóról, és részletesen ismertette a magyar válogatottat érintő büntetés hátterét.

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az UEFA még októberben szankcionálta a Magyar Labdarúgó-szövetséget az Ukrajna elleni, Nagyszombatban rendezett Nemzetek Ligája-mérkőzésen történt rasszista és diszkriminatív szurkolói megnyilvánulások miatt. A döntés értelmében az MLSZ nem értékesíthet vendégjegyeket a Georgia elleni találkozóra. Fontos ugyanakkor, hogy a büntetés a jegyértékesítésre vonatkozik, nem tiltja meg a magyar szurkolóknak, hogy Georgiába utazzanak.