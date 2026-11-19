Alig jelent meg a GTA 6, máris bűvöletbe ejtette a magyar labdarúgókat is. Több híresség mellett a Bournemouth játékosa, Tóth Alex, a Fradi támadója, ifjabb Lisztes Krisztián, és a korábbi válogatott Vida Máté is rögtön kipróbálta a Rockstar Games 13 év után megújult játékát.

Több magyar labdarúgó is a GTA 6-tal játszik

Fotó: https://www.rockstargames.com/VI

Több magyar labdarúgó is a GTA 6-tal játszik

A GTA 6 megjelenését hatalmas várakozás előzte meg, miután azt többször elhalasztották. A Rockstar Games játéka 13 év után újult meg, és az első értékelések alapján szinte tökéletes kritikát kapott. Nem csoda, hogy több magyar labdarúgó is rákapott.

Többek közt a Bournemouth kiválósága, Tóth Alex, a Fradi fiatal támadója, ifjabb Lisztes Krisztián, és a korábbi magyar válogatott Vida Máté is a közösségi oldalán osztotta meg, hogy alig jelent meg, máris a Grand Theft Auto 6-tal jászik.

Tóth Alex kipróbálta a 13 éves megújult játékot

Fotó: Instagram

A Liverpool labdarúgója, Alexander Isak már a játék megjelenés előtt leszögezte, hogy nagyon nehéz lesz őt elérni.

Igen, azt hiszem, november 19-től, amikor megjelenik, nehéz lesz elérni engem. Teljesen belemerülök majd. Ez a terv

– fogalmazott a svéd támadó, aki természetesen viccnek szánta megjegyzését. A szurkolók vették a poént, és azzal humorizáltak a közösségi médiában, hogy ebben az időszakban nem lesz csatáruk.