Gulácsi Péter vasárnap délután 14:00-tól a Barcelona otthonában, a 105 ezres Camp Nouban védhet, ha bekerül a Villarreal kezdőcsapatába. A korábbi 58-szoros magyar válogatott kapus szeptember eleje óta alapember a Villarreal csapatában. Az azóta eltelt két hónap alatt Gulácsi Péter csak az ötödosztályú CD Manacor elleni Király-kupa-mérkőzést, valamint a Napoli elleni Bajnokok Ligája-találkozót hagyta ki.
- La Liga, 13. forduló:
- FC Barcelona–Villarreal CF
- Helyszín: Spotify Camp Nou
- Időpont: vasárnap, 14:00
- Játékvezető: Alejandro José Hernández Hernández
Utóbbit ráadásul nem is edzői döntés miatt hagyta ki, hanem azért, mert ő és családja fegyveres rablás áldozata lett a Valencia közelében található otthonukban – közvetlenül a Napoli elleni mérkőzés előtt.
Gulácsi Péter családjának október közepén szörnyű dolgokat kellett átélnie, a Barcelona elleni mérkőzés előtt azonban valóságos csodában volt részük: a kapus felesége, Gulácsi-Vígh Diána hétfőn életet adott harmadik gyermeküknek, aki a Liána Gréta nevet kapta.
A 36 éves kapus és felesége már két kisfiút nevelnek, Dominik Zoltánt és Vincét, így most először született lánygyermekük.
Gulácsi Péter tehát először védhet háromgyermekes édesapaként, mégpedig a világ egyik legcsodálatosabb stadionjában, a barcelonai Camp Nouban. A magyar kapus csapata rosszul kezdte a szezont, mostanra viszont felzárkózott a tabella nyolcadik helyére, bár ez nem az idegenbeli teljesítményének köszönhető.
Gulácsi Péterre pokoli délután vár Barcelonában?
A Villarreal vendégként ugyanis csak a mezőny két utolsó csapatát, a Valenciát és a Málagát tudta legyőzni, illetve a kupában az ötödosztályú Manacort. Márpedig a Barcelona április óta csak egy tétmérkőzést veszített el hazai pályán: októberben a Real Madrid elleni Clásicót. A többi kilenc bajnokiját és két Bajnokok Ligája-találkozóját egyaránt megnyerte.
Ráadásul a Villarrealnak az utóbbi hetekben finoman szólva sem volt szerencséje a nagy csapatok ellen:
- Gulácsi Péter négy gólt kapott az Anfielden a Liverpool ellen 4–3-ra elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzésen;
- majd a címvédő Paris Saint-Germain ellen hatszor kellett maga mögé nyúlnia a korábbi magyar válogatott kapusnak.
Vasárnap délután Gulácsi Péter komoly tűzijátékra számíthat a kapuja előtt, ugyanis a Barcelona 12 forduló alatt 48 gólt lőtt a La Ligában, ami meccsenként pontosan négygólos átlagot jelent.
A Barca vezeti a tabellát, ezt mindannyian tudjuk, de egy ilyen típusú mérkőzés lehetőség, nem pedig akadály. Lehetőség arra, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek, és megőrizzük azt a lelkesedést, amelyről már korábban is beszéltünk”
– mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Iñigo Pérez, a Villarreal edzője, aki külön kitért a védekezés fontosságára, amelyet a mérkőzés egyik kulcsfontosságú tényezőjének tart.
„A góljaik számát és a játékosaik képességeit figyelembe véve minél távolabb tudjuk tartani őket a kapunktól, annál jobb. Azt is tudjuk, hogy az átmenetekben rendkívül hatékonyak. Tisztában vagyunk vele, hogy a Camp Nouban, egy ilyen kaliberű csapat ellen nem érezhetjük magunkat komfortosan, ha folyamatosan a saját tizenhatosunkon belül kell védekeznünk. Képesnek kell lennünk arra, hogy magasabban védekezzünk és játsszunk a pályán, mert csak így tudunk nekik kellemetlenséget okozni” – vélekedett a 38 éves baszk szakember.
Iñigo Pérez hangsúlyozta, hogy ha a Villarreal nyerni akar, az első lépés a védekezés, mégpedig a pálya minden területén kiváló színvonalon. A második lépés pedig az, hogy támadásban még az eddiginél is jobban kell teljesíteniük.
A mérkőzésre való felkészüléssel kapcsolatban a Villarreal vezetőedzője elismerte, hogy a válogatottbeli kötelezettségek miatt több játékos hiányzott, ami a hét folyamán a csapat közös munkájára is hatással volt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy így is hatékony edzésmunkát tudtak végezni.
„Amikor csak néhány játékos áll rendelkezésedre, könnyű kifogásként azt felhozni, hogy nem lehet megfelelően dolgozni. Pedig ha hat vagy nyolc játékosod van, velük is képes vagy modellezni mindazt, ami a mérkőzésen történhet. Ráadásul az akadémiánkról, a Villarreal utánpótlásából érkező játékosok is a segítségünkre voltak” – tette hozzá Iñigo Pérez, aki edzőként még sosem tudott győzni a Barcelona ellen.
A katalán csapat minden sorozatot figyelembe véve a legutóbbi három mérkőzését megnyerte. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Hansi Flick megerősítette, hogy a francia válogatott Jules Koundé játékra kész, és a holland válogatottól sérülés miatt távozó Frenkie de Jong is rendelkezésre áll.
„Nagyon elégedett vagyok Frenkie-vel. A válogatottban töltött időszaka alatt enyhe kellemetlenséget érzett, de a holnapi mérkőzésen már bevethető, és jelenleg ez a legfontosabb” – mondta a katalán csapat német edzője, aki megerősítette, hogy Dani Olmo ismét a csapat rendelkezésére áll.
A világbajnok Pau Cubarsí állapotáról Flick elmondta, hogy a fiatal védő kisebb kellemetlenségekkel küzd, ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérni a felépülését és állapotának alakulását. A német szakember a csapatra váró rendkívül sűrű versenynaptárról is beszélt. A Barcelonának 27 nap alatt kilenc mérkőzést kell lejátszania, ezért különösen fontos lesz a játékosok terhelésének megfelelő kezelése.
A célunk az, hogy minden sorozatban győzzünk. Jó kerettel rendelkezünk, és megfelelően kell elosztanunk a játékperceket. Minden játékos készen áll a bevetésre, ráadásul a következő napokban még többen visszatérnek”
– hangsúlyozta.
Flick rámutatott arra is, hogy nem kizárólag a Barcelonát érinti ez a helyzet, hiszen valamennyi élcsapat hasonló kihívásokkal szembesül. Az edzői stáb feladata, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt, és biztosítsa, hogy a lehető legtöbb játékos bevethető maradjon.
A német szakember végezetül elismerte, hogy a Barcelonának csapatszinten és egyénileg is van még hová fejlődnie.
„Minden egyes nap erre törekszünk. A csapat képes még jobb játékra, de minden egyes játékosnak is van lehetősége a fejlődésre. Mindannyiunkban megvan a potenciál ahhoz, hogy előrelépjünk” – mondta a Barcelona edzője, aki végezetül hangsúlyozta, hogy csapatának az a célja, hogy minden megnyerhető trófeát begyűjtsön az idei szezonban.