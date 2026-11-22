Gulácsi Péter vasárnap délután 14:00-tól a Barcelona otthonában, a 105 ezres Camp Nouban védhet, ha bekerül a Villarreal kezdőcsapatába. A korábbi 58-szoros magyar válogatott kapus szeptember eleje óta alapember a Villarreal csapatában. Az azóta eltelt két hónap alatt Gulácsi Péter csak az ötödosztályú CD Manacor elleni Király-kupa-mérkőzést, valamint a Napoli elleni Bajnokok Ligája-találkozót hagyta ki.

Gulácsi Péterre vasárnap délután pokolian nehéz meccs vár Barcelonában

Fotó: Malte Ossowski/Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP

La Liga, 13. forduló:

FC Barcelona–Villarreal CF

Helyszín: Spotify Camp Nou

Időpont: vasárnap, 14:00

Játékvezető: Alejandro José Hernández Hernández

Utóbbit ráadásul nem is edzői döntés miatt hagyta ki, hanem azért, mert ő és családja fegyveres rablás áldozata lett a Valencia közelében található otthonukban – közvetlenül a Napoli elleni mérkőzés előtt.

Gulácsi Péter családjának október közepén szörnyű dolgokat kellett átélnie, a Barcelona elleni mérkőzés előtt azonban valóságos csodában volt részük: a kapus felesége, Gulácsi-Vígh Diána hétfőn életet adott harmadik gyermeküknek, aki a Liána Gréta nevet kapta.

A 36 éves kapus és felesége már két kisfiút nevelnek, Dominik Zoltánt és Vincét, így most először született lánygyermekük.

Gulácsi Péter tehát először védhet háromgyermekes édesapaként, mégpedig a világ egyik legcsodálatosabb stadionjában, a barcelonai Camp Nouban. A magyar kapus csapata rosszul kezdte a szezont, mostanra viszont felzárkózott a tabella nyolcadik helyére, bár ez nem az idegenbeli teljesítményének köszönhető.

Gulácsi Péterre pokoli délután vár Barcelonában?

A Villarreal vendégként ugyanis csak a mezőny két utolsó csapatát, a Valenciát és a Málagát tudta legyőzni, illetve a kupában az ötödosztályú Manacort. Márpedig a Barcelona április óta csak egy tétmérkőzést veszített el hazai pályán: októberben a Real Madrid elleni Clásicót. A többi kilenc bajnokiját és két Bajnokok Ligája-találkozóját egyaránt megnyerte.

Ráadásul a Villarrealnak az utóbbi hetekben finoman szólva sem volt szerencséje a nagy csapatok ellen:

Gulácsi Péter négy gólt kapott az Anfielden a Liverpool ellen 4–3-ra elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzésen;

majd a címvédő Paris Saint-Germain ellen hatszor kellett maga mögé nyúlnia a korábbi magyar válogatott kapusnak.

Vasárnap délután Gulácsi Péter komoly tűzijátékra számíthat a kapuja előtt, ugyanis a Barcelona 12 forduló alatt 48 gólt lőtt a La Ligában, ami meccsenként pontosan négygólos átlagot jelent.

A Barca vezeti a tabellát, ezt mindannyian tudjuk, de egy ilyen típusú mérkőzés lehetőség, nem pedig akadály. Lehetőség arra, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek, és megőrizzük azt a lelkesedést, amelyről már korábban is beszéltünk”

– mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Iñigo Pérez, a Villarreal edzője, aki külön kitért a védekezés fontosságára, amelyet a mérkőzés egyik kulcsfontosságú tényezőjének tart.