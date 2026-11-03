Gulácsi Péter együttese három forduló után egy győzelemmel és két vereséggel állt a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A Villarreal az előző játéknapon már két góllal is vezetett az Anfielden, végül azonban 4–3-ra kikapott a Liverpooltól a szezon egyik legszórakoztatóbb mérkőzésén.
A Sárga Tengeralattjáró kapuját ezúttal is az 58-szoros magyar válogatott kapus védte, akire előzetesen pokoli este várt, hiszen a címvédő Paris Saint-Germain támadóit kellett megállítania. A találkozón az aranylabdás Ousmane Dembélé, valamint a súlyos térdsérülése miatt az egész szezonra kidőlt Hvicsa Kvarachelia sem léphetett pályára, a párizsi kezdőcsapatban azonban így is ott volt Désiré Doué, valamint a világ- és Európa-bajnok Fabián Ruíz.
Gulácsi Péter hibázott a PSG elleni BL-meccsen, de nem rajta ment el
A mérkőzés gyászszünettel kezdődött – ahogyan az összes többi Bajnokok Ligája-meccs is – a kedden tragikus körülmények között elhunyt Jesús de Miguel, valamint a hat nappal korábbi spanyolországi vonatbaleset 69 áldozatának tiszteletére.
A találkozót a BL-címvédő párizsi csapat kezdte jobban. A hatodik percben Désiré Doué tesztelte Gulácsi Pétert, de a 36 éves magyar kapusnak nem okozott gondot a 17 méteres lövés hárítása. A kilencedik percben viszont már tehetetlen volt az 58-szoros magyar válogatott kapus. Egy bal oldali szöglet után Willian Pacho testéről João Neves elé pattant a labda, a portugál középpályás pedig hat méterről a bal felső sarokba helyezett (0–1).
A bekapott gól érezhetően megfogta a Villarrealt, a Paris Saint-Germain pedig a 11. percben növelni tudta az előnyét, sajnos Gulácsi hibája után. A magyar kapus rossz helyre passzolt ki egy hazaadást, amiből helyzetbe került a PSG. A támadás végén Maghnes Akliouche lekészítette a labdát Désiré Douénak, a francia válogatott támadó pedig 14 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (0–2).
A PSG a második gól után sem állt le, és egy perccel később valósággal sokkolta a Villarrealt.
Gulácsi felpasszolt labdáját Ayoze Pérez állva várta, így Achraf Hakimi könnyedén szerelni tudta a térfél közepén. Ezt követően gyors kontrát vezetett a PSG, amelynek végén Senny Mayulu lőtt hat méterről védhetetlen gólt (0–3).
A párizsi rohamoknak azonban itt még nem volt vége. A 16. percben egy újabb, saját térfélen eladott labda után a Paris Saint-Germain ismét átmenetben támadhatott, a támadás végén pedig a világ- és Európa-bajnok Fabián Ruiz lőtt 11 méterről a jobb alsó sarokba (0–4).
- A Paris Saint-Germain ezzel új Bajnokok Ligája-rekordot állított fel, ugyanis 16 perc és 2 másodperc alatt jutott el négy gólig. Ilyen rövid idő alatt ez még egyetlen csapatnak sem sikerült a sorozat történetében.
A folytatásban is a PSG birtokolta többet a labdát, de a Villarreal szerencséjére elállt a gólzápor, így a spanyol csapat valamelyest rendezni tudta a sorait. A 36. percben persze így is megszerezhette volna az ötödik gólját a párizsi csapat, de Doué kilencméteres bombáját Gulácsi óriási bravúrral ütötte ki a jobb felső sarokból. Az első félidő végén Gulácsi még védeni tudta Fabián Ruiz távoli lövését, így a párizsi csapat négygólos előnnyel vonulhatott a szünetre.
Az első játékrészben a BL-címvédő döbbenetes fölényben futballozott. Luis Enrique együttese 75 százalékban birtokolta a labdát, 15 kapura lövéssel próbálkozott, és 348 sikeres passzt hajtott végre, míg a Villarreal 125 passzkísérletéből mindössze 92 volt sikeres.
A második félidőt lendületesen kezdte a Villarreal, de ez nem zavarta meg a PSG-t, amely az 50. percben megszerezte az ötödik gólját. Vitinha hosszú indítására Fabián Ruiz futott rá, majd a tizenhatoson belül egy csellel elfektette Renato Veigát, és Gulácsi lábai között a kapuba pöckölte a labdát (0–5).
Három perccel később a párizsiak ismét munkát adtak Gulácsinak, de a magyar kapus vetődve védeni tudta Doué bal alsó sarokba tartó távoli lövését.
A folytatásban ugyan többet volt a labda a Paris Saint-Germainnél, de a francia csapat már korántsem törekedett arra, hogy minden támadásából gólt szerezzen, mintha Luis Enrique megálljt parancsolt volna játékosainak.
Az utolsó bő negyedórában a spanyol szakember már pályára küldte a 17 éves Dávid Bolyt, valamint a 19 éves Quentin Ndjantout is, aki rögtön sárga lapot kapott, mert a játékvezető jelzése ellenére idő előtt futott be a pályára.
És ha már pályára léphetett, a 17 éves Dávid Boly megszerezte pályafutása első gólját, méghozzá első Bajnokok Ligája-mérkőzésén. A fiatal jobbhátvéd remek labdát kapott a jobb oldalon, betört a tizenhatoson belülre, majd 11 méterről leadott lövése irányt változtatott Renato Veiga lábán, így Gulácsinak esélye sem volt a hárításra (0–6).
Az utolsó percek már eseménytelenül teltek, az Estadio de la Ceramicában mindenki a lefújást várta. Szerencsére a német Felix Zwayer játékvezető is megkegyelmezett a hazai szurkolóknak, és mindössze két percet hosszabbított.
A Villarreal ezzel fennállása legsúlyosabb vereségét szenvedte el a Bajnokok Ligája történetében.
Ami a többi kedd esti mérkőzést illeti: az FC Barcelona Lamine Yamal és a duplázó Raphinha vezérletével 3–0-ra legyőzte az Európa-liga-címvédő Aston Villát a Camp Nouban. A német rekordbajnok Bayern München Lennart Karl és Konrad Laimer találataival 2–0-ra nyert az Atlético Madrid otthonában.
A Manchester United a szezon egyik legnagyobb feltámadását produkálta az AS Roma ellen. Az olasz csapat az argentin Matías Soulé, valamint a holland Donyell Malen góljaival már a 17. percben 2–0-ra vezetett az Old Traffordon. A fordulás után azonban Bruno Fernandes tizenegyesével szépítettek a Vörös Ördögök, majd a 83. és a 86. percben a brazil válogatott Matheus Cunha kétszer is betalált, így a manchesteriek fordítani tudtak.
A Manchester United ezzel minden sorozatot figyelembe véve kilenc mérkőzésen át tartó nyeretlenségi sorozatát zárta le.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:
Villarreal (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 0-6 (0-4)
FC Barcelona (spanyol)-Aston Villa (angol) 3-0 (1-0)
Atlético Madrid (spanyol)-Bayern München (német) 0-2 (0-0)
Manchester United (angol)-AS Roma (olasz) 3-2 (0-2)
Feyenoord (holland)-Internazionale (olasz) 0-3 (0-2)
Bodö/Glimt (norvég)-Lille (francia) 0-0
LASK (osztrák)-Slovan Bratislava (szlovák) 4-0 (3-0)
Sahtar Donyeck (ukrán)-Sporting Lisboa (portugál) 0-1 (0-0)
Galatasaray (török)-VfB Stuttgart (német) 2-0 (2-0)