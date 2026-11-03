Gulácsi Péter együttese három forduló után egy győzelemmel és két vereséggel állt a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A Villarreal az előző játéknapon már két góllal is vezetett az Anfielden, végül azonban 4–3-ra kikapott a Liverpooltól a szezon egyik legszórakoztatóbb mérkőzésén.

Gulácsi Péter kirobbanthatatlan a Villarreal kapujából

Fotó: Alfie Cosgrove / NurPhoto via AFP

A Sárga Tengeralattjáró kapuját ezúttal is az 58-szoros magyar válogatott kapus védte, akire előzetesen pokoli este várt, hiszen a címvédő Paris Saint-Germain támadóit kellett megállítania. A találkozón az aranylabdás Ousmane Dembélé, valamint a súlyos térdsérülése miatt az egész szezonra kidőlt Hvicsa Kvarachelia sem léphetett pályára, a párizsi kezdőcsapatban azonban így is ott volt Désiré Doué, valamint a világ- és Európa-bajnok Fabián Ruíz.

Gulácsi Péter hibázott a PSG elleni BL-meccsen, de nem rajta ment el

A mérkőzés gyászszünettel kezdődött – ahogyan az összes többi Bajnokok Ligája-meccs is – a kedden tragikus körülmények között elhunyt Jesús de Miguel, valamint a hat nappal korábbi spanyolországi vonatbaleset 69 áldozatának tiszteletére.

A találkozót a BL-címvédő párizsi csapat kezdte jobban. A hatodik percben Désiré Doué tesztelte Gulácsi Pétert, de a 36 éves magyar kapusnak nem okozott gondot a 17 méteres lövés hárítása. A kilencedik percben viszont már tehetetlen volt az 58-szoros magyar válogatott kapus. Egy bal oldali szöglet után Willian Pacho testéről João Neves elé pattant a labda, a portugál középpályás pedig hat méterről a bal felső sarokba helyezett (0–1).

Gulácsi Péternek esélye sem volt João Neves góljánál

Fotó: Jose Jordan / AFP

A bekapott gól érezhetően megfogta a Villarrealt, a Paris Saint-Germain pedig a 11. percben növelni tudta az előnyét, sajnos Gulácsi hibája után. A magyar kapus rossz helyre passzolt ki egy hazaadást, amiből helyzetbe került a PSG. A támadás végén Maghnes Akliouche lekészítette a labdát Désiré Douénak, a francia válogatott támadó pedig 14 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (0–2).

A PSG a második gól után sem állt le, és egy perccel később valósággal sokkolta a Villarrealt.

Gulácsi felpasszolt labdáját Ayoze Pérez állva várta, így Achraf Hakimi könnyedén szerelni tudta a térfél közepén. Ezt követően gyors kontrát vezetett a PSG, amelynek végén Senny Mayulu lőtt hat méterről védhetetlen gólt (0–3).