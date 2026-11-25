A Barcelona elleni vasárnapi, 3–2-es bajnoki vereség során csapata egyik legjobbja volt Gulácsi Péter, aki az AS értékelése szerint a védéseivel megmentette a Villarrealt a kiütéses vereségtől. Ennek fényében is meglepő volt, hogy Ínigo Pérez vezetőedző a Slavia Praha elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a brazil Luiz Júniornak szavazott bizalmat.

Gulácsi Péter hiányában Luiz Júnior védte a Villarreal kapuját

Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP

Megszólalt Gulácsi Péter mellőzéséről a Villarreal edzője

Pérez összesen hat helyen változtatott a Barcelona elleni kezdőcsapatán. A szakembert közvetlenül a prágai összecsapás előtt Gulácsi és a grúz támadó, Georges Mikautadze kispadra kerüléséről is megkérdezték. Az edző elmondta, hogy a változtatásokról az ellenfél, a játékosok terhelése és az esetleges fizikai panaszok figyelembevételével döntenek.

„Mindig dicsérem a keretemet, mindenkire számíthatok, ezért teljesen nyugodt vagyok, amikor változtatunk” – idézte a FútbolFantasy a Villarreal vezetőedzőjét, aki Gulácsi esetében külön nem nevezte meg a kihagyás okát.

Gulácsi nélkül nyert a Villarreal

A Slavia Praha–Villarreal összecsapáson a magyar kapus helyettese már az első percekben nagy védéssel jelentkezett. A hazaiak az első félidőben többet kezdeményeztek, ám a szünetig egyik csapat sem szerzett érvényes gólt.

A 62. percben aztán Ayoze Pérez passzából a kanadai válogatott Tajon Buchanan megszerezte a vezetést a spanyoloknak. A hajrában a játékvezető büntetőt ítélt a cseheknek, ám a videóbírós visszajátszás alapján a szabálytalanság még a szöglet elvégzése előtt történt, így visszavonta az ítéletét.

A Villarreal végül megőrizte egygólos előnyét, és idénybeli második BL-győzelmével hatpontosra növelte pontjai számát, életben tartva továbbjutási reményeit.