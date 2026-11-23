A Villarreal sokáig hatalmas meglepetésre készült a Camp Nouban, miután Tajon Buchanan és Tani Oluwaseyi találatával már a hetedik percben 2–0-ra vezetett a Barcelona ellen. Hansi Flick együttese azonban a második félidőben tíz perc alatt fordított, és végül 3–2-re megnyerte a spanyol bajnoki rangadót. A vendégek kapuját védő Gulácsi Péternek így sem kellett szégyenkeznie, hiszen bravúrjaival többször is megakadályozta, hogy a katalánok még nagyobb különbséggel győzzenek.
Gulácsi Péter teljesítményét dicséri a spanyol sajtó
Az AS a Barcelona–Villarreal mérkőzés játékosértékelésében a Villarreal egyik legjobbjának nevezte a korábbi magyar válogatott kapust, akinek a teljesítményét egyértelműen kiemelte társai közül.
Csapata egyik legjobbja volt. Védéseivel és teljesítményével megmentette a Villarrealt attól, hogy még több gólt kapjon
– írta a spanyol sportlap, amely már a cikk címében is hangsúlyozta, hogy Gulácsi akadályozta meg a Barcelona kiütéses győzelmét.
Hasonlóan vélekedett a Mundo Deportivo is, amely a magyar kapust a pontszerzési remények életben tartásáért dicsérte. A katalán lap szerint Gulácsi védéseinek köszönhetően a Villarreal sokáig bízhatott abban, hogy kedvező eredménnyel távozhat a Camp Nouból.
A legérdekesebb elismerés azonban a Barcelona korábbi 35-szörös spanyol válogatott labdarúgójától, Francisco José „Lobo” Carrascótól érkezett. A katalán klub egykori szélsője a Mundo Deportivóban megjelent elemzésének egy teljes szakaszát a magyar kapusnak szentelte, méghozzá „Gulácsi megakadályozta a kiütést” alcímmel.
Carrasco kiemelte, hogy a Barcelona támadásai szinte megállás nélkül követték egymást, Gulácsi azonban kézzel és ököllel is rendre közbeavatkozott, miközben a Villarreal mezőnyjátékosai egyre kevésbé tudták megtartani a labdát. A korábbi Barcelona-futballista szerint a vendégek a második félidőben már néhány egymást követő pontos passzra is alig voltak képesek, így a magyar kapusra hatalmas nyomás nehezedett.
A Relevo szintén a mérkőzés egyik legjobbjának tartotta Gulácsit, aki összesen hét védést mutatott be. Különösen a szünet után akadt dolga bőven, amikor többek között Fermín López és Dani Olmo próbálkozását is hárította.
A 36 éves kapus teljesítményét a számok is alátámasztják. Az AS már a mérkőzés előtt kiemelte, hogy Gulácsi beállítása óta jelentősen javult a Villarreal védekezési mérlege: az első négy bajnokin átlagosan 1,75 gólt kapott a csapat, míg a magyar futballistával a kapuban a Barcelona elleni találkozót megelőző nyolc mérkőzésen ez a mutató 0,87-re csökkent.
Gulácsi csapattársa a Barcelona játékosait támadta
A mérkőzés után ugyanakkor nem kizárólag a magyar kapus teljesítménye szolgáltatott beszédtémát. A Villarreal középpályása, Santi Comesana élesen bírálta Alejandro Hernández Hernández játékvezetőt, aki szerinte a Barcelona futballistáinak nyomására hozott kedvezőtlen döntéseket.
A spanyol játékos elsősorban azt sérelmezte, hogy Joao Cancelo kapufán csattanó lövése után a bíró szögletet ítélt, noha állítása szerint Gulácsi egyáltalán nem ért a labdához. A Barcelona gyorsan elvégezte a sarokrúgást, amelyből Gerard Martín megszerezte a hazaiak első gólját.
Ugyanez történik velünk a Bernabéuban is, mint itt. A Barcelona és a Real Madrid hatalmas nyomást gyakorol a játékvezetőkre
– fakadt ki Comesana, aki elárulta, hogy már a pályán is felszólította a bírót, ne hagyja magát befolyásolni.
A Villarreal középpályása szerint a vitatott szögletből született találat lelkileg is megtörte csapatát, amely ezt követően már nem tudta megállítani a Barcelona rohamait.
Gulácsiék szerdán a Bajnokok Ligájában, a cseh Slavia Praha otthonában feledtethetik a Barcelonától elszenvedett vereséget.