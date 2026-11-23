A Villarreal sokáig hatalmas meglepetésre készült a Camp Nouban, miután Tajon Buchanan és Tani Oluwaseyi találatával már a hetedik percben 2–0-ra vezetett a Barcelona ellen. Hansi Flick együttese azonban a második félidőben tíz perc alatt fordított, és végül 3–2-re megnyerte a spanyol bajnoki rangadót. A vendégek kapuját védő Gulácsi Péternek így sem kellett szégyenkeznie, hiszen bravúrjaival többször is megakadályozta, hogy a katalánok még nagyobb különbséggel győzzenek.

Gulácsi Péter nagyszerűen teljesített a Barcelona otthonában

Fotó: NurPhoto/AFP

Gulácsi Péter teljesítményét dicséri a spanyol sajtó

Az AS a Barcelona–Villarreal mérkőzés játékosértékelésében a Villarreal egyik legjobbjának nevezte a korábbi magyar válogatott kapust, akinek a teljesítményét egyértelműen kiemelte társai közül.

Csapata egyik legjobbja volt. Védéseivel és teljesítményével megmentette a Villarrealt attól, hogy még több gólt kapjon

– írta a spanyol sportlap, amely már a cikk címében is hangsúlyozta, hogy Gulácsi akadályozta meg a Barcelona kiütéses győzelmét.

Hasonlóan vélekedett a Mundo Deportivo is, amely a magyar kapust a pontszerzési remények életben tartásáért dicsérte. A katalán lap szerint Gulácsi védéseinek köszönhetően a Villarreal sokáig bízhatott abban, hogy kedvező eredménnyel távozhat a Camp Nouból.

A legérdekesebb elismerés azonban a Barcelona korábbi 35-szörös spanyol válogatott labdarúgójától, Francisco José „Lobo” Carrascótól érkezett. A katalán klub egykori szélsője a Mundo Deportivóban megjelent elemzésének egy teljes szakaszát a magyar kapusnak szentelte, méghozzá „Gulácsi megakadályozta a kiütést” alcímmel.

Carrasco kiemelte, hogy a Barcelona támadásai szinte megállás nélkül követték egymást, Gulácsi azonban kézzel és ököllel is rendre közbeavatkozott, miközben a Villarreal mezőnyjátékosai egyre kevésbé tudták megtartani a labdát. A korábbi Barcelona-futballista szerint a vendégek a második félidőben már néhány egymást követő pontos passzra is alig voltak képesek, így a magyar kapusra hatalmas nyomás nehezedett.

A Relevo szintén a mérkőzés egyik legjobbjának tartotta Gulácsit, aki összesen hét védést mutatott be. Különösen a szünet után akadt dolga bőven, amikor többek között Fermín López és Dani Olmo próbálkozását is hárította.