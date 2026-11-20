Csodálatos örömhírt osztott meg a közösségi oldalán Gulácsi Péter és felesége, Gulácsi-Vígh Diána. A korábbi magyar válogatott kapus családja újabb taggal bővült, ugyanis megszületett a pár harmadik gyermeke, ezúttal egy kislány. A Villarreal 36 éves labdarúgója és felesége közös fotókkal jelentették be a boldog hírt, és azt is elárulták, milyen nevet választottak az újszülöttnek.

Megszületett Gulácsi Péter kislánya

Fotó: Paul Ellis / AFP

Megszületett Gulácsi Péter kislánya

Hatalmas az öröm Gulácsi Péter családjában, ugyanis november 16-án világra jött a magyar kapus harmadik gyermeke. A korábbi 58-szoros válogatott labdarúgó és felesége, Gulácsi-Vígh Diána a közösségi médiában, egy lapozható Instagram-bejegyzésben osztották meg az örömhírt, amelyből az is kiderült, hogy a kislány a Liána Gréta nevet kapta.

A spanyol Villarreal kapusa és felesége már két kisfiút nevelnek, Dominik Zoltánt és Vincét, így most először született lánygyermekük.

A házaspár még augusztusban jelentette be, hogy harmadik gyermeküket várják. Akkor több fotót és videót is megosztottak a közösségi oldalukon arról a pillanatról, amikor kiderült, hogy két fiuk után ezúttal kislánnyal bővül a család. Gulácsi Péter így már háromgyermekes édesapaként folytathatja pályafutását a Villarreal együttesében, miközben a futballpályán kívül is felejthetetlen pillanatokat élhet át családjával.