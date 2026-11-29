Újabb fordulatot vehet Gulácsi Péter spanyolországi pályafutása. A Villarreal magyar kapusa a nyári érkezése után néhány hét alatt kiszorította a kezdőcsapatból brazil riválisát, Luiz Júniort, ráadásul a csapat védekezési mutatói is jelentősen javultak a szerepeltetésével. Hiába nyújtott azonban remek teljesítményt a Barcelona elleni bajnokin, a Slavia Praha elleni 1-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen csak a kispadon kapott helyet. Vetélytársa ráadásul kapott gól nélkül hozta le az összecsapást, a Villarreal vezetőedzője, Ínigo Pérez pedig sokatmondó nyilatkozatot tett a találkozó után.

Gulácsi Péter egyszer már megnyerte a kapusok közötti versenyt Fotó: Paul Ellis / AFP

Celta Vigo-Villarreal

vasárnap, 18:30

Gulácsi Péter egyszer már megnyerte a kapusok közötti versenyt

Gulácsi Péter 36 évesen hozta meg pályafutása egyik legfontosabb döntését, amikor tizenegy év után elhagyta az RB Leipzig csapatát. Az 58-szoros magyar válogatott kapus februárban még 2027 nyaráig meghosszabbította a szerződését a német klubbal, ám térdsérülése után elveszítette a helyét a kezdőcsapatban, a lipcseiek pedig hosszú távon már a belga Maarten Vandevoordtban látták a jövőt. Gulácsi választhatta volna a kényelmesebb utat, ehelyett augusztus elején két évre aláírt a spanyol bajnokság előző idényének bronzérmeséhez.

Ahogy arról a nyáron az Origón is beszámoltunk, Gulácsi korántsem azzal az ígérettel érkezett Spanyolországba, hogy ő lesz a Villarreal első számú kapusa. A klub vezetősége elsősorban egy olyan rutinos játékost keresett, aki tapasztalatával segítheti, ugyanakkor komoly versenyhelyzet elé is állíthatja Luiz Júniort. A brazil kapusért 2024-ben 12 millió eurót fizetett a Villarreal, amivel a klub történetének legdrágább kapusigazolása lett.

Gulácsi tisztában volt a helyzetével, és már augusztusban arról beszélt, hogy jó kapcsolatot alakított ki posztriválisával, az edzéseken pedig kölcsönösen jobb teljesítményre ösztönzik egymást. Akkor még kérdéses volt, mennyit kell várnia az első tétmérkőzésére. A Villarreal azonban rendkívül rosszul kezdte a szezont. Ínigo Pérez az első négy bajnokin egyaránt Luiz Júniornak szavazott bizalmat, ám a csapat mindössze két pontot szerzett, miközben nyolc gólt kapott. A Deportivo La Coruna elleni hazai vereség után egyre inkább sürgette a spanyol sajtó a kapuscserét.

Szeptember 8-án, a Borussia Dortmund elleni idegenbeli BL-mérkőzésen eljött Gulácsi pillanata. Bár a Villarreal 3–2-re kikapott, a magyar kapus több bravúros védést is bemutatott, amivel meggyőzte a szakmai stábot. Hat nappal később a Real Betis ellen már a spanyol bajnokságban is bemutatkozhatott, és tíz védéssel zárta a találkozót. A Málaga, majd a Levante elleni győzelem alkalmával is ő állt a kapuban, és néhány hét alatt gyakorlatilag megfordította a nyáron kialakult kapushierarchiát.

A magyar kapus teljesítményének jelentőségét jól mutatják a számok is. Míg Luiz Júniorral a kapuban az első négy bajnokin átlagosan két gólt kapott a Villarreal, addig Gulácsi első nyolc La Liga-mérkőzésén mindössze hét alkalommal vették be a csapat kapuját. A magyar játékossal a kezdőben ráadásul négy győzelmet és egy döntetlent is elért az együttes.

Gulácsi szeptemberi bemutatkozását követően egészen a prágai összecsapásig mindössze két tétmérkőzést hagyott ki. Októberben a Napoli elleni BL-találkozón azért nem szerepelt, mert családjával együtt fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában, később pedig az ötödosztályú Manacor elleni Király-kupa-mérkőzésen kapott pihenőt.

Persze Gulácsi spanyolországi időszaka sem volt mentes a hullámvölgyektől. A Liverpool elleni 4–3-as vereség után kritikákat kapott a spanyol sajtótól, edzője azonban a védelmébe vette. November elején a címvédő Paris Saint-Germain hat gólt lőtt a Villarrealnak, Pérez ennek ellenére sem változtatott a kapusposzton, a Getafe elleni bajnokin pedig Gulácsi kapott gól nélkül zárt.