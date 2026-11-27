Mint arról korábban beszámoltunk, Gulácsi Péter hét védéssel zárta a Barcelona elleni, 3–2-re elveszített bajnoki mérkőzést, az AS értékelése szerint a magyar kapus megmentette csapatát a súlyosabb vereségtől. Ennek fényében is meglepő volt, hogy Ínigo Pérez vezetőedző a Slavia Praha elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen a brazil Luiz Júniornak szavazott bizalmat. A Villarreal végül 1–0-ra nyert a cseh fővárosban, Gulácsi azonban a kispadról követte végig az összecsapást.

Gulácsi Péter visszatérhet a Villarreal kezdőcsapatába

Fotó: Northfoto

Gulácsi Péter visszakerülhet a Villarreal kezdőcsapatába

A FútbolFantasy péntek délutáni beszámolója szerint a Radio Vila-real két újságírója, Javi Mata és Víctor Rubio öt változtatásra számít a Villarreal kezdőcsapatában a hétközi BL-mérkőzéshez képest.

A magyar kapus mellett Alex Freeman, Carlos Romero, Santi Comesaña és Georges Mikautadze is visszakerülhet a kezdőbe.

A Cadena SER várható összeállításában ugyancsak Gulácsi szerepel, így több spanyol forrás is a 36 éves magyar kapus visszatérésére számít.

A Villarreal edzője ismét beszélt a rotációról

Ínigo Pérez a vasárnapi bajnoki előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján is kitért arra, milyen szempontokat vesz figyelembe a kezdőcsapat kijelölésekor. A szakember szerint a játékosok teljesítménye, fizikai állapota, játékperceinek száma és az ellenfél játékstílusa egyaránt meghatározó a döntéshozatal során.

„A játékosok már kezdik megszokni, hogy előfordulhat, két mérkőzésen nem játszanak, aztán sorozatban hármon is” – idézte a FútbolFantasy a Villarreal vezetőedzőjét.

Nehéz feladat vár Gulácsiékra, a Villarreal ugyanis a legutóbbi öt vigói vendégjátékán egyszer sem tudott nyerni. Pérez pénteken hangsúlyozta, szeretnék megszakítani ezt a kedvezőtlen sorozatot, és a bajnokságban is kamatoztatni a hétközi BL-sikerből merített önbizalmat.

A Celta Vigo–Villarreal bajnoki mérkőzés vasárnap 18.30-kor kezdődik a La Liga 14. fordulójában.