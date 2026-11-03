A Paris Saint-Germain nyerte a Bajnokok Ligája előző két kiírását, a párizsi sztárcsapat idén is félelmetesen erősnek tűnik. Gulácsi Péterék bombaerős riválist fogadnak kedd este, a PSG három meggyőző sikerrel kezdte a BL-idényt, ráadásul két topcsapat skalpját is begyűjtötte már.
Villarreal-PSG: Gulácsi Péterék esélytelenek?
A Villarreal szerény eredményekkel és Gulácsi Péterrel a kispadon kezdte az idényt, de amint a korábbi 58-szoros válogatott kapus megkapta a lehetőséget a La Ligában is, klubja elkezdte a felzárkózást. Ezért is volt meglepő a szombati vereség a bajnokságban, mivel az előzőleg sorozatban öt nyeretlen bajnokinál tartó Espanyol három ponttal távozott a Villarreal otthonából. Jóval nehezebb feladat vár az Európa-liga 2021-es győztesére a Bajnokok Ligájában, mivel kedden 21 órakor a címvédő és egyben a három fordulót követően százszázalékos teljesítményével első helyen álló PSG-t fogadja.
Szintén nem jó előjel, hogy az idény eddigi hat hazai mérkőzéséből csupán kettőt nyert meg a spanyol csapat, ellenben a franciák idén is megállíthatatlannak tűnnek.
A párizsi gigász a legutóbbi kilenc meccsén (három BL, hat bajnoki) harminc gólt szerzett, ebből 14-et a Bajnokok Ligája főtábláján,
pedig már a Manchester Cityvel és a Barcelonával is játszott – az angol és a katalán óriást is 4-2-re verte. Ráadásul Luis Enrique együttese 13 mérkőzés óta veretlen a BL-sorozatban. Hvicsa Kvarachelia ugyan az egész szezonra kidőlt, de így is bombaerős a PSG, amelynek az eddig látottak alapján nem igazán van gyenge pontja. Gulácsiék számára – a magyar kapus rutinja mellett – talán az adhat némi okot a reményre, hogy az ellenfél a Ligue 1-ben már egyszer kikapott és kétszer játszott döntetlent. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy mindez még a bajnokság első három fordulójában történt, azóta minden meccsét megnyerte a BL-címvédő.
Sallai Rolandék a formába lendült Stuttgartot fogadják
Sallai Roland klubja, a Galatasaray is kedden lép pályára a BL-ben. Az isztambuli csapat a Villarrealhoz hasonlóan hazai környezetben játszhat, az ellenfél a Bundesligában szereplő VfB Stuttgart lesz. A sorozatot két vereséggel kezdte a Galata, amely csak az előző fordulóban örülhetett első sikerének, amikor 4-2-re nyert a Lille vendégeként. A török bajnokság más kávéház, a ligában címvédő együttes tíz forduló alatt csak egy döntetlennel és egy vereséggel veszített pontokat, pénteken 4-0-ra legyőzte idegenben a Konyasport.
Sallaiék legutóbbi négy mérkőzésüket egyaránt megnyerték a Süper Ligben, így kellő önbizalommal várhatják a keddi összecsapást.
A Stuttgartot természetesen nem érdemes lebecsülni, mert a németek remekül rajtoltak: két győzelemmel és egy döntetlennel a hatodik helyen állnak a BL-főtáblán. Nem lehet szó nélkül elmenni amelett, hogy a Bundesliga-csapat remek formába lendült, hiszen a bajnokságot, a Német Kupát és a BL-t is figyelembe véve a legutóbbi öt idegenbeli találkozójából négyet megnyert, hármat kapott gól nélkül.
A játéknap rangadóját Barcelonában rendezik, Hansi Flick együttese a három forduló után százszázalékos Aston Villát fogadja. A keddi mérkőzések közül figyelemre méltónak ígérkezik az Atlético Madrid és a Bayern München ütközete, főként annak fényében, hogy a bajorok korábban még sosem nyertek a spanyol együttes vendégeként. Érdekesnek ígérkezik a Manchester United-AS Roma találkozó, a hatalmas gödörben lévő angolok az előző körben egy másik olasz csapat, a Como otthonában szenvedtek megalázó, 4-1-es vereséget.
Bajnokok Ligája-alapszakasz, negyedik forduló:
- Galatasaray-Stuttgart (18:45)
- Sahtar Donyeck-Sporting Lisszabon (18:45)
- Atlético Madrid-Bayern München (21:00)
- Bodö/Glimt-Lille (21:00)
- Barcelona-Aston Villa (21:00)
- Feyenoord-Inter (21:00)
- LASK-Slovan Bratislava (21:00)
- Manchester United-AS Roma (21:00)
- Villarreal-PSG (21:00)