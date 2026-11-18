Kemény időszakról vallott a ZTE kapusa, Gundel-Takács Bence. A magyar válogatott kerettag pár éve még azt fontolgatta, hogy abbahagyja a labdarúgást, mert a tehetsége mellé nem feltétlenül párosult alázat, azóta viszont mentálisan is rendbe jött, a karrierje pedig szépen ível felfelé.

Gundel-Takács Bence (balra) azt fontolgatta, hogy abbahagyja a labdarúgást

Fotó: MLSZ

Gundel-Takács Bence abba akarta hagyni a labdarúgást

Gundel-Takács Bence tehetsége mindig megvolt, de saját elmondása szerint volt olyan időszak, amikor nem párosult mellé alázat. Pár éve fontolóra vette, hogy abbahagyja a labdarúgást, de megijesztette a gondolat, hogy akkor mégis mihez kezdene. Szakemberhez fordult, és azóta is nagyon sokat dolgozik azon, hogy rendben legyen mentálisan.

Nem feltétlenül volt rendben a mentalitásom. A tehetségem mindig megvolt, de mellé nem feltétlen párosult alázat. És azért volt elég kemény időszak, amikor fontolgattam, hogy abba is hagyom a labdarúgást. Amikor már a tehetségem önmagában nem volt elég, és én nem tettem hozzá még pluszba, amit kellett. Aztán ez átfordult a budafoki igazolásommal, és azt tudom mondani, hogy azóta rendben van talán a mentalitásom

– mesélte az Egy nap velem című műsorban a ZTE kapusa, akinek azóta szépen ível felfelé a karrierje.

Igazából amikor fontolóra vettem, hogy abbahagyom, az nagyon megijesztett. Egyrészt nem tudtam, hogy mit kezdenék az életemmel, hogyha nem ezt csinálom. Másrészt picit bántam volna azt az eddig befektetett energiát, még hogyha az nem is volt elég energia, de nyilván így is 15 évesen elköltözni otthonról, kollégiumba. Sok mindenről mond így le az ember, úgyhogy ez igazából megrémített, hogy mit csinálnék, hogyha nem azt, amit a világon az egyik legjobban szeretek, amiben egyébként jó is vagyok. És ez a gondolat az, ami talán átfordított ezen az úton

– fogalmazott Gundel-Takács Bence, aki azóta egy mentálhigiénés szakemberrel is heti szinten dolgozik együtt.