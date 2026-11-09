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Harry Kane hiába nyerte el 2026-ban az Aranylabdát, a világ legjobb labdarúgói által összeállított FIFPro Év csapatába mégsem fért be. Harry Kane kimaradása komoly meglepetést okozott, különösen annak fényében, hogy az előző idényben elképesztő góltermeléssel és három megszerzett trófeával bizonyította klasszisát. De kik kerültek be helyette, és miért maradt le a Bayern München támadója?

Meglepetést okozott a FIFPro 2026-os férfi Év csapatának összeállítása: az idei Aranylabda-győztes Harry Kane nem került be a világ legjobb játékosaiból összeállított együttesbe. A Bayern München angol csatára annak ellenére maradt le a szavazáson, hogy az előző idényben klubcsapatában és az angol válogatottban összesen 65 mérkőzésen 73 gólt szerzett.

31 October 2026, Bavaria, Munich: Soccer, Men: Bundesliga, Bayern Munich vs. Borussia Dortmund, Matchday 8, Allianz Arena. Harry Kane (Bayern Munich) holds the 2026 Ballon d'Or trophy and addresses the crowd. Photo: Tom Weller/dpa - IMPORTANT NOTICE: In accordance with the regulations of the Bundesliga and the DFB (German Football Association), it is prohibited to use or allow the use of photographs taken in the stadium and/or during the game in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP)
Harry Kane megnyerte az Aranylabdát, de a FIFPro Év csapatába nem fért oda 
Fotó: Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP

A FIFPro válogatottját 73 ország 19 806 profi labdarúgójának szavazatai alapján állították össze. Ez jelentős különbség az Aranylabda odaítéléséhez képest, amelyről 100 sportújságíró dönt a FIFA-világranglista első 100 helyezett országa közül.

Hiába aranylabdás, Harry Kane kimaradt az év csapatából

Kane helyett Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami) és Lamine Yamal (Barcelona) kapott helyet a négy támadó között.

A csapatban a világbajnok spanyol válogatott játékosai is meghatározó szerepet kaptak: Yamal mellett Pau Cubarsí és Rodri, valamint az Arsenal kapusa, David Raya is bekerült az együttesbe. A Bajnokok Ligájában sorozatban második alkalommal győztes Paris Saint-Germaint Achraf Hakimi, Nuno Mendes és Vitinha képviseli, míg a Real Madridból Jude Bellingham került a válogatottba.

Kane mellőzése különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az angol válogatott csapatkapitánya az idei évben három trófea megszerzésében is kulcsszerepet vállalt a Bayern Münchennel: bajnoki címet, Német Kupát és Német Szuperkupát nyert. A nyári világbajnokságon hat gólt szerzett, és harmadik helyig vezette Angliát.

A több mint 60 ezer labdarúgót képviselő nemzetközi érdekképviseleti szervezet 2005 óta választja meg a férfi, 2015 óta pedig a női Év csapatát.

A FIFPro Év csapata:
David Raya (Arsenal) - Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Pau Cubarsí (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) - Vitinha (Paris Saint-Germain), Rodri (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid) - Lamine Yamal (Barcelona), Lionel Messi (Inter Miami), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé. 

 

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