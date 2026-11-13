Történelmet írt Harry Kane csütörtök este a Wembley Stadionban. A 33 éves támadó a Horvátország elleni Nemzetek Ligája-rangadón 126. alkalommal öltötte magára az angol válogatott mezét, ezzel megelőzte az eddigi rekorder Peter Shiltont. A korábbi legendás kapus 125 mérkőzéssel tartotta a csúcsot, amelyet Kane most már egyedül birtokol.

Harry Kane történelmet írt az angol válogatottban

Fotó: Henry Nicholls/AFP

A Bayern München aranylabdás klasszisa ráadásul nem elégedett meg a rekorddöntéssel: a második félidőben győztes gólt szerzett, amellyel Anglia bebiztosította helyét a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében.

Harry Kane legendák előtt írta át az angol futball történelmét

A találkozó előtt különleges ünnepséget rendeztek a Wembleyben. Peter Shilton mellett Vilmos herceg is részt vett Kane köszöntésében, a rekordot megdöntő játékos pedig emlékmezt vehetett át.

A támadó a kezdő sípszót követően már kizárólag a győzelemre összpontosított. Az angolok a 24. percben Morgan Rogers révén szereztek vezetést, miután Jude Bellingham és Kane is részt vett a gólt megelőző támadásban. A horvátok a második félidőben egyenlítettek: az 59. percben Petar Sucic használta ki az angol védelem hibáját, így ismét nyílttá vált a találkozó. Az egyenlítésre azonban gyorsan válaszolt Thomas Tuchel együttese: Jarell Quansah kiharcolt egy büntetőt, amelyhez természetesen Kane állt oda, és a 64. percben magabiztosan értékesítette a tizenegyest.

Ez volt a csatár 92. gólja az angol válogatottban, amellyel tovább növelte előnyét a nemzeti csapat örökös góllövőlistájának élén.

A hátralévő időben Horvátország próbált egyenlíteni, de az angolok megőrizték előnyüket, és 2–1-es győzelmet arattak.

Kane a rekorddöntés után is a csapat sikerét emelte ki

A történelmi mérkőzés után Kane elmondta, hogy rendkívül sokat jelentett számára a kezdés előtti ünnepség és a szurkolók fogadtatása, de a pályán már csak arra gondolt, hogy Anglia megszerezze a három pontot. A támadó hozzátette, hogy csapata néhány könnyelmű labdavesztéssel saját dolgát is megnehezítette, ugyanakkor elégedett volt az eredménnyel. Szerinte az angoloknak javulniuk kell, ha a következő mérkőzésüket is szeretnék megnyerni.