Hatalmas veszteség érte a Bayern Münchent: Harry Kane súlyos bokasérülést szenvedett a Köln elleni péntek esti bajnokin, és a következő hónapokban nem számíthat rá együttese. Az angol válogatott csapatkapitánya a mérkőzés 20. percében kényszerült elhagyni a pályát, miután egy szerencsétlen ütközés során megsérült a bal bokája.

Harry Kane megsérült, hónapokig nem játszhat Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

A Bayern hivatalos közleménye szerint Kane bal bokájában elszakadt a syndesmosis-szalag. A klub pontos felépülési időt nem közölt, csupán annyit erősített meg, hogy a 33 éves támadó több hónapig nem állhat rendelkezésre. A német sajtó eközben három-négy hónapos kihagyásról ír, a Sport1 értesülései szerint az esetleges műtétet is mérlegelik.

A sérülés azt követően történt, hogy kölni Joël Schmied eltalálta Kane bal lábát. Az angol csatár először megpróbálta folytatni a játékot, de néhány perccel később lecserélték. Ezzel még nem volt vége a bajorok balszerencséjének, mert Michael Olise is megsérült, és ő sem tudta folytatni a meccset. A francia szélső lábfejzúzódást szenvedett, állapota azonban kevésbé súlyos.

Harry Kane sérülése hatalmas veszteség

A friss aranylabdás, Kane kiesése érzékeny veszteség, a mostani idényben tíz gólt és tíz gólpasszt jegyzett 15 tétmérkőzésen. Ráadásul a müncheniek már eddig is komoly sérüléshullámmal küzdöttek. A német beszámolók szerint a legnagyobb gond, hogy

a Kane helyettesítésére számításba vett Ismael Saibari szintén harcképtelen, Serge Gnabry pedig combsérüléssel bajlódik.

Luis Díaz visszatérése a közeljövőben várható, Jamal Musiala pedig a Köln ellen közel két hónapos kihagyás után már ismét pályára lépett. Klasszikus középcsatár híján Kompany akár a fiatalokat, köztük a 16 éves Bastian Assomót is bevetheti Kane pótlására – írta a Sport.de még az angol sérülése előtt.

A Bayern trénere kénytelen lesz átszervezni a csapat támadójátékát. Kane pótlása gyakorlatilag lehetetlen feladat, hiszen a friss aranylabdás nemcsak a gólszerzésben, hanem az előkészítésben is meghatározó szerepet játszott.