Gyászol az izlandi labdarúgás: november 25-én, szerdán, szerettei körében elhunyt Ingvar Jónsson, a Víkingur Reykjavík kapusa. A labdarúgónál az év elején daganatos betegséget diagnosztizáltak, amellyel szemben végül elveszítette a küzdelmet. Halálhírét csütörtökön klubja, majd az Izlandi Labdarúgó-szövetség is megerősítette.

Harminchét éves korában elhunyt Ingvar Jónsson

Fotó: AFP

A Víkingur közleményében mély fájdalmának adott hangot, és együttérzését fejezte ki a kapus családjának. A futballista feleségét és három gyermekét hagyta hátra.

Ingvar Jónsson a magyar válogatott ellen készülő Eb-keretnek is tagja volt

Jónsson pályafutása során nyolc alkalommal szerepelt az izlandi felnőttválogatottban, és tagja volt a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon történelmet író nemzeti együttesnek is. Izland akkor Magyarországgal, Portugáliával és Ausztriával szerepelt egy csoportban, majd a nyolcaddöntőben óriási meglepetésre 2–1-re legyőzte Angliát. A szigetország válogatottjának menetelése végül a negyeddöntőben ért véget.

Jónsson hazájában öt bajnoki címet nyert, egyet a Stjarnan, négyet a Víkingur Reykjavík színeiben. Pályafutása során Norvégiában is megfordult, ahol a Start, a Sandnes Ulf és a Sandefjord csapatában védett.

Egy hónapja még összefogtak a beteg kapusért

A Víkingur október 22-én jelentette be, hogy különleges jótékonysági mezt dob piacra, amelynek értékesítéséből származó teljes bevétellel a beteg futballistát és családját támogatja.

A klub játékosai az idény utolsó mérkőzésére is ebben a szerelésben készültek pályára lépni. Alig több mint egy hónappal a kezdeményezés bejelentése után azonban tragikus hírt kapott az izlandi futballközösség: a korábbi izlandi válogatott kapus szervezetét legyőzte a betegség.