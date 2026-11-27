Markgráf Ákos és Németh Hunor is kezdőként lépett pályára az Inter Escaldes-Köbenhavn mérkőzésen, amely egyáltalán nem a dánok kedve szerint alakult. Nem kis meglepetésre az andorrai csapat már a 19. percben megszerezte a vezetést, a második félidőben pedig eldöntötte a három pont sorsát. Thomas Delaney az 54. percben megkapta a második sárga lapját, nem sokkal később pedig Markgráf is mehetett zuhanyozni. A magyar válogatott védő sárga lapos megmozdulását a VAR-vizsgálat után pirosra változtatta a játékvezető, az ellenfél tizenegyest kapott, amit gólra is váltott. A meccs 2-0-s hazai sikerrel ért véget, a lefújást követően a dán sajtó szétszedte a koppenhágai klubot a kínos kudarc miatt.

Markgráf Ákos piros lapot kapott az Inter Escaldes-Köbenhavn meccsen

Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Inter Escaldes-Köbenhavn: történelmi kudarcról írnak Dániában

„Mi a fene folyik itt?! Történelmi Köbenhavn-összeomlás” – címmel jelentetett meg cikket a Tipsbladet a mérkőzés után, ami sokat elmond a dánok felháborodásáról.

A lap különösen azt kifogásolta, hogy a két kiállítás néhány percen belül gyakorlatilag reménytelenné tette a Köbenhavn helyzetét. Markgráf és Delaney felelősségét hangsúlyozva azt írták, hogy a kilenc pályán maradó játékosnak kellett tovább küzdenie, miközben a két kiállított futballistának jelentős összeget kell majd befizetnie a csapat „büntetési kasszájába”.

A 21 éves magyar válogatott hátvéd kapcsán a cikk szerzője nem kertelt:

„Az őrület nem állt meg. Markgráf Ákos úgy döntött, hogy Christian Poulsen stílusában hasba vágja ellenfelét a tizenhatoson belül.

Ironikus módon éppen Poulsen volt az ESPN társkommentátora a csütörtöki mérkőzésen” – hasonlították a magyar játékost a dán válogatott korábbi labdarúgójához, aki nem éppen a finom stílusáról volt ismert.

F.C. København led her til aften et smertefuldt 0-2-nederlag til Inter d'Escaldes efter to røde kort i starten af 2. halvleg #fcklive #uecl https://t.co/4oBPXXkPhL — F.C. København (@FCKobenhavn) November 26, 2026

„Tényleg nem akarsz pontokat hazahozni Andorrából, ha ennyire megnehezíted a kilenc csapattársad dolgát, akiknek ilyen rövid idő alatt kellett végigküzdeniük a meccs hátralévő részét.

Erről az összeomlásról még sok-sok évig fognak beszélni”

– tette hozzá csalódottan cikkében a Tipsbladet.

Markgráfnak egyébként nemrég volt egy másik piros lapos esete, a Nordsjaelland ellen a dán bajnokságban is kiállították, amit klubja nem hagyott annyiban.