Markgráf Ákos és Németh Hunor is kezdőként lépett pályára az Inter Escaldes-Köbenhavn mérkőzésen, amely egyáltalán nem a dánok kedve szerint alakult. Nem kis meglepetésre az andorrai csapat már a 19. percben megszerezte a vezetést, a második félidőben pedig eldöntötte a három pont sorsát. Thomas Delaney az 54. percben megkapta a második sárga lapját, nem sokkal később pedig Markgráf is mehetett zuhanyozni. A magyar válogatott védő sárga lapos megmozdulását a VAR-vizsgálat után pirosra változtatta a játékvezető, az ellenfél tizenegyest kapott, amit gólra is váltott. A meccs 2-0-s hazai sikerrel ért véget, a lefújást követően a dán sajtó szétszedte a koppenhágai klubot a kínos kudarc miatt.
Inter Escaldes-Köbenhavn: történelmi kudarcról írnak Dániában
„Mi a fene folyik itt?! Történelmi Köbenhavn-összeomlás” – címmel jelentetett meg cikket a Tipsbladet a mérkőzés után, ami sokat elmond a dánok felháborodásáról.
A lap különösen azt kifogásolta, hogy a két kiállítás néhány percen belül gyakorlatilag reménytelenné tette a Köbenhavn helyzetét. Markgráf és Delaney felelősségét hangsúlyozva azt írták, hogy a kilenc pályán maradó játékosnak kellett tovább küzdenie, miközben a két kiállított futballistának jelentős összeget kell majd befizetnie a csapat „büntetési kasszájába”.
A 21 éves magyar válogatott hátvéd kapcsán a cikk szerzője nem kertelt:
„Az őrület nem állt meg. Markgráf Ákos úgy döntött, hogy Christian Poulsen stílusában hasba vágja ellenfelét a tizenhatoson belül.
Ironikus módon éppen Poulsen volt az ESPN társkommentátora a csütörtöki mérkőzésen” – hasonlították a magyar játékost a dán válogatott korábbi labdarúgójához, aki nem éppen a finom stílusáról volt ismert.
„Tényleg nem akarsz pontokat hazahozni Andorrából, ha ennyire megnehezíted a kilenc csapattársad dolgát, akiknek ilyen rövid idő alatt kellett végigküzdeniük a meccs hátralévő részét.
Erről az összeomlásról még sok-sok évig fognak beszélni”
– tette hozzá csalódottan cikkében a Tipsbladet.
Markgráfnak egyébként nemrég volt egy másik piros lapos esete, a Nordsjaelland ellen a dán bajnokságban is kiállították, amit klubja nem hagyott annyiban.
A dán csapat két győzelemmel és egy döntetlennel kezdett a Konferencia-ligában, ám vereségével visszacsúszott a 12. helyre az alapszakaszban. Az Inter Escaldesnél teljesen más hangulat uralkodik, ugyanis az együttes az andorrai klubfutball történetének első főtáblás európai kupagyőzelmét ünnepelhette.