Aligha így képzelték el Jamal Musiala visszatérését Münchenben. A 23 éves német válogatott támadó középpályás hosszú ideje küzd egészségügyi problémákkal: a 2025-ös klubvilágbajnokságon súlyos bokasérülést szenvedett, az idei idényben pedig újabb problémák hátráltatták. Pénteken, a Köln elleni 1–1-es bajnokin két hónap után ismét pályára léphetett, ám a visszatérését ekkorra már beárnyékolta a klub vezetőinek nyilatkozatai miatt kirobbant vita.

Jamal Musiala miatt áll a bál Münchenben

Fotó: Tom Weller/DPA/AFP

Jamal Musiala a középpontban

A Bayern tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness korábban nyilvánosan megkérdőjelezte, hogy Musiala valaha visszanyerheti-e korábbi formáját. A klub vezérigazgatója, Jan-Christian Dreesen szintén beszélt a játékos jövőjével kapcsolatos bizonytalanságokról, pénteken pedig Karl-Heinz Rummenigge is megszólalt az ügyben.

A bajorok korábbi vezérigazgatója, jelenlegi felügyelőbizottsági tagja a Sky Sportnak adott interjújában arról beszélt, hogy az ismert körülmények alapján nehéznek tűnik Musiala visszatérése a korábbi szintjére.

A német sztár 2025 februárjában 2030-ig hosszabbított szerződést a Bayernnel, amely sajtóhírek szerint évente mintegy 25 millió eurós fizetést biztosít számára. Rummenigge szerint azonban, ha a játékos nem tudja visszanyerni korábbi formáját, a klubnak a családjával és a képviselőivel is egyeztetnie kell a pénzügyi feltételekről.

A játékos-szakszervezet is nekiment a Bayern München vezetőinek

A kijelentések hatalmas felháborodást váltottak ki, szombaton pedig a FIFPRO nemzetközi játékos-szakszervezet is hivatalos közleményt adott ki. A szervezet szerint a Bayern vezetőinek egymást követő nyilatkozatai összehangolt nyomásgyakorlásra utalnak, amelynek célja az lehet, hogy kedvezőbb tárgyalási helyzetbe hozzák a klubot Musialával és képviselőivel szemben.

A FIFPRO hangsúlyozta, hogy a Bayernnek kötelessége gondoskodnia játékosáról, és különösen aggályosnak tartja, hogy a futballista egészségügyi állapota és jövője nyilvános vita tárgyává vált.

A játékos-szakszervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a szerződéseket mindkét félnek tiszteletben kell tartania. Egy sérülés vagy formahanyatlás önmagában nem jogosítja fel a klubot a korábban elfogadott feltételek megváltoztatására.