Aligha így képzelték el Jamal Musiala visszatérését Münchenben. A 23 éves német válogatott támadó középpályás hosszú ideje küzd egészségügyi problémákkal: a 2025-ös klubvilágbajnokságon súlyos bokasérülést szenvedett, az idei idényben pedig újabb problémák hátráltatták. Pénteken, a Köln elleni 1–1-es bajnokin két hónap után ismét pályára léphetett, ám a visszatérését ekkorra már beárnyékolta a klub vezetőinek nyilatkozatai miatt kirobbant vita.
Jamal Musiala a középpontban
A Bayern tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness korábban nyilvánosan megkérdőjelezte, hogy Musiala valaha visszanyerheti-e korábbi formáját. A klub vezérigazgatója, Jan-Christian Dreesen szintén beszélt a játékos jövőjével kapcsolatos bizonytalanságokról, pénteken pedig Karl-Heinz Rummenigge is megszólalt az ügyben.
A bajorok korábbi vezérigazgatója, jelenlegi felügyelőbizottsági tagja a Sky Sportnak adott interjújában arról beszélt, hogy az ismert körülmények alapján nehéznek tűnik Musiala visszatérése a korábbi szintjére.
A német sztár 2025 februárjában 2030-ig hosszabbított szerződést a Bayernnel, amely sajtóhírek szerint évente mintegy 25 millió eurós fizetést biztosít számára. Rummenigge szerint azonban, ha a játékos nem tudja visszanyerni korábbi formáját, a klubnak a családjával és a képviselőivel is egyeztetnie kell a pénzügyi feltételekről.
A játékos-szakszervezet is nekiment a Bayern München vezetőinek
A kijelentések hatalmas felháborodást váltottak ki, szombaton pedig a FIFPRO nemzetközi játékos-szakszervezet is hivatalos közleményt adott ki. A szervezet szerint a Bayern vezetőinek egymást követő nyilatkozatai összehangolt nyomásgyakorlásra utalnak, amelynek célja az lehet, hogy kedvezőbb tárgyalási helyzetbe hozzák a klubot Musialával és képviselőivel szemben.
A FIFPRO hangsúlyozta, hogy a Bayernnek kötelessége gondoskodnia játékosáról, és különösen aggályosnak tartja, hogy a futballista egészségügyi állapota és jövője nyilvános vita tárgyává vált.
A játékos-szakszervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a szerződéseket mindkét félnek tiszteletben kell tartania. Egy sérülés vagy formahanyatlás önmagában nem jogosítja fel a klubot a korábban elfogadott feltételek megváltoztatására.
A botrány ráadásul a Bayern szombati éves közgyűlésére is begyűrűzött. Egy felszólaló élesen bírálta a klubvezetést, hangsúlyozva, hogy Musialának jelenleg támogatásra lenne szüksége. A hozzászólást a jelenlévők hangos tapssal fogadták.
A klub elnöke, Herbert Hainer igyekezett csillapítani a kedélyeket, és biztosította a szurkolókat, hogy Musiala minden szükséges segítséget és időt megkap a visszatéréshez. Dreesen eközben kijelentette, hogy szerinte Rummenigge szándéka nem a játékosra nehezedő nyomás fokozása volt.
Rio Ferdinand is keményen üzent a Bayern vezetőinek
Vasárnap újabb világszerte ismert szereplő kapcsolódott be a vitába. Rio Ferdinand, a Manchester United korábbi klasszisa az X-oldalán fejezte ki csalódottságát a német rekordbajnok vezetőségének viselkedése miatt.
A korábbi angol válogatott védő szerint a Bayern mindig is olyan klub volt, amelyet sokan a tartása és a működése miatt tiszteltek, a mostani történet azonban egyáltalán nem illik ehhez a képhez.
Ferdinand úgy véli, ha a Bayern Musiala egészségügyi problémái miatt módosítani szeretne a jövőbeli pénzügyi feltételeken, akkor ezt közvetlenül a játékossal és a képviselőivel kellene megvitatnia, ahelyett, hogy a sajtóban üzengetne.
„A Bayern München ennél jobb” – fogalmazott a korábbi világklasszis, aki szerint a fiatal futballistának így is éppen elég nehézséggel kell megküzdenie.