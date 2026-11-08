Végzetes ütközés következtében vesztette életét a spanyol másodosztályú Tenerife 30 éves labdarúgója, Jesús de Miguel Alameda, de nem ő az egyetlen, aki ilyen körülmények közt hunyt el. A 23 éves ukrán kapus Szerhij Perkhun az ellenfelével fejelt össze úgy, hogy belehalt a sérüléseibe, az indonéz Choirul Huda pedig a saját csapattársával ütközött a halála előtt. De Fehér Miklós és a szenegáli Marc-Vivien Foé tragédiája is a futballpályák legmegrázóbb halálesetei közé tartoznak.

Jesús de Miguel Alameda, Fehér Miklós, Choirul Huda és Marc-Vivien Foé tragédiája is megrázta a futballvilágot

Fotó: AFP

A futballpályák öt legmegrázóbb halálesete:

Jesús de Miguel Alameda – 2026

Életkor: 30 éves

Jesús de Miguel Alameda halála az egész futballvilágot sokkolta. 2026. november 2-án a spanyol másodosztályú Tenerife az FC Andorra ellen játszott bajnoki mérkőzést, amikor a találkozó hosszabbításában, 2-2-es állásnál a 30 éves csatár egy hosszú indítást kapott. Jesús Owono a kapujából kifutva mellkason térdelte Jesús de Miguelt, aki azonnal összeesett. Még a pályán megkezdték az újraélesztését, kórházba is szállították, sőt, kezdetben az állapota stabil volt, de másnap reggel életét vesztette. A labdarúgó egy kisgyermeket hagyott hátra, a tragédia miatt a spanyol szövetség több mérkőzést is elhalasztott, az UEFA pedig egyperces néma gyászszünetet rendelt el a soron következő találkozókra. A helyi rendőrség vizsgálatot indított a tragédia körülményeivel kapcsolatban. A nyomozás jelenleg bírósági felügyelet mellett zajlik.

Fehér Miklós – 2004

Életkor: 24 éves

Fehér Miklós tragédiája volt a legmegrázóbb a magyar szurkolók körében. 2004. január 25-én a Benfica a Vitória Guimaraes otthonában játszott portugál bajnoki mérkőzést. A 24 éves magyar labdarúgó a második félidőben állt be csereként, majd gólpasszt adott Fernando Aguiarnak – a vendégek ezzel szereztek vezetést. A találkozó már a hosszabbításban járt, amikor a játékvezető időhúzás miatt sárga lapot adott Fehér Miklósnak, aki erre mosolyogva reagált, majd másodpercekkel később rosszul lett és eszméletlenül terült el a gyepen. A játékosok azonnal jelezték, hogy nagy a baj, az orvosi személyzet megkezdte az újraélesztését, majd mentőautóval kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni. A Benfica a tragédia után visszavonultatta a 29-es mezszámát, a klub székházában és stadionjában is emlékhelyet állítottak neki, Győrben pedig akadémiát neveztek el róla.