Végzetes ütközés következtében vesztette életét a spanyol másodosztályú Tenerife 30 éves labdarúgója, Jesús de Miguel Alameda, de nem ő az egyetlen, aki ilyen körülmények közt hunyt el. A 23 éves ukrán kapus Szerhij Perkhun az ellenfelével fejelt össze úgy, hogy belehalt a sérüléseibe, az indonéz Choirul Huda pedig a saját csapattársával ütközött a halála előtt. De Fehér Miklós és a szenegáli Marc-Vivien Foé tragédiája is a futballpályák legmegrázóbb halálesetei közé tartoznak.
A futballpályák öt legmegrázóbb halálesete:
Jesús de Miguel Alameda – 2026
- Életkor: 30 éves
Jesús de Miguel Alameda halála az egész futballvilágot sokkolta. 2026. november 2-án a spanyol másodosztályú Tenerife az FC Andorra ellen játszott bajnoki mérkőzést, amikor a találkozó hosszabbításában, 2-2-es állásnál a 30 éves csatár egy hosszú indítást kapott. Jesús Owono a kapujából kifutva mellkason térdelte Jesús de Miguelt, aki azonnal összeesett. Még a pályán megkezdték az újraélesztését, kórházba is szállították, sőt, kezdetben az állapota stabil volt, de másnap reggel életét vesztette. A labdarúgó egy kisgyermeket hagyott hátra, a tragédia miatt a spanyol szövetség több mérkőzést is elhalasztott, az UEFA pedig egyperces néma gyászszünetet rendelt el a soron következő találkozókra. A helyi rendőrség vizsgálatot indított a tragédia körülményeivel kapcsolatban. A nyomozás jelenleg bírósági felügyelet mellett zajlik.
Fehér Miklós – 2004
- Életkor: 24 éves
Fehér Miklós tragédiája volt a legmegrázóbb a magyar szurkolók körében. 2004. január 25-én a Benfica a Vitória Guimaraes otthonában játszott portugál bajnoki mérkőzést. A 24 éves magyar labdarúgó a második félidőben állt be csereként, majd gólpasszt adott Fernando Aguiarnak – a vendégek ezzel szereztek vezetést. A találkozó már a hosszabbításban járt, amikor a játékvezető időhúzás miatt sárga lapot adott Fehér Miklósnak, aki erre mosolyogva reagált, majd másodpercekkel később rosszul lett és eszméletlenül terült el a gyepen. A játékosok azonnal jelezték, hogy nagy a baj, az orvosi személyzet megkezdte az újraélesztését, majd mentőautóval kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni. A Benfica a tragédia után visszavonultatta a 29-es mezszámát, a klub székházában és stadionjában is emlékhelyet állítottak neki, Győrben pedig akadémiát neveztek el róla.
Szerhij Perkhun – 2001
- Életkor: 23 éves
Szerhij Perkhun halálát is egy ütközés okozta, Jesús de Miguelhez hasonlóan. 2001. augusztus 19-én a CSZKA Moszkva 23 éves kapusa egy Anzsi Mahacskala elleni mérkőzés 75. percében elindult a labdáért, amikor hatalmas erővel összefejelt az ellenfél támadójával, Budun Budunovval. Mindkét játékos súlyos sérülést szenvedett, és azonnal kórházba szállították őket. Perkhun állapota viszont rohamosan romlott, kómába esett, és kilenc nappal az ütközés után meghalt. A hálóőr három nappal a baleset előtt mutatkozott be az ukrán felnőtt válogatottban, halálakor felesége a második gyermekükkel volt várandós. A tragédia után a CSKA Moszkva visszavonultatta a 16-os mezszámát.
Marc-Vivien Foé – 2003
- Életkor: 28 éves
Marc-Vivien Foé tragédiája a nemzetközi futball egyik legismertebb halálesete, ami élő televíziós közvetítés alatt történt. 2003. június 26-án Kamerun Kolumbiával játszott a Konföderációs Kupa elődöntőjében, a 28 éves labdarúgó pedig a 72. percben összeesett a pályán. Az orvosi stáb azonnal elkezdte az életmentés, de a labdarúgó háromnegyed órával később a stadion orvosi szobájában meghalt. A kameruniak csak a mérkőzés után értesültek a hírről, és bár teljesen összetörtek, a tragikus esemény ellenére kiálltak Franciaország ellen a kupasorozat döntőjében. A két csapat játékosai Marc-Vivien Foé emlékére a nevével és 17-es számával ellátott mezekben léptek a pályára. Sőt, a francia győzelmet hozó finálé végén a két csapatkapitány együtt emelte magasba a trófeát, ezzel is tisztelegve az elhunyt futballista előtt.
Choirul Huda – 2017
- Életkor: 38 éves
Choirul Huda halála különösen megrázta a futballvilágot, mert a saját csapattársával ütközött össze, mielőtt életét vesztette. Az indonéz kapus már több mint 500 mérkőzésen védte az élvonalbeli Persela kapuját, amikor 2017. október 17-én a Semen Padang elleni bajnoki 43. percében a kapujából kifutva ütközött csapata menteni igyekvő védőjével, Ramon Rodriguessel. A 38 éves hálóőr a nyakához kapott, majd pillanatokon belül elveszítette az eszméletét. Olyan súlyos mellkas- és állkapocssérülést szenvedett, hogy azonnal leállt légzése, majd megállt a szíve. Rohammentővel kórházba szállították, de az orvosok megfeszített munkája ellenére az életét már nem tudták megmenteni. A tragédia nemzeti gyászt váltott ki Indonéziában.