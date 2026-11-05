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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Megtörte a csendet a tragikus sorsú spanyol futballista családja. Jesús de Miguel halála után a néhai labdarúgó szerettei kifejezték hálájukat a szívszorító üzenetekért, melyeket az elmúlt napokban kaptak, ugyanakkor arra kérték az embereket, tartsák tiszteletben a magánéletüket, amíg feldolgozzák a veszteséget.

A CD Tenerife labdarúgócsapatának játékosa az Andorra elleni találkozón ütközött a rivális együttes kapusával, aki a félpályára kirohanva brutálisan mellbe rúgta a játékost. Jesús de Miguel az összecsapás következtében összeesett a pályán, és megállt a szíve. A spanyol futballistát ugyan még sikerült újraéleszteni, de a kórházban nem tudták megmenteni az életét.

Jesús de Miguel szörnyű tragédia áldozata lett
Jesús de Miguel szörnyű tragédia áldozata lett
Fotó: HANDOUT / CD TENERIFE

Jesús de Miguel felesége ott volt a stadionban a tragédia idején

A tragikus sorsú focista felesége, María és mindössze 16 hónapos kislánya, Carla is a stadionban tartózkodott, amikor a végzetes baleset történt. 

Mindketten a helyszínen, a lelátóról látták, ahogy a Tenerife csatára összeütközik az ellenfél kapusával, Jesús Owonóval, majd összeesik a pályán. 

Egy közeli barát, Fernando Román elmondása szerint María rendkívül nehéz helyzetben volt a kórházban, ahol egyedül várta, hogy mi történik a férjével.

De Miguel szülei nem voltak a stadionban, az El Español beszámolója szerint az édesapja egy navahermosa-i bárban, televízión keresztül nézte a mérkőzést, az édesanyja pedig otthon tartózkodott. Amikor értesültek fiuk súlyos állapotáról, azonnal Tenerife felé indultak.

Spectators observe a minute of silence in memory of Tenerife striker Jesus de Miguel who died today as a result of injuries he suffered in a sickening collision, before the UEFA Champions League first round day 4 football match between Club Atletico de Madrid and Bayern Munich at Metropolitano Stadium in Madrid on November 3, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Jesús de Miguelről a hétközi Bajnokok Ligája-meccseken is megemlékeztek
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Jesús de Miguel családja üzent

Jesús de Miguel családja megköszönte az emberektől kapott együttérző üzeneteket és támogatást, egyúttal hangsúlyozta: „Jesús pótolhatatlan űrt hagy maga után, ugyanakkor hatalmas emléket is mindazokban, akiknek megadatott, hogy megoszthassák vele az életüket.”

A család közleményét a labdarúgó képviselője, Manuel Hernández olvasta fel csütörtökön a sajtó munkatársainak a toledói Navahermosában található ravatalozó előtt – itt helyezik végső nyugalomra a 30 éves futballistát.

A család a köszönetnyilvánítás mellett arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket és azokét is, akik ezekben a nehéz napokban mellettük állnak.

„Szükségünk van arra, hogy olyan nyugalomban gyászolhassunk, amilyet ez a helyzet megkövetel” – fogalmaztak De Miguel hozzátartozói. Hozzátették, megértik azt a szeretetet, érdeklődést és támogatást, amelyet a futballista halála kiváltott az emberekből.

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