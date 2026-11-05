A CD Tenerife labdarúgócsapatának játékosa az Andorra elleni találkozón ütközött a rivális együttes kapusával, aki a félpályára kirohanva brutálisan mellbe rúgta a játékost. Jesús de Miguel az összecsapás következtében összeesett a pályán, és megállt a szíve. A spanyol futballistát ugyan még sikerült újraéleszteni, de a kórházban nem tudták megmenteni az életét.
Jesús de Miguel felesége ott volt a stadionban a tragédia idején
A tragikus sorsú focista felesége, María és mindössze 16 hónapos kislánya, Carla is a stadionban tartózkodott, amikor a végzetes baleset történt.
Mindketten a helyszínen, a lelátóról látták, ahogy a Tenerife csatára összeütközik az ellenfél kapusával, Jesús Owonóval, majd összeesik a pályán.
Egy közeli barát, Fernando Román elmondása szerint María rendkívül nehéz helyzetben volt a kórházban, ahol egyedül várta, hogy mi történik a férjével.
De Miguel szülei nem voltak a stadionban, az El Español beszámolója szerint az édesapja egy navahermosa-i bárban, televízión keresztül nézte a mérkőzést, az édesanyja pedig otthon tartózkodott. Amikor értesültek fiuk súlyos állapotáról, azonnal Tenerife felé indultak.
Jesús de Miguel családja üzent
Jesús de Miguel családja megköszönte az emberektől kapott együttérző üzeneteket és támogatást, egyúttal hangsúlyozta: „Jesús pótolhatatlan űrt hagy maga után, ugyanakkor hatalmas emléket is mindazokban, akiknek megadatott, hogy megoszthassák vele az életüket.”
A család közleményét a labdarúgó képviselője, Manuel Hernández olvasta fel csütörtökön a sajtó munkatársainak a toledói Navahermosában található ravatalozó előtt – itt helyezik végső nyugalomra a 30 éves futballistát.
A család a köszönetnyilvánítás mellett arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket és azokét is, akik ezekben a nehéz napokban mellettük állnak.
„Szükségünk van arra, hogy olyan nyugalomban gyászolhassunk, amilyet ez a helyzet megkövetel” – fogalmaztak De Miguel hozzátartozói. Hozzátették, megértik azt a szeretetet, érdeklődést és támogatást, amelyet a futballista halála kiváltott az emberekből.
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