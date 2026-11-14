A tragikus eset november 2-án, egy spanyol másodosztályú bajnoki mérkőzésen történt. Jesús Owono a találkozó második félidejének hosszabbításában egy magas labdáért lépett ki a kapujából, majd elemi erővel letarolta Jesús de Miguelt. A brutális szabálytalanság után mindkét csapat játékosai azonnal a földön fekvő támadó segítségére siettek, aki mozdulatlanul terült el a gyepen.

Az FC Andorra kapusa a lehető legsúlyosabb eltiltást kapta Jesús de Miguel halála után

Fotó: Gabriel Bouys / AFP

Jesús de Miguelt kórházba szállították, ahol november 3-án életét vesztette.

Jesús de Miguel halála után 12 meccsre eltiltották az Andorra kapusát

A mérkőzést a történtek miatt a második félidő hosszabbításának hatodik percében félbeszakították. Manuel Ángel Pérez Hernández játékvezető jelentésében azzal indokolta Owono kiállítását, hogy a kapus felemelt lábbal, túlzott erőt bevetve, felelőtlenül támadta ellenfelét, miközben a labda játékban volt. A játékvezető a mérkőzés félbeszakításának körülményeiről is beszámolt: a csapatkapitányokkal és az együttesek képviselőivel folytatott egyeztetés után arra jutottak, hogy a történtek után egyik csapat sincs olyan lelkiállapotban, hogy folytatni tudja a találkozót.

A spanyol szövetség fegyelmi bizottsága a szabályzat 102. cikkelye alapján hozta meg döntését. Ez a rendelkezés a játék közben elkövetett, súlyos sérülést vagy egészségkárosodást okozó erőszakos magatartásra vonatkozik, és négytől tizenkét mérkőzésig terjedő eltiltást tesz lehetővé.

Jesús Owono tehát a kiszabható legsúlyosabb büntetést kapta. Emellett 600 eurós pénzbírságot is fizetnie kell, míg klubját, az FC Andorrát 2400 euróra büntették.

A kapus a tragédia után azt mondta, élete legnehezebb napjait éli, és mélységes fájdalmát fejezte ki Jesús de Miguel elvesztése miatt. Hangsúlyozta, hogy gondolatai az elhunyt játékos családjával és szeretteivel vannak, és a jövőben minden felmerülő kérdésre a legnagyobb tisztelettel kíván reagálni.

Az ügyben a spanyol igazságügyi hatóságok is vizsgálatot indítottak. A Kanári-szigetek Legfelsőbb Bírósága szerint ez minden olyan halálesetnél automatikus eljárás, amelynek nem természetes oka van. A rendőrség jelenleg a körülményeket vizsgálja, és az összegyűjtött információkat később továbbítja az illetékes bíróságnak.