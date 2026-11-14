A tragikus eset november 2-án, egy spanyol másodosztályú bajnoki mérkőzésen történt. Jesús Owono a találkozó második félidejének hosszabbításában egy magas labdáért lépett ki a kapujából, majd elemi erővel letarolta Jesús de Miguelt. A brutális szabálytalanság után mindkét csapat játékosai azonnal a földön fekvő támadó segítségére siettek, aki mozdulatlanul terült el a gyepen.
Jesús de Miguelt kórházba szállították, ahol november 3-án életét vesztette.
Jesús de Miguel halála után 12 meccsre eltiltották az Andorra kapusát
A mérkőzést a történtek miatt a második félidő hosszabbításának hatodik percében félbeszakították. Manuel Ángel Pérez Hernández játékvezető jelentésében azzal indokolta Owono kiállítását, hogy a kapus felemelt lábbal, túlzott erőt bevetve, felelőtlenül támadta ellenfelét, miközben a labda játékban volt. A játékvezető a mérkőzés félbeszakításának körülményeiről is beszámolt: a csapatkapitányokkal és az együttesek képviselőivel folytatott egyeztetés után arra jutottak, hogy a történtek után egyik csapat sincs olyan lelkiállapotban, hogy folytatni tudja a találkozót.
A spanyol szövetség fegyelmi bizottsága a szabályzat 102. cikkelye alapján hozta meg döntését. Ez a rendelkezés a játék közben elkövetett, súlyos sérülést vagy egészségkárosodást okozó erőszakos magatartásra vonatkozik, és négytől tizenkét mérkőzésig terjedő eltiltást tesz lehetővé.
Jesús Owono tehát a kiszabható legsúlyosabb büntetést kapta. Emellett 600 eurós pénzbírságot is fizetnie kell, míg klubját, az FC Andorrát 2400 euróra büntették.
A kapus a tragédia után azt mondta, élete legnehezebb napjait éli, és mélységes fájdalmát fejezte ki Jesús de Miguel elvesztése miatt. Hangsúlyozta, hogy gondolatai az elhunyt játékos családjával és szeretteivel vannak, és a jövőben minden felmerülő kérdésre a legnagyobb tisztelettel kíván reagálni.
Az ügyben a spanyol igazságügyi hatóságok is vizsgálatot indítottak. A Kanári-szigetek Legfelsőbb Bírósága szerint ez minden olyan halálesetnél automatikus eljárás, amelynek nem természetes oka van. A rendőrség jelenleg a körülményeket vizsgálja, és az összegyűjtött információkat később továbbítja az illetékes bíróságnak.
Fontos ugyanakkor, hogy a vizsgálat megindítása nem jelenti automatikusan büntetőeljárás kezdetét. Santa Cruz de Tenerife vezető ügyésze, José Luis Sánchez-Jáuregui szerint nagyon kicsi az esélye annak, hogy büntetőügy induljon az esetből. A spanyol sajtó beszámolói alapján a hatóságok a halál pontos okának megállapítása mellett azt is vizsgálják, milyen egészségügyi ellátásban részesült Jesús de Miguel az ütközést követően. Arra azonban egyelőre semmilyen jel nem utal, hogy az orvosi ellátás színvonala kifogásolható lett volna.