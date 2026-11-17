Gerard Piqué szerint súlyosan igazságtalan döntést hozott a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF), amikor 12 mérkőzésre eltiltotta az FC Andorra kapusát, Jesús Owonót. A 25 éves hálóőr november 2-án, a Tenerife elleni másodosztályú bajnokin ütközött össze Jesús de Miguellel, aki a történtek után szívleállást szenvedett, majd másnap a kórházban életét vesztette. Az Andorra tulajdonosa hétfő este a közösségi oldalán közzétett videóban állt ki játékosa mellett, és megkérdőjelezte a fegyelmi bizottság döntését.

Gerard Piqué is megszólalt Jesús de Miguel halála kapcsán

Fotó: NurPhoto/AFP

Gerard Piqué kiállt a Jesús de Miguel halála miatt eltiltott kapus mellett

Ahogy korábban az Origo Sport is beszámolt róla, a spanyol szövetség november 13-án a kiszabható legsúlyosabb büntetéssel sújtotta Owonót. A játékvezető jelentése szerint az egyenlítői-guineai kapus felemelt lábbal, túlzott erőt alkalmazva ütközött ellenfelével, ezért a fegyelmi testület a szabályzat 102. cikkelye alapján 12 mérkőzéses eltiltást szabott ki rá.

Piqué azonban úgy véli, a döntéshozók túlságosan nagy hangsúlyt fektettek az eset tragikus következményére, miközben magát a játékhelyzetet nem megfelelően értékelték.

A büntetésnek a cselekedetre kell vonatkoznia, nem a következményekre

– jelentette ki a Barcelona korábbi világ- és Európa-bajnok védője.

A 39 éves sportvezető hangsúlyozta, hogy a történtek az egész futballvilágot megrázták, és az Andorra játékosai is rendkívül nehezen dolgozzák fel a tragédiát. Piqué személyesen is jelen volt Tenerifén, és az öltözőben megtapasztalt reakciók alapján úgy véli, a történtek egész életükben elkísérik majd az érintetteket.

A klubtulajdonos szerint Owono visszatérésének legnagyobb akadálya jelenleg nem is a fegyelmi büntetés, hanem a játékos lelkiállapota. Úgy gondolja, a kapusnak valószínűleg jóval több időre lesz szüksége annál, mint amennyit a 12 mérkőzéses eltiltás jelent.

„Semmilyen eltiltás nem hozza vissza Demit” – utalt az elhunyt támadó becenevére.

Piqué a saját súlyos sérülését is felidézte

Az egykori spanyol válogatott futballista a videójában egy 2012-es történetet is felelevenített, hogy érzékeltesse, milyen váratlan és súlyos következményekkel járhat egy szerencsétlen ütközés.