Gerard Piqué szerint súlyosan igazságtalan döntést hozott a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF), amikor 12 mérkőzésre eltiltotta az FC Andorra kapusát, Jesús Owonót. A 25 éves hálóőr november 2-án, a Tenerife elleni másodosztályú bajnokin ütközött össze Jesús de Miguellel, aki a történtek után szívleállást szenvedett, majd másnap a kórházban életét vesztette. Az Andorra tulajdonosa hétfő este a közösségi oldalán közzétett videóban állt ki játékosa mellett, és megkérdőjelezte a fegyelmi bizottság döntését.
Gerard Piqué kiállt a Jesús de Miguel halála miatt eltiltott kapus mellett
Ahogy korábban az Origo Sport is beszámolt róla, a spanyol szövetség november 13-án a kiszabható legsúlyosabb büntetéssel sújtotta Owonót. A játékvezető jelentése szerint az egyenlítői-guineai kapus felemelt lábbal, túlzott erőt alkalmazva ütközött ellenfelével, ezért a fegyelmi testület a szabályzat 102. cikkelye alapján 12 mérkőzéses eltiltást szabott ki rá.
Piqué azonban úgy véli, a döntéshozók túlságosan nagy hangsúlyt fektettek az eset tragikus következményére, miközben magát a játékhelyzetet nem megfelelően értékelték.
A büntetésnek a cselekedetre kell vonatkoznia, nem a következményekre
– jelentette ki a Barcelona korábbi világ- és Európa-bajnok védője.
A 39 éves sportvezető hangsúlyozta, hogy a történtek az egész futballvilágot megrázták, és az Andorra játékosai is rendkívül nehezen dolgozzák fel a tragédiát. Piqué személyesen is jelen volt Tenerifén, és az öltözőben megtapasztalt reakciók alapján úgy véli, a történtek egész életükben elkísérik majd az érintetteket.
A klubtulajdonos szerint Owono visszatérésének legnagyobb akadálya jelenleg nem is a fegyelmi büntetés, hanem a játékos lelkiállapota. Úgy gondolja, a kapusnak valószínűleg jóval több időre lesz szüksége annál, mint amennyit a 12 mérkőzéses eltiltás jelent.
„Semmilyen eltiltás nem hozza vissza Demit” – utalt az elhunyt támadó becenevére.
Piqué a saját súlyos sérülését is felidézte
Az egykori spanyol válogatott futballista a videójában egy 2012-es történetet is felelevenített, hogy érzékeltesse, milyen váratlan és súlyos következményekkel járhat egy szerencsétlen ütközés.
A Barcelona–Chelsea Bajnokok Ligája-elődöntőben Piqué saját kapusával, Víctor Valdésszel ütközött össze, amikor mindketten nagy sebességgel érkeztek egy labdára. A védő súlyos fejsérülést szenvedett, és bár megpróbálta folytatni a játékot, zavart állapota miatt le kellett cserélni. Később kórházba került, a történtek egy részére pedig egyáltalán nem emlékezett.
Piqué szerint az ütközésnek akár sokkal súlyosabb következményei is lehettek volna, Valdés felelősségét azonban ettől függetlenül senki sem kérdőjelezte meg.
A klubtulajdonos úgy véli, az Owono és De Miguel közötti jelenet hasonló körülmények között történt: két játékos a labdát figyelve, nagy lendülettel ütközött össze. Szerinte az emberek egy ilyen tragédia után természetes módon keresik a felelőst, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a történtekért valamelyik futballistát kell hibáztatni.
„Ez baleset volt” – hangsúlyozta Piqué, aki úgy véli, Owonót méltatlan helyzetbe hozza a maximális eltiltás.
Másik esetet is felhozott a spanyol szövetség döntése ellen
Piqué egy friss példával is igyekezett alátámasztani álláspontját. Az Albacete–Sabadell mérkőzésen José Corpas egy labdáért folytatott küzdelem során fejbe rúgta az ellenfél játékosát, Quadri Liameedet. A futballista szerencsére felépült, Corpas pedig három mérkőzéses eltiltást kapott.
Az Andorra tulajdonosa szerint a két eset összehasonlítása felveti a kérdést, hogy a fegyelmi testület elsősorban a szabálytalanságot vagy annak következményeit bünteti-e.
A spanyol szövetség ugyanakkor a hivatalos határozatában kiemelte, hogy Owono megmozdulásánál a felemelt lábat, az ütközés erejét és a játékvezető által túlzottnak minősített erő alkalmazását is figyelembe vette. A testület ezek és az eset körülményei alapján indokoltnak találta a legsúlyosabb büntetést.
A tragédiában érintett kapus továbbra sem tért vissza az FC Andorra edzéseire. Carles Manso vezetőedző korábban elmondta, hogy a klub minden támogatást megad Owonónak, aki maga döntheti el, mikor érzi magát késznek arra, hogy ismét futballozzon.