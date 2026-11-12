Tíz nappal a spanyol futballt megrázó tragédia után továbbra is bizonytalan Jesús Owono jövője. Az FC Andorra egyenlítői-guineai válogatott kapusa november 2-án súlyos ütközésbe keveredett a Tenerife támadójával, Jesús de Miguellel, aki szívleállást szenvedett, és később a kórházban életét vesztette. A 30 éves labdarúgó halála az egész sportágat megrázta, a történtek pedig az ütközésben érintett kapust is rendkívül megviselték.

Jesús Owonót rendkívül megrázta Jesús de Miguel halála

Fotó: Walter Cunha/NurPhoto/AFP

Megszólalt az FC Andorra edzője Jesús Owono állapotáról

Az FC Andorra szombaton az Almería otthonában játssza első bajnoki mérkőzését a tragédia óta. A találkozót megelőző csütörtöki sajtótájékoztatón Carles Manso vezetőedző részletesen beszélt Owono helyzetéről, és megerősítette, hogy a 25 éves kapus egyelőre nem tért vissza az edzésekhez.

A szakember elmondta, hogy a játékos rendkívül nehéz időszakon megy keresztül, és jelenleg családja, párja, valamint közeli barátai támogatására támaszkodik. A klub folyamatosan kapcsolatban áll vele, ugyanakkor semmilyen határidőt nem szabott a visszatérésére.

Manso hangsúlyozta, hogy Owono magánéletét tiszteletben kell tartani. A vezetőedző szerint a futballista élete legnehezebb napjait éli át, ezért most minden másnál fontosabb, hogy megkapja a szükséges segítséget.

„Teret adunk neki, és amikor elérkezettnek látja az időt, ő maga mondja majd meg, hogy visszatér-e vagy sem” – fogalmazott a szakember a spanyol sajtó beszámolója szerint.

A tréner ugyanakkor cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Owono már a visszavonulását fontolgatná. Mint mondta, a kapus jövőjéről egyelőre korai bármilyen következtetést levonni, és több olyan állítás is napvilágot látott róla, amely nem felel meg a valóságnak.

Manso egyértelművé tette, hogy megítélése szerint a kapusnak semmilyen szándéka nem volt sérülést okozni ellenfelének, a tragédia következményeivel azonban hosszú távon is együtt kell majd élnie.

Még mindig nem tért magához a spanyol futball a tragédia után

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a november 2-i Tenerife–Andorra másodosztályú bajnokin Owono kifutott a kapujából egy labdáért, és nagy erővel összeütközött De Miguellel. A hazaiak támadója a földre zuhant, majd szívleállást szenvedett.