Tíz nappal a spanyol futballt megrázó tragédia után továbbra is bizonytalan Jesús Owono jövője. Az FC Andorra egyenlítői-guineai válogatott kapusa november 2-án súlyos ütközésbe keveredett a Tenerife támadójával, Jesús de Miguellel, aki szívleállást szenvedett, és később a kórházban életét vesztette. A 30 éves labdarúgó halála az egész sportágat megrázta, a történtek pedig az ütközésben érintett kapust is rendkívül megviselték.
Megszólalt az FC Andorra edzője Jesús Owono állapotáról
Az FC Andorra szombaton az Almería otthonában játssza első bajnoki mérkőzését a tragédia óta. A találkozót megelőző csütörtöki sajtótájékoztatón Carles Manso vezetőedző részletesen beszélt Owono helyzetéről, és megerősítette, hogy a 25 éves kapus egyelőre nem tért vissza az edzésekhez.
A szakember elmondta, hogy a játékos rendkívül nehéz időszakon megy keresztül, és jelenleg családja, párja, valamint közeli barátai támogatására támaszkodik. A klub folyamatosan kapcsolatban áll vele, ugyanakkor semmilyen határidőt nem szabott a visszatérésére.
Manso hangsúlyozta, hogy Owono magánéletét tiszteletben kell tartani. A vezetőedző szerint a futballista élete legnehezebb napjait éli át, ezért most minden másnál fontosabb, hogy megkapja a szükséges segítséget.
„Teret adunk neki, és amikor elérkezettnek látja az időt, ő maga mondja majd meg, hogy visszatér-e vagy sem” – fogalmazott a szakember a spanyol sajtó beszámolója szerint.
A tréner ugyanakkor cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Owono már a visszavonulását fontolgatná. Mint mondta, a kapus jövőjéről egyelőre korai bármilyen következtetést levonni, és több olyan állítás is napvilágot látott róla, amely nem felel meg a valóságnak.
Manso egyértelművé tette, hogy megítélése szerint a kapusnak semmilyen szándéka nem volt sérülést okozni ellenfelének, a tragédia következményeivel azonban hosszú távon is együtt kell majd élnie.
Még mindig nem tért magához a spanyol futball a tragédia után
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a november 2-i Tenerife–Andorra másodosztályú bajnokin Owono kifutott a kapujából egy labdáért, és nagy erővel összeütközött De Miguellel. A hazaiak támadója a földre zuhant, majd szívleállást szenvedett.
A játékost sikerült újraéleszteni, állapota azonban később súlyosbodott, és az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.
A mérkőzés félbeszakadt, az Andorra pedig a történtek után elhalasztatta a Mallorca elleni következő bajnokiját. A spanyol labdarúgás szereplői az elmúlt napokban több megemlékezést is tartottak De Miguel tiszteletére.
A tragédia körülményeivel kapcsolatban rendőrségi vizsgálat indult, amelynek célja az esetleges büntetőjogi felelősség tisztázása. A nyomozás megindítása önmagában nem jelenti Owono felelősségének megállapítását.
A kapus korábban már közleményben fejezte ki gyászát, és azt írta, nehezen talál szavakat a történtek után. Azóta nem lépett pályára, és Egyenlítői-Guinea novemberi válogatott mérkőzéseire sem kapott meghívót.
A csütörtöki sajtótájékoztatón Manso arról is beszélt, hogy az egész Andorra-keretet megviselték az elmúlt napok. A klub egyéni és csoportos pszichológiai segítséget biztosít a játékosoknak, akik különböző módon próbálják feldolgozni a történteket.
A csapatnak azonban hamarosan ismét pályára kell lépnie. Az Almería elleni szombati találkozó előtt az edző elismerte, hogy az öltöző hangulata még messze van a megszokottól, a futballisták pedig továbbra is próbálnak megbirkózni a veszteséggel.
Megható összefogás indult Jesús de Miguel családjáért
Miközben az Andorra igyekszik visszatérni a mindennapi kerékvágásba, a futballvilág hatalmas összefogással támogatja az elhunyt támadó szeretteit.
A Hércules labdarúgója, Fran Sol adománygyűjtést indított De Miguel családjának megsegítésére. A kezdeményezéshez szurkolók, játékosok és klubvezetők ezrei csatlakoztak, a befolyt összeg pedig csütörtökre már meghaladta a 210 ezer eurót, vagyis a 80 millió forintot.
A gyűjtés célja, hogy anyagi támogatást nyújtson De Miguel gyermekének, feleségének és szüleinek. A kezdeményezők hangsúlyozták, hogy a pénz nem enyhítheti a család fájdalmát, de szeretnék kézzelfogható segítséggel kifejezni az egész futballközösség együttérzését.
Jesús Owono visszatérésének időpontja továbbra is ismeretlen. Az FC Andorra vezetőedzője szerint most nem a futball, hanem a játékos emberi támogatása az elsődleges, és a klub minden segítséget megad neki ahhoz, hogy a saját tempójában dolgozhassa fel a történteket.