Ígéretet tett a spanyol másodosztályú CD Tenerife, hogy anyagilag támogatja elhunyt labdarúgójának, Jesús de Miguelnek az egyéves kislányát. A 30 éves csatár azután vesztette életét, hogy az FC Andorra elleni bajnoki mérkőzésen végzetes módon ütközött az ellenfél kapusával, Jesús Owonóval.

Az elhunyt Jesús de Miguel egy egyéves kislányt hagyott hátra

Fotó: ANDRES GUTIERREZ / ANADOLU

Jesús de Miguel kislányáról felnőttkoráig gondoskodnak

Jesús de Miguel kislányának a támogatását a Tenerife vezérigazgatója, Antonio Manuel Porro jelentette be. A 30 éves labdarúgó gyermeke, Carla tavaly júniusban született, a klub pedig nagykorúvá válásáig anyagi segítséget nyújt majd a családnak.

A tervünk, hogy a kislány mellé állunk, és az egész Tenerife-család támogassa. Legalább addig szeretnénk mellette állni, amíg nagykorúvá nem válik

– nyilatkozta a vezérigazgató. Antonio Manuel Porro hozzátette, az anyagi segítségnyújtást a többségi tulajdonos Rayco Garcia kezdeményezte, és mindenki támogatta. A klub a jogi kötelességeken felül minden tekintetben a lehető legnagyobb támogatást fogja nyújtani a gyászoló család számára.

Más lehetőségeket is keresünk a támogatás növelésére, hogy legalább anyagilag ne befolyásolják annyira az életüket a körülmények – de természetesen lehetetlen, hogy ez egyáltalán ne legyenek hatással rájuk

– idézi a The Sun a Tenerife vezérigazgatójának szavait.