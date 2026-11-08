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A tragikus körülmények közt elhunyt 30 éves labdarúgó egy egyéves kislányt hagyott hátra. Jesús de Miguel gyermeke, Carla felnőttkoráig anyagi támogatásban részesül – a döntésről a CD Tenerife vezérigazgatója számolt be.

Ígéretet tett a spanyol másodosztályú CD Tenerife, hogy anyagilag támogatja elhunyt labdarúgójának, Jesús de Miguelnek az egyéves kislányát. A 30 éves csatár azután vesztette életét, hogy az FC Andorra elleni bajnoki mérkőzésen végzetes módon ütközött az ellenfél kapusával, Jesús Owonóval.

Jesús de Miguel, a Tenerife tragikusan elhunyt labdarúgója
Az elhunyt Jesús de Miguel egy egyéves kislányt hagyott hátra
Fotó: ANDRES GUTIERREZ / ANADOLU

Jesús de Miguel kislányáról felnőttkoráig gondoskodnak

Jesús de Miguel kislányának a támogatását a Tenerife vezérigazgatója, Antonio Manuel Porro jelentette be. A 30 éves labdarúgó gyermeke, Carla tavaly júniusban született, a klub pedig nagykorúvá válásáig anyagi segítséget nyújt majd a családnak. 

A tervünk, hogy a kislány mellé állunk, és az egész Tenerife-család támogassa. Legalább addig szeretnénk mellette állni, amíg nagykorúvá nem válik

– nyilatkozta a vezérigazgató. Antonio Manuel Porro hozzátette, az anyagi segítségnyújtást a többségi tulajdonos Rayco Garcia kezdeményezte, és mindenki támogatta. A klub a jogi kötelességeken felül minden tekintetben a lehető legnagyobb támogatást fogja nyújtani a gyászoló család számára.

Más lehetőségeket is keresünk a támogatás növelésére, hogy legalább anyagilag ne befolyásolják annyira az életüket a körülmények – de természetesen lehetetlen, hogy ez egyáltalán ne legyenek hatással rájuk

– idézi a The Sun a Tenerife vezérigazgatójának szavait.

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