Ígéretet tett a spanyol másodosztályú CD Tenerife, hogy anyagilag támogatja elhunyt labdarúgójának, Jesús de Miguelnek az egyéves kislányát. A 30 éves csatár azután vesztette életét, hogy az FC Andorra elleni bajnoki mérkőzésen végzetes módon ütközött az ellenfél kapusával, Jesús Owonóval.
Jesús de Miguel kislányáról felnőttkoráig gondoskodnak
Jesús de Miguel kislányának a támogatását a Tenerife vezérigazgatója, Antonio Manuel Porro jelentette be. A 30 éves labdarúgó gyermeke, Carla tavaly júniusban született, a klub pedig nagykorúvá válásáig anyagi segítséget nyújt majd a családnak.
A tervünk, hogy a kislány mellé állunk, és az egész Tenerife-család támogassa. Legalább addig szeretnénk mellette állni, amíg nagykorúvá nem válik
– nyilatkozta a vezérigazgató. Antonio Manuel Porro hozzátette, az anyagi segítségnyújtást a többségi tulajdonos Rayco Garcia kezdeményezte, és mindenki támogatta. A klub a jogi kötelességeken felül minden tekintetben a lehető legnagyobb támogatást fogja nyújtani a gyászoló család számára.
Más lehetőségeket is keresünk a támogatás növelésére, hogy legalább anyagilag ne befolyásolják annyira az életüket a körülmények – de természetesen lehetetlen, hogy ez egyáltalán ne legyenek hatással rájuk
– idézi a The Sun a Tenerife vezérigazgatójának szavait.