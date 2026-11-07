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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A pénteki Sevilla-Alavés spanyol bajnokin a 9. percben megállt a futball. A Ramón Sánchez-Pizjuán stadionban rendezett találkozó volt az első az élvonalban, amelyen alkalmazták a spanyol szövetség és a LaLiga által kidolgozott különleges megemlékezési protokollt Jesús de Miguel tiszteletére.

A CD Tenerife labdarúgója, Jesús de Miguel az Andorra elleni találkozón végzetes módon ütközött a rivális együttes kapusával. A 30 éves csatár összeesett a pályán, és megállt a szíve. A spanyol futballistát ugyan még sikerült újraéleszteni, de a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. A tragikus sorsú játékost csütörtökön temették, a hétvégén pedig az egész spanyol futball az emléke előtt fog tisztelegni.

Jesús de Miguel emléke előtt a Sevilla-Alavés találkozón is tisztelegtek
Jesús de Miguel emléke előtt a Sevilla-Alavés találkozón is tisztelegtek
Fotó: cadenaser.com/

Sevilla-Alavés: Jesús de Miguel emléke előtt tisztelegtek

A La Ligában elsőként a pénteki Sevilla-Alavés találkozón került sor a szívszorító megemlékezésre. A két csapat játékosai különleges szerelésben vonultak pályára a Ramón Sánchez-Pizjuán stadionban

Mindannyian olyan emlékpólót viseltek, amelyen a 9-es mezszám és Jesús de Miguel neve szerepelt, a felirata pedig ez volt: „Siempre en nuestro recuerdo” (Mindig emlékezni fogunk rád).

Luis Bestard játékvezető a két csapatkapitány, a sevillai Gabriel Suazo és az Alavés futballistája, Ander Guevara társaságában virágcsokrot helyezett el a kezdőkörben. A megemlékezésnek különös jelentőséget adott, hogy azon a területen történt a tiszteletadás, ahol De Miguel a Tenerife-Andorra mérkőzésen végzetesen ütközött Jesús Owono kapussal.

A két csapat játékosai egymás mellett, összekapaszkodva álltak ki a pályára, majd egyperces néma csenddel tisztelegtek az elhunyt labdarúgó emléke előtt.

A legmeghatóbb pillanat a 9. percben következett. 

A tragikus sorsú csatár klubjában a 9-es mezszámot viselte, ezért a bíró a találkozó 9. percében megállította a játékot. 

A stadion kivetítőjén De Miguel pályafutásának emlékezetes pillanatait, góljait és gólörömeit idézték fel, miközben a játékosok, a játékvezetők és a szurkolók hosszú tapssal emlékeztek rá.

A tiszteletadásra a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) által szervezett valamennyi országos szintű labdarúgó-versenysorozatban sor kerül majd, hogy a megemlékezés a spanyol futball minden szintjére kiterjedjen.

Emellett november 7-én, szombaton 18 órakor a CD Tenerife ünnepélyes megemlékezést tart Jesús de Miguel tiszteletére a Heliodoro Rodríguez López Stadionban. Az eseményen valamennyi szurkoló részt vehet, a megemlékezést élőben közvetítik majd a YouTube-on.

Galéria: Fotókon Jesús de Miguel labdarúgó temetése
Fotó: AFP
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Jesús de Miguel labdarúgó temetése
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