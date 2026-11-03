Rosszabbodott a spanyol másodosztályú mérkőzésen szívleállást szenvedett labdarúgó állapota. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Jesús de Miguel egy ütközéstől úgy összeesett a Tenerife–Andorra találkozón, hogy a mentőknek kellett újraéleszteniük. Bár az első hírek arról szóltak, hogy az intenzív osztályon fekvő játékos állapota stabil és önállóan lélegzik, klubja aggasztó frissítést osztott meg.

Romlott Jesús de Miguel labdarúgó állapota

Fotó: X/Facebook

Romlott Jesús de Miguel labdarúgó állapota

A Tenerife labdarúgója, Jesús de Miguel szíve azután állt le, hogy egy labdáért folytatott küzdelemben összeütközött az Andorra kapusával, Jesús Owonóval. A csatár mozdulatlanul terült el a gyepen, a pályára rohanó orvosi személyzet azonnal elkezdte az életmentést. Az első sajtóhírek még arról szóltak, hogy Jesús de Miguelt a kórházba szállítás közben sikerült újraéleszteni, állapota stabil és önállóan lélegzik, a klub viszont aggasztó frissítést tett közzé kedden kora reggel.

Jesús de Miguel állapota romlott

– adta ki közleményben a Tenerife, amely a következő órákra újabb információkat ígért Jesús de Miguel állapotáról.