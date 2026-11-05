Végső nyugalomra helyezték a spanyol másodosztályú Tenerife tragikus körülmények közt elhunyt labdarúgóját, Jesús de Miguelt. A 30 éves játékos az FC Andorra elleni bajnoki mérkőzést követően vesztette életét, miután egy labdáért folytatott küzdelemben úgy mellkason térdelte az ellenfél kapusa, Jesús Owono, hogy leállt a szíve. Jesús de Miguelt hiába sikerült újraéleszteni és kórházba szállítani, másnap reggel elhunyt. Temetésén a családtagok, barátok és ismerősök mellett a spanyol futball vezetői is feltűntek, hogy búcsút vegyenek a labdarúgótól.

Végső nyugalomra helyezték a spanyol másodosztályú Tenerife tragikus körülmények közt elhunyt labdarúgóját, Jesús de Miguelt

Fotó: AFP

Végső nyugalomra helyezték Jesús de Miguel labdarúgót

Jesús de Miguel temetését csütörtökön, a labdarúgó szüleinek szülővárosában, a spanyolországi Navahermosa településen tartották. A mise délután 3 órától kezdődött a Szent Mihály arkangyal-plébániatemplomban, ezt követően a búcsúszertartás a helyi temetőben folytatódott.

A temetésre elsők közt érkezett meg a Real Madridot képviselő Florentino Pérez és Emilio Butragueno, az Atlético Madrid vezérigazgatója, Miguel Ángel Gil Marín és a Sevilla részéről Pablo Blanco és Giorgi Kocsorasvili. A búcsúszertartáson a Spanyol Labdarúgó-szövetség elnöke, Rafael Louzán és a spanyol válogatott szövetségi kapitánya, Luis de la Fuente is tiszteletét tette.

Köszönöm mindenkinek, aki itt van. Úgy vélem, ez egy helyrehozhatatlan veszteség. Nagyon nehéz nap ez. A futball világának ma össze kell tartania

– idézi a spanyol Marca Rafael Louzán szavait. Luis de la Fuente hozzátette, mély fájdalommal fejezik ki részvétüket Jesús de Miguel családtagjainak és szeretteinek.

A legnagyobb szeretet, amit kifejezhetünk iránta, az egy gyásznap elrendelése. A versenyzésre még bőven lesz idő. Úgy gondolom, hogy Spanyolország szintjén példát kellene mutatnunk”

– nyilatkozta David Aganzo, a spanyol labdarúgók érdekvédelmi szervezetének elnöke, aki elárulta, hogy megpróbálták elérni az európai kupafordulók elhalasztását is, de erre már nem maradt elegendő idő.

Fotókon Jesús de Miguel temetése: