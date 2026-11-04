A spanyol Tenerife játékosának, Jesús de Miguelnek a halála gyászba borította a szigetet, és valósággal sokkolta a futballvilágot. A rendőrség vizsgálja a 30 évesen elhunyt támadó halálának körülményeit, az ügyben pedig időközben bírósági eljárás is indult.
A tenerifei futballközösség aggódva várta a híreket, miután Jesús de Miguelt hordágyon vitték le a pályáról, majd mentőautóval a La Candelaria Kórházba szállították. Az első sajtóhírek még arról szóltak, hogy a labdarúgót a kórházba szállítás közben sikerült újraéleszteni, állapota stabil, és önállóan lélegzik.
A kedd hajnali órák előrehaladtával azonban egyre aggasztóbb hírek érkeztek. Jesús de Miguel neurológiai állapota romlott, halálhírét pedig reggel 8 óra körül erősítették meg.
Jesús de Miguel halála után a Tenerife játékosai, az edzői stáb tagjai és a klub vezetői folyamatosan érkeztek a La Candelaria Kórházba, ahol Rayco García, a klub tulajdonosa bejelentette, hogy a támadó temetésére a Toledo tartományban található Navahermosa településen kerül majd sor, amint a holttestet át lehet szállítani a spanyol szárazföldre.
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A szurkolókat és a tenerifei lakosokat szombatra a Heliodoro Rodríguez López Stadionba hívták, ahol közös megemlékezést tartanak.
Nagyon, nagyon mélyen megrendültünk, Tenerife gyászba borult. Vannak dolgok, amelyeket bármennyire is próbálunk megérteni, rendkívül nehéz elfogadni”
– idézi az EFE hírügynökség a Tenerife tulajdonosát.
A tragédia után a sziget több pontján is megemlékezéseket tartanak. Ezek egyik helyszíne a Heliodoro Rodríguez López Stadion, ahol a szurkolók virágokat helyeztek el, gyertyákat gyújtottak, és üzeneteket hagytak a stadion 8-as kapujánál.
A stadion környéke, amely egyébként mindig nyüzsgő, ezúttal szokatlanul csendes volt. Sokan könnyekkel a szemükben álltak, mások nehezen találták a szavakat, a többség pedig néma csendben rótta le kegyeletét.
Tenerife szigetének tanácsa hivatalos gyásznapot rendelt el, az UEFA pedig arra kérte a klubokat, hogy az e heti mérkőzések előtt egyperces néma csenddel emlékezzenek meg az elhunyt futballistáról.
Jesús de Miguel tragédiája után a rendőrség vizsgálatot indított a labdarúgó halálának körülményeivel kapcsolatban. A nyomozás jelenleg bírósági felügyelet mellett zajlik.
A Kanári-szigetek Legfelsőbb Bíróságának forrásai közölték, hogy minden olyan haláleset esetében, amelynek oka nem tekinthető természetesnek – akár baleset, akár más körülmény következtében történik –, automatikusan megindul a bírósági eljárás. Ebben az esetben is ez történt.
José Luis Sánchez-Jáuregui, Santa Cruz de Tenerife vezető ügyésze szerint nagyon nehéz lenne büntetőeljárást indítani a játékos halála miatt, mivel az ütközés mérkőzés közben történt. Hozzátette, hogy először a Sportfegyelmi Bizottság megállapításait kell megvizsgálni.
Az EFE hírügynökségnek nyilatkozva Sánchez-Jáuregui a Legfelsőbb Bíróság régóta érvényben lévő joggyakorlatára hivatkozott. Eszerint a sporttevékenység során elszenvedett sérülések általában nem vonnak maguk után büntetőjogi felelősséget. Kivételt jelenthet például az az eset, amikor az egyik játékos a játék megszakítása alatt szándékosan megtámadja a másikat.
Az ügyész elmondta, hogy első lépésként meg kell vizsgálni a játékvezetői jelentést, ezt követően pedig meg kell várni a Sportfegyelmi Bizottság döntését.
Különösen azt kell tisztázni, hogy a bizottság veszélyesnek vagy felelőtlennek minősíti-e azt a játékhelyzetet, amely a halálos sérüléshez vezetett, illetve úgy ítéli-e meg, hogy Jesús Owono szándékosan okozott sérülést Jesús de Miguelnek.