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Jesús de Miguel tragikus halála megrázta a futballvilágot, Tenerife pedig gyászba borult a mindössze 30 éves futballista elvesztése után. Jesús de Miguel halálának körülményeit a rendőrség is vizsgálja, az ügyben pedig már bírósági eljárás is indult, miközben egyre több részlet derül ki a végzetes sérülésről és az esetleges felelősség kérdéséről.

A spanyol Tenerife játékosának, Jesús de Miguelnek a halála gyászba borította a szigetet, és valósággal sokkolta a futballvilágot. A rendőrség vizsgálja a 30 évesen elhunyt támadó halálának körülményeit, az ügyben pedig időközben bírósági eljárás is indult.

Jesús de Miguel halála megrázta a futballvilágot
Jesús de Miguel halála megrázta a futballvilágot 
Fotó: Andres Gutierrez / Anadolu via AFP

A tenerifei futballközösség aggódva várta a híreket, miután Jesús de Miguelt hordágyon vitték le a pályáról, majd mentőautóval a La Candelaria Kórházba szállították. Az első sajtóhírek még arról szóltak, hogy a labdarúgót a kórházba szállítás közben sikerült újraéleszteni, állapota stabil, és önállóan lélegzik.

A kedd hajnali órák előrehaladtával azonban egyre aggasztóbb hírek érkeztek. Jesús de Miguel neurológiai állapota romlott, halálhírét pedig reggel 8 óra körül erősítették meg.

Jesús de Miguel halála után a Tenerife játékosai, az edzői stáb tagjai és a klub vezetői folyamatosan érkeztek a La Candelaria Kórházba, ahol Rayco García, a klub tulajdonosa bejelentette, hogy a támadó temetésére a Toledo tartományban található Navahermosa településen kerül majd sor, amint a holttestet át lehet szállítani a spanyol szárazföldre.

Jesús de Miguel halála után börtönbe kerülhet az Andorra kapusa?

A szurkolókat és a tenerifei lakosokat szombatra a Heliodoro Rodríguez López Stadionba hívták, ahol közös megemlékezést tartanak.

Nagyon, nagyon mélyen megrendültünk, Tenerife gyászba borult. Vannak dolgok, amelyeket bármennyire is próbálunk megérteni, rendkívül nehéz elfogadni” 

– idézi az EFE hírügynökség a Tenerife tulajdonosát.

A tragédia után a sziget több pontján is megemlékezéseket tartanak. Ezek egyik helyszíne a Heliodoro Rodríguez López Stadion, ahol a szurkolók virágokat helyeztek el, gyertyákat gyújtottak, és üzeneteket hagytak a stadion 8-as kapujánál.

Galéria: Jesús de Miguel halála megrázta a futballvilágot
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Jesús de Miguel halála megrázta a futballvilágot

A stadion környéke, amely egyébként mindig nyüzsgő, ezúttal szokatlanul csendes volt. Sokan könnyekkel a szemükben álltak, mások nehezen találták a szavakat, a többség pedig néma csendben rótta le kegyeletét.

Tenerife szigetének tanácsa hivatalos gyásznapot rendelt el, az UEFA pedig arra kérte a klubokat, hogy az e heti mérkőzések előtt egyperces néma csenddel emlékezzenek meg az elhunyt futballistáról.

A screen displays a message inviting spectators to observe a moment of silence in a tribute to late CD Tenerife's Spanish player Jesús de Miguel ahead of the UEFA Champions League, league phase, Matchday 4, football match between Galatasaray and Stuttgart at Rams Park Stadium in Istanbul on November 3, 2026. Tenerife striker Jesus de Miguel died on November 3, 2026, as a result of injuries he suffered in a sickening collision with FC Andorra's goalkeeper in a Spanish second-division match, leaving Spanish football in mourning. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
A keddi esti BL-meccsek előtt is gyászszünetet tartotta Jesús de Miguel halála miatt
Fotó: Ozan Kose / AFP

Jesús de Miguel tragédiája után a rendőrség vizsgálatot indított a labdarúgó halálának körülményeivel kapcsolatban. A nyomozás jelenleg bírósági felügyelet mellett zajlik.

A Kanári-szigetek Legfelsőbb Bíróságának forrásai közölték, hogy minden olyan haláleset esetében, amelynek oka nem tekinthető természetesnek – akár baleset, akár más körülmény következtében történik –, automatikusan megindul a bírósági eljárás. Ebben az esetben is ez történt.

José Luis Sánchez-Jáuregui, Santa Cruz de Tenerife vezető ügyésze szerint nagyon nehéz lenne büntetőeljárást indítani a játékos halála miatt, mivel az ütközés mérkőzés közben történt. Hozzátette, hogy először a Sportfegyelmi Bizottság megállapításait kell megvizsgálni.

Az EFE hírügynökségnek nyilatkozva Sánchez-Jáuregui a Legfelsőbb Bíróság régóta érvényben lévő joggyakorlatára hivatkozott. Eszerint a sporttevékenység során elszenvedett sérülések általában nem vonnak maguk után büntetőjogi felelősséget. Kivételt jelenthet például az az eset, amikor az egyik játékos a játék megszakítása alatt szándékosan megtámadja a másikat.

Az ügyész elmondta, hogy első lépésként meg kell vizsgálni a játékvezetői jelentést, ezt követően pedig meg kell várni a Sportfegyelmi Bizottság döntését.

Különösen azt kell tisztázni, hogy a bizottság veszélyesnek vagy felelőtlennek minősíti-e azt a játékhelyzetet, amely a halálos sérüléshez vezetett, illetve úgy ítéli-e meg, hogy Jesús Owono szándékosan okozott sérülést Jesús de Miguelnek.

 

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