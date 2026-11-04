A spanyol Tenerife játékosának, Jesús de Miguelnek a halála gyászba borította a szigetet, és valósággal sokkolta a futballvilágot. A rendőrség vizsgálja a 30 évesen elhunyt támadó halálának körülményeit, az ügyben pedig időközben bírósági eljárás is indult.

Jesús de Miguel halála megrázta a futballvilágot

Fotó: Andres Gutierrez / Anadolu via AFP

A tenerifei futballközösség aggódva várta a híreket, miután Jesús de Miguelt hordágyon vitték le a pályáról, majd mentőautóval a La Candelaria Kórházba szállították. Az első sajtóhírek még arról szóltak, hogy a labdarúgót a kórházba szállítás közben sikerült újraéleszteni, állapota stabil, és önállóan lélegzik.

A kedd hajnali órák előrehaladtával azonban egyre aggasztóbb hírek érkeztek. Jesús de Miguel neurológiai állapota romlott, halálhírét pedig reggel 8 óra körül erősítették meg.

Jesús de Miguel halála után a Tenerife játékosai, az edzői stáb tagjai és a klub vezetői folyamatosan érkeztek a La Candelaria Kórházba, ahol Rayco García, a klub tulajdonosa bejelentette, hogy a támadó temetésére a Toledo tartományban található Navahermosa településen kerül majd sor, amint a holttestet át lehet szállítani a spanyol szárazföldre.

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A szurkolókat és a tenerifei lakosokat szombatra a Heliodoro Rodríguez López Stadionba hívták, ahol közös megemlékezést tartanak.

Nagyon, nagyon mélyen megrendültünk, Tenerife gyászba borult. Vannak dolgok, amelyeket bármennyire is próbálunk megérteni, rendkívül nehéz elfogadni”

– idézi az EFE hírügynökség a Tenerife tulajdonosát.

A tragédia után a sziget több pontján is megemlékezéseket tartanak. Ezek egyik helyszíne a Heliodoro Rodríguez López Stadion, ahol a szurkolók virágokat helyeztek el, gyertyákat gyújtottak, és üzeneteket hagytak a stadion 8-as kapujánál.